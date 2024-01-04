Alex's Steaks and Wings
PHILLY MENU
STEAKS
- CHEESE STEAK$12.99
SLICED RIBEYE STEAK WITH MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
SLICED RIBEYE STEAK WITH MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
- 911 CHEESE STEAK$13.99
SLICED RIBEYE STEAK TOPPED WITH LONG HOTS, GRILLED ONIONS & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
SLICED RIBEYE STEAK TOPPED WITH LONG HOTS, GRILLED ONIONS & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
- EAGLE STEAK$13.99
SLICED RIBEYE STEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS, SWEET PEPPERS, MUSHROOMS & MELTED CHEESE WHIZ. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
SLICED RIBEYE STEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS, SWEET PEPPERS, MUSHROOMS & MELTED CHEESE WHIZ. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
CHICKEN STEAKS
- CHICKEN CHEESE STEAK$12.99
CHICKEN STEAK TOPPED WITH MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
CHICKEN STEAK TOPPED WITH MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
- THE HEATER$13.99
CHICKEN STEAK TOPPED WITH BUFFALO SAUCE, BLEU CHEESE & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
CHICKEN STEAK TOPPED WITH BUFFALO SAUCE, BLEU CHEESE & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
- SLAM DUNK$13.99
CHICKEN STEAK WITH GRILLED ONIONS, SAUTEED MUSHROOMS, SWEET PEPPERS & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
CHICKEN STEAK WITH GRILLED ONIONS, SAUTEED MUSHROOMS, SWEET PEPPERS & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
BURGERS
- CHEESE BURGER$6.99
GRILLED BURGER TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
GRILLED BURGER TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
- HOUSE BURGER$8.99
GRILLED BURGER TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS, CRISPY BACON, MELTED PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
GRILLED BURGER TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS, CRISPY BACON, MELTED PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
- TEXAS BURGER$8.99
GRILLED BURGER TOPPED WITH CRISPY BACON, ONION RINGS, BBQ SAUCE, MELTED PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BRIOCHE ROLL.
GRILLED BURGER TOPPED WITH CRISPY BACON, ONION RINGS, BBQ SAUCE, MELTED PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BRIOCHE ROLL.
- FIRECRACKER BURGER$8.99
GRILLED BURGER TOPPED WITH LONG HOTS, MANGO HABANERO, MELTED PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
GRILLED BURGER TOPPED WITH LONG HOTS, MANGO HABANERO, MELTED PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
CHICKEN SANDWICHES
- GRILLED CHICKEN SANDWICH$6.99
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
- GRILLED CHICKEN FIESTA$8.99
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS, LONG HOTS, GRILLED ONIONS & MELTED PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS, LONG HOTS, GRILLED ONIONS & MELTED PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
- CRISPY CHICKEN SANDWICH$7.99
CRISPY CHICKEN FILLET TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
CRISPY CHICKEN FILLET TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
- BANG BANG CRISPY CHICKEN$8.99
SPICY CRISPY CHICKEN FILLET TOPPED WITH LONG HOTS & MELTED PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
SPICY CRISPY CHICKEN FILLET TOPPED WITH LONG HOTS & MELTED PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
WINGS
- 6 WINGS$8.99
6 JUMBO WINGS-NEVER FROZEN SERVED WITH BLEU CHEESE
6 JUMBO WINGS-NEVER FROZEN SERVED WITH BLEU CHEESE
- 10 WINGS$13.99
10 JUMBO WINGS-NEVER FROZEN SERVED WITH BLEU CHEESE
10 JUMBO WINGS-NEVER FROZEN SERVED WITH BLEU CHEESE
- 20 WINGS$26.99
20 JUMBO WINGS-NEVER FROZEN, SERVED WITH BLEU CHEESE
20 JUMBO WINGS-NEVER FROZEN, SERVED WITH BLEU CHEESE
- 50 WINGS$64.99
50 JUMBO WINGS-NEVER FROZEN, SERVED WITH BLEU CHEESE
50 JUMBO WINGS-NEVER FROZEN, SERVED WITH BLEU CHEESE
SALADS
- TOSSED SALAD$8.99
MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, CUCUMBERS & CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, CUCUMBERS & CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- CAESAR SALAD$8.99
CRISP ROMAINE, PARMESAN CHEESE, HARD-BOILED EGG, CROUTONS AND CAESAR DRESSING ON THE SIDE.
