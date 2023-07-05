500 Degrees Pizzeria
MAIN MENU
SPECIALTY PIZZAS
MARGHERITA PIZZA 12"
TOMATO SAUCE, CHEESE,TOMATOES, GARLIC & OREGANO
MARGHERITA PIZZA 14"
TOMATO SAUCE, CHEESE TOMATOES, GARLIC & OREGANO
MARGHERITA PIZZA 18"
TOMATO SAUCE, CHEESE TOMATOES, GARLIC & OREGANO
BUFFALO CHICKEN PIZZA 12"
BUFFALO CHICKEN AND MOZZARELLA CHEESE
BUFFALO CHICKEN PIZZA 14"
BUFFALO CHICKEN AND MOZZARELLA CHEESE
BUFFALO CHICKEN PIZZA 18"
BUFFALO CHICKEN AND MOZZARELLA CHEESE
BIANCA PIZZA 12"
TOPPED WITH RICOTTA, MOZZARELLA, PARMESEAN CHEESE, AND OLIVE OIL
BIANCA PIZZA 14"
TOPPED WITH RICOTTA, MOZZARELLA, PARMESEAN CHEESE, AND OLIVE OIL
BIANCA PIZZA 18"
TOPPED WITH RICOTTA, MOZZARELLA, PARMESEAN CHEESE, AND OLIVE OIL
MEAT LOVERS PIZZA 12"
INCLUDES PEPPERONI, SAUSAGE, HAM AND BEEF
MEAT LOVERS PIZZA 14"
INCLUDES PEPPERONI, SAUSAGE, HAM AND BEEF
MEAT LOVERS PIZZA 18"
INCLUDES PEPPERONI, SAUSAGE, HAM AND BEEF
VEGGIE PIZZA 12"
GREEN PEPPER, ONION, BLACK OLIVES, AND MUSHROOMS
VEGGIE PIZZA 14"
GREEN PEPPER, ONION, BLACK OLIVES, AND MUSHROOMS
VEGGIE PIZZA 18"
GREEN PEPPER, ONION, BLACK OLIVES, AND MUSHROOMS
SUPREME PIZZA 12"
TOPPED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, GREEN BELL PEPPERS, AND ONIONS
SUPREME PIZZA 14"
TOPPED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, GREEN BELL PEPPERS, AND ONIONS
SUPREME PIZZA 18"
TOPPED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, MEATBALLS, MUSHROOMS, GREEN BELL PEPPERS, AND ONIONS
HAWAIIAN PIZZA 12"
TOMATO SAUCE, CHEESE, PINEAPPLE, AND CANDAIAN BACON
HAWAIIAN PIZZA 14"
TOMATO SAUCE, CHEESE, PINEAPPLE, AND CANDAIAN BACON
HAWAIIAN PIZZA 18"
TOMATO SAUCE, CHEESE, PINEAPPLE, AND CANDAIAN BACON
SICILIAN SPECIAL PIZZA
THICK CRUST, SQUARE PIZZA WITH TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, AND BASIL
BBQ CHICKEN PIZZA 12"
SWEET BBQ SAUCE, CHOPPED CHICKEN, RED ONIONS, AND CHEESE
BBQ CHICKEN PIZZA 14"
SWEET BBQ SAUCE, CHOPPED CHICKEN, RED ONIONS, AND CHEESE
BBQ CHICKEN PIZZA 18"
SWEET BBQ SAUCE, CHOPPED CHICKEN, RED ONIONS, AND CHEESE
SICILIAN PIZZA SLICE
THICK CRUST, SQUARE PIZZA WITH TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, AND BASIL
SPECIALITY HALF & HALF 12"
SPECIALITY HALF & HALF 14"
SPECIALITY HALF & HALF 18"
DAILY SPECIALS
18" ONE TOPPING PIZZA & 15 WINGS SPECIAL
CHOOSE PIZZA OF ONE TOPPING AND 15 WINGS
6 WINGS WITH FRENCH FRIES SPECIAL
WING COMBO
SLICE & 2 KNOTS SPECIAL
SLICE OF ANY PIZZA OF YOUR CHOICE AND SAVORY GARLIC KNOTS
14" PIZZA, 8 WINGS & 2 LITER SPECIAL
MEDIUM PIZZA OF YOUR TOPPIING CHOICE, 8 WINGS, AND A 2-LITER SODA
2 Cheese slices & 16oz drink
