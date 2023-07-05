500 Degrees Pizzeria

MAIN MENU

SPECIALTY PIZZAS

MARGHERITA PIZZA 12"

$13.95

TOMATO SAUCE, CHEESE,TOMATOES, GARLIC & OREGANO

MARGHERITA PIZZA 14"

$17.95

TOMATO SAUCE, CHEESE TOMATOES, GARLIC & OREGANO

MARGHERITA PIZZA 18"

$21.95

TOMATO SAUCE, CHEESE TOMATOES, GARLIC & OREGANO

BUFFALO CHICKEN PIZZA 12"

$14.95

BUFFALO CHICKEN AND MOZZARELLA CHEESE

BUFFALO CHICKEN PIZZA 14"

$18.95

BUFFALO CHICKEN AND MOZZARELLA CHEESE

BUFFALO CHICKEN PIZZA 18"

$22.95

BUFFALO CHICKEN AND MOZZARELLA CHEESE

BIANCA PIZZA 12"

$11.95

TOPPED WITH RICOTTA, MOZZARELLA, PARMESEAN CHEESE, AND OLIVE OIL

BIANCA PIZZA 14"

$15.95

TOPPED WITH RICOTTA, MOZZARELLA, PARMESEAN CHEESE, AND OLIVE OIL

BIANCA PIZZA 18"

$18.95

TOPPED WITH RICOTTA, MOZZARELLA, PARMESEAN CHEESE, AND OLIVE OIL

MEAT LOVERS PIZZA 12"

$15.95

INCLUDES PEPPERONI, SAUSAGE, HAM AND BEEF

MEAT LOVERS PIZZA 14"

$19.95

INCLUDES PEPPERONI, SAUSAGE, HAM AND BEEF

MEAT LOVERS PIZZA 18"

$23.95

INCLUDES PEPPERONI, SAUSAGE, HAM AND BEEF

VEGGIE PIZZA 12"

$14.95

GREEN PEPPER, ONION, BLACK OLIVES, AND MUSHROOMS

VEGGIE PIZZA 14"

$18.95

GREEN PEPPER, ONION, BLACK OLIVES, AND MUSHROOMS

VEGGIE PIZZA 18"

$22.95

GREEN PEPPER, ONION, BLACK OLIVES, AND MUSHROOMS

SUPREME PIZZA 12"

$15.95

TOPPED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, GREEN BELL PEPPERS, AND ONIONS

SUPREME PIZZA 14"

$19.95

TOPPED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, GREEN BELL PEPPERS, AND ONIONS

SUPREME PIZZA 18"

$23.95

TOPPED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, GREEN BELL PEPPERS, AND ONIONS

HAWAIIAN PIZZA 12"

$14.95

TOMATO SAUCE, CHEESE, PINEAPPLE, AND CANDAIAN BACON

HAWAIIAN PIZZA 14"

$18.95

TOMATO SAUCE, CHEESE, PINEAPPLE, AND CANDAIAN BACON

HAWAIIAN PIZZA 18"

$22.95

TOMATO SAUCE, CHEESE, PINEAPPLE, AND CANDAIAN BACON

SICILIAN SPECIAL PIZZA

$24.95

THICK CRUST, SQUARE PIZZA WITH TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, AND BASIL

BBQ CHICKEN PIZZA 12"

$14.95

SWEET BBQ SAUCE, CHOPPED CHICKEN, RED ONIONS, AND CHEESE

BBQ CHICKEN PIZZA 14"

$18.95

SWEET BBQ SAUCE, CHOPPED CHICKEN, RED ONIONS, AND CHEESE

BBQ CHICKEN PIZZA 18"

$22.95

SWEET BBQ SAUCE, CHOPPED CHICKEN, RED ONIONS, AND CHEESE

SICILIAN PIZZA SLICE

$3.00

THICK CRUST, SQUARE PIZZA WITH TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, AND BASIL

SPECIALITY HALF & HALF 12"

SPECIALITY HALF & HALF 14"

SPECIALITY HALF & HALF 18"