CRISP ROMAINE, PARMESAN CHEESE, HARD-BOILED EGG, CROUTONS AND CAESAR DRESSING ON THE SIDE.
- CHICKEN CAESAR SALAD$10.99
CRISP ROMAINE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, TOMATOES & HARD BOILED EGG. SERVED WITH CAESAR DRESSING ON THE SIDE.
CRISP ROMAINE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, TOMATOES & HARD BOILED EGG. SERVED WITH CAESAR DRESSING ON THE SIDE.
- BUFFALO CHICKEN SALAD$10.99
MIXED GREENS TOPPED WITH CRISPY BUFFALO CHICKEN, CUCUMBERS, ONIONS, TOMATOES & HARD BOILED EGG. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
MIXED GREENS TOPPED WITH CRISPY BUFFALO CHICKEN, CUCUMBERS, ONIONS, TOMATOES & HARD BOILED EGG. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- SOUTHWEST SALAD$11.99
MIXED GREENS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, AVOCADO, TOMATOES, BLACK BEANS & CORN. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
MIXED GREENS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, AVOCADO, TOMATOES, BLACK BEANS & CORN. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- CALIFORNIA COBB SALAD$11.99
MIXED GREENS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, CRISPY BACON, HARD BOILED EGG, SLICED AVOCADO, TOMATOES & CUCUMBERS. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
MIXED GREENS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, CRISPY BACON, HARD BOILED EGG, SLICED AVOCADO, TOMATOES & CUCUMBERS. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- GREEK SALAD$11.99
MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, CUCUMBERS, CROUTONS KALAMATA OLIVES & FETA CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, CUCUMBERS, CROUTONS KALAMATA OLIVES & FETA CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- 2 SCOOP SALAD$10.99
MIXED GREENS TOPPED WITH A SCOOP OF TUNA SALAD, SCOOP OF CHICKEN SALAD, TOMATOES, ONION, CUCUMBERS & CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
MIXED GREENS TOPPED WITH A SCOOP OF TUNA SALAD, SCOOP OF CHICKEN SALAD, TOMATOES, ONION, CUCUMBERS & CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- MEDITERRANEAN SALAD$12.99
MIXED GREENS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, TOMATOES, ONIONS, CUCUMBERS, CROUTONS, KALAMATA OLIVES & FETA CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
MIXED GREENS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, TOMATOES, ONIONS, CUCUMBERS, CROUTONS, KALAMATA OLIVES & FETA CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
WRAPS
- BUFFALO CHICKEN WRAP$8.99
CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE, BLEU CHEESE, LETTUCE & TOMATO. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE, BLEU CHEESE, LETTUCE & TOMATO. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- COOL RANCH WRAP$8.99
CRISPY CHICKEN, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND RANCH DRESSING. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
CRISPY CHICKEN, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND RANCH DRESSING. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- HONEY CRISPY WRAP$9.50
CRISPY CHICKEN, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND HONEY MUSTARD. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
CRISPY CHICKEN, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND HONEY MUSTARD. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- CHICKEN CAESAR WRAP$8.99