1 cheese slice,SM. House salad &Drink
Small lasagna, Sm.house salad & drink
APPETIZER
BEEF PATTY
FLAKY PASTRY FILLED WITH DELIGHTFULLY SEASONED BEEF
CHICKEN TENDERS /W Fries
DELICIOUS CRISPY CHICKEN TENDERS
FRENCH FRIES
DEEP-FRIED 'TILL GOLDEN BROWN, WITH A CRUNCHY EXTERIOR
FRIES WITH MOZZARELLA CHEESE
MELTED MOZZARELLA CHEESE OVER FRENCH FRIES
GARLIC BREAD WITH CHEESE
FRENCH GARLIC BREAD WITH MOZZARELLA CHEESE SERVED WITH MARINARA SAUCE
GARLIC KNOTS 3PC
PIZZA DOUGH TIED INTO A KNOT, BAKED TILL GOLDEN, TOPPED WITH MELTED BUTTER, GARLIC, AND PARSLEY
GARLIC KNOTS 6PC
PIZZA DOUGH TIED INTO A KNOT, BAKED TILL GOLDEN, TOPPED WITH MELTED BUTTER, GARLIC, AND PARSLEY
MOZZARELLA STICKS
DEEP-FRIED CHEESE STICKS. CRISPY ON THE OUTSIDE AND GOOEY ON THE INSIDE
COCO BREAD
THICK, BUTTERY AND SWEET ROLL WITH A NOTE OF COCUNUT MILK
SALADS
HOUSE SALAD SMALL
A MIXTURE OF FRESH SEASONAL GREENS
HOUSE SALAD LARGE
A MIXTURE OF FRESH SEASONAL GREENS
GREEK SALAD SMALL
TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, OLIVES, AND FETA CHEESE IN AN OLIVE OIL DRESSING
GREEK SALAD LARGE
TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, OLIVES, AND FETA CHEESE IN AN OLIVE OIL DRESSING
CAESAR SALAD SMALL
CREAMY CAESAR DRESSING AND FLAVORFUL CROUTONS
CAESAR SALAD LARGE
CREAMY CAESAR DRESSING AND FLAVORFUL CROUTONS
CHEF SALAD SMALL
CONSITS HARD-BOILED EGGS, ONE OR MORE VARIETIES OF MEAT, TOMATOES, CUCUMBERS, AND CHEESE, ALL ABOVE A BED OF TOSSED LETTUCE
CHEF SALAD LARGE
CONSITS HARD-BOILED EGGS, ONE OR MORE VARIETIES OF MEAT, TOMATOES, CUCUMBERS, AND CHEESE, ALL ABOVE A BED OF TOSSED LETTUCE
ANTIPASTO SALAD SMALL
CHOPPED CURED MEATS, FRESH CHEESES, AND BRINY OLIVES
ANTIPASTO SALAD LARGE
CHOPPED CURED MEATS, FRESH CHEESES, AND BRINY OLIVES
DRESSING/ SAUCES
RANCH DRESSING
GREEK DRESSING
HONEY MUSTARD DRESSSNG
GARLIC BUTTER SAUCE
PIZZA SAUCE
THOUSAND ISLAND DRESSING
LEMON PEPPER SAUCE
ITALIAN DRESSING
BALSAMIC DRESSING
MARINARA SAUCE
CEAESAR DRESSING
HOT SAUCE
TOMATO SAUCE
MILD SAUCE
BLUE CHEESE DRESSING
TERIAKI SAUCE
BBQ SAUCE
WINGS
WINGS 8PC
CRISPY WINGS COATED IN YOUR PREFFERED SEANSONING OR SAUCE
WINGS 15PC
CRISPY WINGS COATED IN YOUR PREFFERED SEANSONING OR SAUCE
WINGS 25PC
CRISPY WINGS COATED IN YOUR PREFFERED SEANSONING OR SAUCE
WINGS 50PC
CRISPY WINGS COATED IN YOUR PREFFERED SEANSONING OR SAUCE
8pc Boneless Wings
15pc Boneless Wings
25pc Boneless Wings
50pc Boneless wings
STROMBOLI/CALZONE
SUBS
MEATBALL PARM SUB
SUB SANDWICH TOPPED WITH HOMEMADE MEATBALLS AND PARMESAN CHEESE
CHEESESTEAK SUB
SHREDDED STEAK TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE
CHICKEN PARM SUB
CHICKEN BREAST, TOPPED WITH PARMESAN AND YOUR CHOICE OF SAUCE