$23.95

PIZZA BY THE SLICE

TRADITIONAL PIZZA SLICE

$3.25

SLICE OF ANY PIZZA OF YOUR CHOICE

SICILLIAN SLICE

$3.00

DAILY SPECIALS

18" ONE TOPPING PIZZA & 15 WINGS SPECIAL

$35.99

CHOOSE PIZZA OF ONE TOPPING AND 15 WINGS

6 WINGS WITH FRENCH FRIES SPECIAL

$10.99

WING COMBO

SLICE & 2 KNOTS SPECIAL

$3.99

SLICE OF ANY PIZZA OF YOUR CHOICE AND SAVORY GARLIC KNOTS

14" PIZZA, 8 WINGS & 2 LITER SPECIAL

$29.99

MEDIUM PIZZA OF YOUR TOPPIING CHOICE, 8 WINGS, AND A 2-LITER SODA

2 Cheese slices & 16oz drink

$6.99

1 cheese slice,SM. House salad &Drink

$8.49

Small lasagna, Sm.house salad & drink

$13.99

APPETIZER

BEEF PATTY

$3.50

FLAKY PASTRY FILLED WITH DELIGHTFULLY SEASONED BEEF

CHICKEN TENDERS /W Fries

$5.99

DELICIOUS CRISPY CHICKEN TENDERS

FRENCH FRIES

$3.49

DEEP-FRIED 'TILL GOLDEN BROWN, WITH A CRUNCHY EXTERIOR

FRIES WITH MOZZARELLA CHEESE

$3.99

MELTED MOZZARELLA CHEESE OVER FRENCH FRIES

GARLIC BREAD WITH CHEESE

$4.99

FRENCH GARLIC BREAD WITH MOZZARELLA CHEESE SERVED WITH MARINARA SAUCE

GARLIC KNOTS 3PC

$2.50

PIZZA DOUGH TIED INTO A KNOT, BAKED TILL GOLDEN, TOPPED WITH MELTED BUTTER, GARLIC, AND PARSLEY

GARLIC KNOTS 6PC

$3.49

PIZZA DOUGH TIED INTO A KNOT, BAKED TILL GOLDEN, TOPPED WITH MELTED BUTTER, GARLIC, AND PARSLEY

MOZZARELLA STICKS

$6.99

DEEP-FRIED CHEESE STICKS. CRISPY ON THE OUTSIDE AND GOOEY ON THE INSIDE

COCO BREAD

$1.99

THICK, BUTTERY AND SWEET ROLL WITH A NOTE OF COCUNUT MILK

SALADS

HOUSE SALAD SMALL

$3.99

A MIXTURE OF FRESH SEASONAL GREENS

HOUSE SALAD LARGE

$6.99

A MIXTURE OF FRESH SEASONAL GREENS

GREEK SALAD SMALL

$4.99

TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, OLIVES, AND FETA CHEESE IN AN OLIVE OIL DRESSING

GREEK SALAD LARGE

$8.99

TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, OLIVES, AND FETA CHEESE IN AN OLIVE OIL DRESSING

CAESAR SALAD SMALL

$4.99

CREAMY CAESAR DRESSING AND FLAVORFUL CROUTONS

CAESAR SALAD LARGE

$8.99

CREAMY CAESAR DRESSING AND FLAVORFUL CROUTONS

CHEF SALAD SMALL

$5.99

CONSITS HARD-BOILED EGGS, ONE OR MORE VARIETIES OF MEAT, TOMATOES, CUCUMBERS, AND CHEESE, ALL ABOVE A BED OF TOSSED LETTUCE

CHEF SALAD LARGE

$9.99

CONSITS HARD-BOILED EGGS, ONE OR MORE VARIETIES OF MEAT, TOMATOES, CUCUMBERS, AND CHEESE, ALL ABOVE A BED OF TOSSED LETTUCE

