4 Shore
DINNER/BAR MENU
APPETIZERS
- BLUEFIN TUNA TARTARE$22.00
TARTAR OF BLUEFIN TUNA, TOSSED WITH HOUSEMADE CHILE PASTE, SERVED WITH A SMOKED EGG FOAM, AND CRISPY RICE CHIPS
- BEEF CARPACIO TOAST$20.00
THINLY SLICED BEEF, TOASTED HEIRLOOM SOURDOUGH, MARINATED ROOT VEGETABLES, AND WHOLE GRAIN MUSTARD AIOLI
- CAESAR SALAD$18.00
LITTLE GEM LETTUCE, CAESAR DRESSING, SOUR DOUGH CROUTONS, AND A HEALTHY PORTION OF PARMIGIANO
- SHRIMP RISOTTO$22.00
CREAMY CARNOROLI RICE RISOTTO, PLUMP SHRIMP, SMOKED OLIVE OIL, RED PEPPER PUREE, AND SCALLION
- LASAGNA BIANCA$20.00
LASAGNA LAYERED WITH CHEESES AND BECHAMEL, CALIFORNIA PLUM TOMATO SAUCE, BASIL OIL
- RAVIOLI DOPPIO$24.00
DOUBDLE STUFFED RAVIOLI FILLED WITH BEEF SHORTRIB AND CREAMY FONDUTA. WITH BROWN BUTTER, SAGE, AND PARMIGIANO FROTH
- SCALLOPS$24.00
2 SUCCULENT U10 SCALLOPS FROM MAINE, BEURRE BLANC SAUCE, CRISPY CAULIFLOWER, GRIILED CABBAGE AND EGGPLANT PUREE
ENTREES
- SCOTTISH SALMON$30.00
PAN SEARED SUSHI GRADE SCOTTISH SALMON SERVED MEDIUM, NAGE OF TOMATO AND SHELLFISH, POLENTA MOUSSELINE, BRAISED FENNEL, AND SMOKED EGG FOAM
- SEABASS$34.00
GRILLED CRISPY SKIN ON BRANZINO, RED WINE BUTTER SAUCE, CABBAGE STUFFED WITH A SHRIMP MOUSSE, CAULIFLOWER PUREE
- BEEF STRIP LOIN$42.00
GRILLED BEEF STRIP LOIN, POTATO MISO MOUSSELINE, CARAMELIZED ONION JUS, GRILLED HARICOT VERT GREEN BEANS
- STUFFED LAMB SADDLE$40.00
LAMB SADDLE STUFFED WITH LAMB MERGUEZ SAUSAGE, ROASTED ROMANESCO, ROMESCO PUREE, ROSEMARY JUS
- STUFFED CHICKEN BREAST$32.00
ROULADE OF CHICKEN BREAST AND CHICKEN FARCE, CREAMED SPINACH, BUTTER ROASTED CARROTS, TRUFFLED CHICKEN SAUCE SUPREME
DESSERTS
- RASPBERRY MILK CAKE$12.00
VANILLA CAKE SOAKED IN THE STYLE OF TRES LECHES, VANILLA BEAN ICE CREAM, RASPBERRY MOUSSE, CRUMBLE OF RASPBERRY, RASPBERRY TUILE
- CHOCOLATE AND OLIVE OIL$12.00
DECADENT CHOCOLATE TORTE, WHIPPED MILK CHOCOLATE GANACHE, SALTED SWEET CREAM ICE CREAM, HAZELNUT AND ROSEMARY SHORTBREAD, AND OLIVE OIL FOAM
- MAPLE MILLE FEUILLE$12.00
CRISPY LAYERS OF MAPLE PASTRY LAYERED WITH MA[PLE CREAM, CREMOUX OF MAPLE, AND STRAWBERRY ICE CREAM
- SORBET$8.00
FARMERS MARKET FRUIT SORBET SUBSTITUTE FOR NON DAIRY GUESTS, SERVED WITH FRESH BERRIES