SAUSAGE PARM SUB
MILD ITALIAN SAUSAGE, TOPPED WITH MARINARA SAUCE, AND MOZZARELLA ON A SUB SANDWICH BUN
CHICKEN PHILLY SUB
MAINS
DESSERT
CANNOLI
DELCIOUS TUBE OF FRIED DOUGH, FILLED WITH A SWEET, CREAMY RICOTTA FILLING
CHEESECAKE SLICE
CLASSIC CHEESECAKE WITH A RICH, DENSE, SMOOTH AND CREAMY CONSISTENCY
CHEESECAKE WHOLE
CLASSIC CHEESECAKE WITH A RICH, DENSE, SMOOTH AND CREAMY CONSISTENCY
ZEPPOLIS
FRIED DONUT BALLS MADE OUT OF CREAM PUFF DOUGH
LIMONCELLO SLICE
LAYERS OF AIRY SPONGE CAKE DRIZZLED WITH LIMOCELLO AND TOPPED WITH CERAMY LEMON- INFUSED FROSTING
LIMONCELLO WHOLE
LAYERS OF AIRY SPONGE CAKE DRIZZLED WITH LIMOCELLO AND TOPPED WITH CERAMY LEMON- INFUSED FROSTING
TIRAMISU SLICE
A CLASSIC COFFEE-FALVORED ITALIAN DESSERT
TIRAMISU WHOLE
A CLASSIC COFFEE-FALVORED ITALIAN DESSERT
CANNOLI CREAM 7PCS
DELCIOUS TUBE OF FRIED DOUGH, FILLED WITH A SWEET, CREAMY RICOTTA FILLING
MYO PIZZA
PASTA DISHES
PENNE ALFREDO SMALL
PENNE COOKED AL DENTE AND TOSSED IN OUR CREAMY HOMEMADE ALFREDO SAUCE
PENNE ALFREDO LARGE
PENNE COOKED AL DENTE AND TOSSED IN OUR CREAMY HOMEMADE ALFREDO SAUCE
SPAGHETTI MEAT SAUCE SMALL
SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE MEAT SAUCE
SPAGHETTI MEAT SAUCE LARGE
SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE MEAT SAUCE
SPAGHETTI & MEATBALL SMALL
SPAGHETTI TOPPED WITH OUR HOMEMADE MEATBALLS
SPAGHETTI & MEATBALL LARGE
SPAGHETTI TOPPED WITH OUR HOMEMADE MEATBALLS
SPAGHETTI WITH TOMATO SAUCE SMALL
SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE
SPAGHETTI WITH TOMATO SAUCE LARGE
SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE
SPAGHETTI MARINARA SMALL
SPAGHETTI TOSSED IN MARINARA SAUCE
SPAGHETTI MARINARA LARGE
SPAGHETTI TOSSED IN MARINARA SAUCE
LASAGNA SMALL
LASAGNA TOPPED WITH CLASSIC CHEESE, TOMATO SAUCE, AND GROUND BEEF
LASAGNA LARGE
LASAGNA TOPPED WITH CLASSIC CHEESE, TOMATO SAUCE, AND GROUND BEEF
MEATBALLS (4)
SAUSAGES(2)
CATERING
STROMBOLI CATERING SMALL TRAY
BAKED TURNOVER FILLED WITH ITALIAN CHEESES AND YOUR CHOICE OF MEATS AND VEGGIES
STROMBOLI CATERING LARGE TRAY
BAKED TURNOVER FILLED WITH ITALIAN CHEESES AND YOUR CHOICE OF MEATS AND VEGGIES
CALZONE SMALL TRAY
A BAKED TURNOVER OF PIZZA DOUGH STUFFED WITH VARIOUS FILLINGS
CALZONE LARGE TRAY
A BAKED TURNOVER OF PIZZA DOUGH STUFFED WITH VARIOUS FILLINGS
MOZZARELLA STICKS CATERING LARGE 70PC
DEEP-FRIED CHEESE STICKS. CRISPY ON THE OUTSIDE AND GOOEY ON THE INSIDE
BEEF PATTY CATERING SMALL 8PC
FLAKY PASTRY FILLED WITH DELIGHTFULLY SEASONED BEEF
BEEF PATTY CATERING LARGE 18PC
FLAKY PASTRY FILLED WITH DELIGHTFULLY SEASONED BEEF
CHICKEN TENDER CATERING SMALL 25 PC
DELICIOUS CRISPY CHICKEN TENDERS
CHICKEN TENDER CATERING LARGE 50PC