ANTIPASTO SALAD SMALL

$5.99

CHOPPED CURED MEATS, FRESH CHEESES, AND BRINY OLIVES

ANTIPASTO SALAD LARGE

$9.99

CHOPPED CURED MEATS, FRESH CHEESES, AND BRINY OLIVES

DRESSING/ SAUCES

RANCH DRESSING

$0.80

GREEK DRESSING

$0.80

HONEY MUSTARD DRESSSNG

$0.80

GARLIC BUTTER SAUCE

$0.80

PIZZA SAUCE

$0.80

THOUSAND ISLAND DRESSING

$0.80

LEMON PEPPER SAUCE

$0.80

ITALIAN DRESSING

$0.80

BALSAMIC DRESSING

$0.80

MARINARA SAUCE

$0.80

CEAESAR DRESSING

$0.80

HOT SAUCE

$0.80

TOMATO SAUCE

$0.80

MILD SAUCE

$0.80

BLUE CHEESE DRESSING

$0.80

TERIAKI SAUCE

$0.80

BBQ SAUCE

$0.80

WINGS

WINGS 8PC

$10.99

CRISPY WINGS COATED IN YOUR PREFFERED SEANSONING OR SAUCE

WINGS 15PC

$18.99

CRISPY WINGS COATED IN YOUR PREFFERED SEANSONING OR SAUCE

WINGS 25PC

$29.99

CRISPY WINGS COATED IN YOUR PREFFERED SEANSONING OR SAUCE

WINGS 50PC

$54.99

CRISPY WINGS COATED IN YOUR PREFFERED SEANSONING OR SAUCE

8pc Boneless Wings

$10.99

15pc Boneless Wings

$18.99

25pc Boneless Wings

$29.99

50pc Boneless wings

$54.99

STROMBOLI/CALZONE

STROMBOLI

$11.99

BAKED TURNOVER FILLED WITH ITALIAN CHEESES AND YOUR CHOICE OF MEATS AND VEGGIES

CALZONE

$11.99

A BAKED TURNOVER OF PIZZA DOUGH STUFFED WITH VARIOUS FILLINGS

SUBS

MEATBALL PARM SUB

$11.95

SUB SANDWICH TOPPED WITH HOMEMADE MEATBALLS AND PARMESAN CHEESE

CHEESESTEAK SUB

$12.95

SHREDDED STEAK TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE

CHICKEN PARM SUB

$11.95

CHICKEN BREAST, TOPPED WITH PARMESAN AND YOUR CHOICE OF SAUCE

SAUSAGE PARM SUB

$11.95

MILD ITALIAN SAUSAGE, TOPPED WITH MARINARA SAUCE, AND MOZZARELLA ON A SUB SANDWICH BUN

CHICKEN PHILLY SUB

$11.95

MAINS

CHICKEN PARM DINNER

$13.99

BREADED CHICKEN BREAST AND PASTA TOSSED IN MARINARA SAUCE AND COVERED WITH CHEESE

DESSERT

CANNOLI

$3.99

DELCIOUS TUBE OF FRIED DOUGH, FILLED WITH A SWEET, CREAMY RICOTTA FILLING

CHEESECAKE SLICE

$4.99

CLASSIC CHEESECAKE WITH A RICH, DENSE, SMOOTH AND CREAMY CONSISTENCY

CHEESECAKE WHOLE

$40.00

CLASSIC CHEESECAKE WITH A RICH, DENSE, SMOOTH AND CREAMY CONSISTENCY

ZEPPOLIS

$5.99

FRIED DONUT BALLS MADE OUT OF CREAM PUFF DOUGH

LIMONCELLO SLICE

$3.99

LAYERS OF AIRY SPONGE CAKE DRIZZLED WITH LIMOCELLO AND TOPPED WITH CERAMY LEMON- INFUSED FROSTING

LIMONCELLO WHOLE

$35.00

LAYERS OF AIRY SPONGE CAKE DRIZZLED WITH LIMOCELLO AND TOPPED WITH CERAMY LEMON- INFUSED FROSTING

TIRAMISU SLICE

$4.99

A CLASSIC COFFEE-FALVORED ITALIAN DESSERT

TIRAMISU WHOLE

$40.00

A CLASSIC COFFEE-FALVORED ITALIAN DESSERT

CANNOLI CREAM 7PCS

$20.00

DELCIOUS TUBE OF FRIED DOUGH, FILLED WITH A SWEET, CREAMY RICOTTA FILLING

MYO PIZZA

MYO PIZZA 12"

$8.95

CUTOMIZE AND BUILD YOUR OWN PIZZA TO YOUR PREFERENCE

MYO PIZZA 14"

$12.95

CUTOMIZE AND BUILD YOUR OWN PIZZA TO YOUR PREFERENCE

MYO PIZZA 18"

