Reynolds & Vine 70 Lido Blvd
Food
APPETIZER SEA
APPETIZER LAND
SOUP & SALAD
- CAESAR SALAD$14.00
TRADITIONAL OR SPICY CASEAR DRESSING
- CLASSIC FRENCH ONION$10.00
GRUYERE, CROUTON, ONION
- CRAB BISQUE$14.00Out of stock
CRAB, CREAM, SHERRY
- THE "C"$17.00
CRISP ROMAINE, CABBAGE, CARROT, CHEDDAR, CORN, CRUSHED TORTILLAS, CHIPOTLE RANCH
- WATERMELON SASHIMI$15.00
SLICED WATERMELON, FETA, OLIVE OIL, BASIL, BALSAMIC GLAZE
HANDHELDS
- BIRRIA TACOS$20.00
BRAISED ADOBO SHORT RIB, WHITE ONION, CILANTRO, BIRRIA CONSUOME, TORTILLA CHIPS
- CLASSIC FISH$21.00
FRIED COD, AMERICAN CHEESE, TARTER, BRIOCHE BUN SERVED WITH CREAMY COLESLAW AND FRIES
- PITT CHICK$20.00Out of stock
FLUFFY ITALIAN BREAD, GRILLED OR FRIED CHICKEN, MELTED PROVOLONE, CREAMY COLESLAW SERVED WITH FRIES
- REYNOLDS BURGER$20.00
CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAC SAUCE, BRIOCHE BUN SERVED WITH FRIES
- THE SMASH$17.00
ENTREES
- CREAMY CAJUN RIGATONI$18.00
CHOICE OF GRILLED CHICKEN OR SHRIMP
- CREAMY CAJUN RIGATONI CHICKEN$25.00
- CREAMY CAJUN RIGATONI SHRIMP$28.00
- FISH SPECIAL$38.00
- GRANDMAS POT ROAST$33.00
BRAISED SHORT RIB, WHIPPED POTATOES, CHARRED BROCCOLINI
- HALIBUT$37.00
GARLIC CHILI OIL, GARLIC GREEN BEANS, CRISPY POTATO STRIPS
- NY STRIP$41.00
PARMESAN SMASHED POTATO, ASPARAGUS
- ROASTED CHICKEN$30.00
SOUTHERN STYLE FRIED, MAC & CHEESE, QUICK GREENS