DELICIOUS CRISPY CHICKEN TENDERS
GARLIC KNOTS CATERING 14PC
PIZZA DOUGH TIED INTO A KNOT, BAKED TILL GOLDEN, TOPPED WITH MELTED BUTTER, GARLIC, AND PARSLEY
GARLIC KNOTS CATERING 30PC
PIZZA DOUGH TIED INTO A KNOT, BAKED TILL GOLDEN, TOPPED WITH MELTED BUTTER, GARLIC, AND PARSLEY
CHEF SALAD CATERING SMALL
CONSITS HARD-BOILED EGGS, ONE OR MORE VARIETIES OF MEAT, TOMATOES, CUCUMBERS, AND CHEESE, ALL ABOVE A BED OF TOSSED LETTUCE
CHEF SALAD CATERING LARGE
CONSITS HARD-BOILED EGGS, ONE OR MORE VARIETIES OF MEAT, TOMATOES, CUCUMBERS, AND CHEESE, ALL ABOVE A BED OF TOSSED LETTUCE
CAESAR SALAD CATERING SMALL
CREAMY CAESAR DRESSING AND FLAVORFUL CROUTONS
CAESAR SALAD CATERING LARGE
CREAMY CAESAR DRESSING AND FLAVORFUL CROUTONS
ANTIPASTO SALAD CATERING SMALL
CHOPPED CURED MEATS, FRESH CHEESES, AND BRINY OLIVES
ANTIPASTO SALAD CATERING LARGE
CHOPPED CURED MEATS, FRESH CHEESES, AND BRINY OLIVES
GREEK SALAD CATERING SMALL
TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, OLIVES, AND FETA CHEESE IN AN OLIVE OIL DRESSING
GREEK SALAD CATERING LARGE
TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, OLIVES, AND FETA CHEESE IN AN OLIVE OIL DRESSING
LASAGNA CATERING HALF TRAY
LASAGNA TOPPED WITH CLASSIC CHEESE, TOMATO SAUCE, AND GROUND BEEF
LASAGNA CATERING FULL TRAY
LASAGNA TOPPED WITH CLASSIC CHEESE, TOMATO SAUCE, AND GROUND BEEF
ALFREDO PASTA CATERING HALF TRAY
PENNE COOKED AL DENTE AND TOSSED IN OUR CREAMY HOMEMADE ALFREDO SAUCE
ALFREDO PASTA CATERING FULL TRAY
PENNE COOKED AL DENTE AND TOSSED IN OUR CREAMY HOMEMADE ALFREDO SAUCE
MANICOTTI CATERING HALF TRAY
A LARGE TUBE OF FRESH PASTA STUFFED WITH A BLEND OF SOFT CHEESE
MANICOTTI CATTERING FULL TRAY
A LARGE TUBE OF FRESH PASTA STUFFED WITH A BLEND OF SOFT CHEESE
SPAGHETTI WITH TOMATO SAUCE CATERING HALF TRAY
SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE
SPAGHETTI WITH TOMATO SAUCE CATERING FULL TRAY
SPAGHETTI TOSSED IN OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE
BAKED ZITI CATERING HALF TRAY
ZITI WITH MOZZARELLA AND TOMATO SAUCE BAKED TO PERFECTION
BAKED ZITI CATERING FULL TRAY
ZITI WITH MOZZARELLA AND TOMATO SAUCE BAKED TO PERFECTION
SPAGHETTI WITH MARINARA SAUCE CATERING HALF TRAY
SPAGHETTI TOSSED IN MARINARA SAUCE
SPAGHETTI WITH MARINARA SAUCE CATERING FULL TRAY
SPAGHETTI TOSSED IN MARINARA SAUCE
MEAT BAKED ZITI CATERING HALF TRAY
ZITI WITH MOZZARELLA AND TOMATO SAUCE BAKED TO PERFECTION
MEAT BAKED ZITI CATERING LARGE TRAY
ZITI WITH MOZZARELLA AND TOMATO SAUCE BAKED TO PERFECTION
SPAGHETTI WITH MEATBALLS CATERING HALF TRAY
SPAGHETTI TOPPED WITH OUR HOMEMADE MEATBALLS
SPAGHETTI WITH MEATBALLS CATERING FULL TRAY
SPAGHETTI TOPPED WITH OUR HOMEMADE MEATBALLS