$16.95

CUTOMIZE AND BUILD YOUR OWN PIZZA TO YOUR PREFERENCE

PASTA DISHES

PENNE ALFREDO SMALL

$9.99

PENNE COOKED AL DENTE AND TOSSED IN OUR CREAMY HOMEMADE ALFREDO SAUCE

PENNE ALFREDO LARGE

$13.99

PENNE COOKED AL DENTE AND TOSSED IN OUR CREAMY HOMEMADE ALFREDO SAUCE

SPAGHETTI MEAT SAUCE SMALL

$8.99

SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE MEAT SAUCE

SPAGHETTI MEAT SAUCE LARGE

$12.99

SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE MEAT SAUCE

SPAGHETTI & MEATBALL SMALL

$9.99

SPAGHETTI TOPPED WITH OUR HOMEMADE MEATBALLS

SPAGHETTI & MEATBALL LARGE

$13.99

SPAGHETTI TOPPED WITH OUR HOMEMADE MEATBALLS

SPAGHETTI WITH TOMATO SAUCE SMALL

$7.99

SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE

SPAGHETTI WITH TOMATO SAUCE LARGE

$10.99

SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE

SPAGHETTI MARINARA SMALL

$7.99

SPAGHETTI TOSSED IN MARINARA SAUCE

SPAGHETTI MARINARA LARGE

$10.99

SPAGHETTI TOSSED IN MARINARA SAUCE

LASAGNA SMALL

$10.99

LASAGNA TOPPED WITH CLASSIC CHEESE, TOMATO SAUCE, AND GROUND BEEF

LASAGNA LARGE

$17.99

LASAGNA TOPPED WITH CLASSIC CHEESE, TOMATO SAUCE, AND GROUND BEEF

MEATBALLS (4)

$5.99

SAUSAGES(2)

$4.99

Extras

Garlic sub- 1/2

$1.00

Whole sub -Bread

$2.00

Coco Bread

$1.00

COMBO PIZZAS

12" Combo Pizza

$15.95

14" Combo Pizza

$19.95

18" Combo Pizza

$24.95

Sicilian Combo

$23.95

CATERING

STROMBOLI CATERING SMALL TRAY

$35.97

BAKED TURNOVER FILLED WITH ITALIAN CHEESES AND YOUR CHOICE OF MEATS AND VEGGIES

STROMBOLI CATERING LARGE TRAY

$59.95

BAKED TURNOVER FILLED WITH ITALIAN CHEESES AND YOUR CHOICE OF MEATS AND VEGGIES

CALZONE SMALL TRAY

$35.97

A BAKED TURNOVER OF PIZZA DOUGH STUFFED WITH VARIOUS FILLINGS

CALZONE LARGE TRAY

$59.95

A BAKED TURNOVER OF PIZZA DOUGH STUFFED WITH VARIOUS FILLINGS

MOZZARELLA STICKS CATERING LARGE 70PC

$34.99

DEEP-FRIED CHEESE STICKS. CRISPY ON THE OUTSIDE AND GOOEY ON THE INSIDE

BEEF PATTY CATERING SMALL 8PC

$16.80

FLAKY PASTRY FILLED WITH DELIGHTFULLY SEASONED BEEF

BEEF PATTY CATERING LARGE 18PC

$31.50

FLAKY PASTRY FILLED WITH DELIGHTFULLY SEASONED BEEF

CHICKEN TENDER CATERING SMALL 25 PC

$17.97

DELICIOUS CRISPY CHICKEN TENDERS

CHICKEN TENDER CATERING LARGE 50PC

$34.99

DELICIOUS CRISPY CHICKEN TENDERS

GARLIC KNOTS CATERING 14PC

$4.89

PIZZA DOUGH TIED INTO A KNOT, BAKED TILL GOLDEN, TOPPED WITH MELTED BUTTER, GARLIC, AND PARSLEY

GARLIC KNOTS CATERING 30PC

$8.72

PIZZA DOUGH TIED INTO A KNOT, BAKED TILL GOLDEN, TOPPED WITH MELTED BUTTER, GARLIC, AND PARSLEY

CHEF SALAD CATERING SMALL

$21.56

CONSITS HARD-BOILED EGGS, ONE OR MORE VARIETIES OF MEAT, TOMATOES, CUCUMBERS, AND CHEESE, ALL ABOVE A BED OF TOSSED LETTUCE

CHEF SALAD CATERING LARGE

$41.93

CONSITS HARD-BOILED EGGS, ONE OR MORE VARIETIES OF MEAT, TOMATOES, CUCUMBERS, AND CHEESE, ALL ABOVE A BED OF TOSSED LETTUCE

CAESAR SALAD CATERING SMALL

$17.96

CREAMY CAESAR DRESSING AND FLAVORFUL CROUTONS

CAESAR SALAD CATERING LARGE

$34.93

CREAMY CAESAR DRESSING AND FLAVORFUL CROUTONS

ANTIPASTO SALAD CATERING SMALL

$21.56

CHOPPED CURED MEATS, FRESH CHEESES, AND BRINY OLIVES

ANTIPASTO SALAD CATERING LARGE

$41.93

CHOPPED CURED MEATS, FRESH CHEESES, AND BRINY OLIVES

GREEK SALAD CATERING SMALL

$17.94

TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, OLIVES, AND FETA CHEESE IN AN OLIVE OIL DRESSING

GREEK SALAD CATERING LARGE

$34.93

TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, OLIVES, AND FETA CHEESE IN AN OLIVE OIL DRESSING

LASAGNA CATERING HALF TRAY

$46.16

LASAGNA TOPPED WITH CLASSIC CHEESE, TOMATO SAUCE, AND GROUND BEEF

LASAGNA CATERING FULL TRAY

$87.92

LASAGNA TOPPED WITH CLASSIC CHEESE, TOMATO SAUCE, AND GROUND BEEF

ALFREDO PASTA CATERING HALF TRAY

$41.96

PENNE COOKED AL DENTE AND TOSSED IN OUR CREAMY HOMEMADE ALFREDO SAUCE

ALFREDO PASTA CATERING FULL TRAY

$79.92

PENNE COOKED AL DENTE AND TOSSED IN OUR CREAMY HOMEMADE ALFREDO SAUCE

MANICOTTI CATERING HALF TRAY

$41.96

A LARGE TUBE OF FRESH PASTA STUFFED WITH A BLEND OF SOFT CHEESE

MANICOTTI CATTERING FULL TRAY

$79.92

A LARGE TUBE OF FRESH PASTA STUFFED WITH A BLEND OF SOFT CHEESE

SPAGHETTI WITH TOMATO SAUCE CATERING HALF TRAY

$33.56

SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE

SPAGHETTI WITH TOMATO SAUCE CATERING FULL TRAY

$63.92

SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE

BAKED ZITI CATERING HALF TRAY

$41.96

ZITI WITH MOZZARELLA AND TOMATO SAUCE BAKED TO PERFECTION

BAKED ZITI CATERING FULL TRAY

$79.92

ZITI WITH MOZZARELLA AND TOMATO SAUCE BAKED TO PERFECTION

SPAGHETTI WITH MARINARA SAUCE CATERING HALF TRAY

$33.56

SPAGHETTI TOSSED IN MARINARA SAUCE

SPAGHETTI WITH MARINARA SAUCE CATERING FULL TRAY

$63.92

SPAGHETTI TOSSED IN MARINARA SAUCE

MEAT BAKED ZITI CATERING HALF TRAY

$46.16

ZITI WITH MOZZARELLA AND TOMATO SAUCE BAKED TO PERFECTION

MEAT BAKED ZITI CATERING LARGE TRAY

$87.92

ZITI WITH MOZZARELLA AND TOMATO SAUCE BAKED TO PERFECTION

SPAGHETTI WITH MEATBALLS CATERING HALF TRAY

$37.76

SPAGHETTI TOPPED WITH OUR HOMEMADE MEATBALLS

SPAGHETTI WITH MEATBALLS CATERING FULL TRAY

$71.92

SPAGHETTI TOPPED WITH OUR HOMEMADE MEATBALLS

DRINKS

2L

2L Pepsi

$3.99

2L Diet Pepsi

$3.99

2L Sun Kist

$3.99

2L Mountain Dew

$3.99

2L Starry

$3.99

Bottled Water

Water bottle

$2.00

20oz

Pepsi

$2.99

Diet Pepsi

$2.99

Mtn Dew

$2.99

Sunskit

$2.99

Starry

$2.99