GRILLED CHICKEN, PROVOLONE CHEESE, CRISP ROMAINE LETTUCE, TOMATO AND CAESAR DRESSING. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
GRILLED CHICKEN, PROVOLONE CHEESE, CRISP ROMAINE LETTUCE, TOMATO AND CAESAR DRESSING. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- CALIFORNIA CHICKEN WRAP$9.99
GRILLED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, & AVOCADO. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
GRILLED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, & AVOCADO. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- AVOCADO CHICKEN SALAD WRAP$9.99
CHICKEN SALAD, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO AND AMERICAN CHEESE. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
CHICKEN SALAD, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO AND AMERICAN CHEESE. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- WICKED TUNA WRAP$8.99
TUNA SALAD, LETTUCE, TOMATO, AMERICAN CHEESE AND HARDBOILED EGG. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
TUNA SALAD, LETTUCE, TOMATO, AMERICAN CHEESE AND HARDBOILED EGG. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
SIDES
- FRENCH FRIES$3.99
- CHEESE WHIZ FRIES$4.99
- GARLIC PARMESAN FRIES$4.99
- CAJUN FRIES$4.99
- OLD BAY FRIES$4.99
- MOZZARELLA STICKS$6.99
With Marinara Sauce
With Marinara Sauce
- ONION RINGS$6.99
- CHICKEN FINGERS$8.99
WITH HONEY MUSTARD
WITH HONEY MUSTARD
- BUFFALO TENDERS$8.99
WITH BLEU CHEESE
WITH BLEU CHEESE
- ZUCCHINI STICKS$6.99
WITH MARINARA SAUCE
WITH MARINARA SAUCE
- BROCCOLI BITES$7.99
WITH MARINARA SAUCE
WITH MARINARA SAUCE
- FRIED PICKLES$7.99
WITH MARINARA SAUCE
WITH MARINARA SAUCE
DRINKS
PARTY TRAYS
APPETIZER TRAY
- APPETIZER TRAY$59.99
A MIX OF FINGER FOODS INCLUDING: CHICKEN FINGERS, MOZZARELLA STICKS, ONION RINGS & ZUCCHINI STICKS. SERVES 10-12 PEOPLE
A MIX OF FINGER FOODS INCLUDING: CHICKEN FINGERS, MOZZARELLA STICKS, ONION RINGS & ZUCCHINI STICKS. SERVES 10-12 PEOPLE
- MIXED VEGGIE TRAY$39.99
FRESH CUT CELERY, CUCUMBERS, TOMATOES & BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF RANCH. SERVES 10-12 PEOPLE
FRESH CUT CELERY, CUCUMBERS, TOMATOES & BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF RANCH. SERVES 10-12 PEOPLE
- CHICKEN TENDER TRAY$59.99
FRESH COOKED CRISPY CHICKEN FINGERS SERVED WITH A SIDE OF BBQ SAUCE & HONEY MUSTARD SERVES 10-12 PEOPLE
FRESH COOKED CRISPY CHICKEN FINGERS SERVED WITH A SIDE OF BBQ SAUCE & HONEY MUSTARD SERVES 10-12 PEOPLE
- 100 WINGS$99.99
100 JUMBO WINGS-NEVER FROZEN, SERVED WITH BLEU CHEESE
100 JUMBO WINGS-NEVER FROZEN, SERVED WITH BLEU CHEESE
PARTY SALADS
- TOSS SALAD$65.00
MIXED GREENS, TOMATOES, ONION, CARROTS, CUCUMBERS & CROUTONS. YOUR CHOICE DRESSING ON THE SIDE *SERVES 10-12 PEOPLE
MIXED GREENS, TOMATOES, ONION, CARROTS, CUCUMBERS & CROUTONS. YOUR CHOICE DRESSING ON THE SIDE *SERVES 10-12 PEOPLE
- CAESAR SALAD$65.00
CRISP ROMAINE, TOMATOES, CROUTONS & FRESH PARMESAN CHEESE. YOUR CHOICE DRESSING ON THE SIDE *SERVES 10-12 PEOPLE
CRISP ROMAINE, TOMATOES, CROUTONS & FRESH PARMESAN CHEESE. YOUR CHOICE DRESSING ON THE SIDE *SERVES 10-12 PEOPLE
- GRILLED CHICKEN SALAD$85.00
MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS, CROUTONS & GRILLED CHICKEN. YOUR CHOICE DRESSING ON THE SIDE *SERVES 10-12 PEOPLE
MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS, CROUTONS & GRILLED CHICKEN. YOUR CHOICE DRESSING ON THE SIDE *SERVES 10-12 PEOPLE
- GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD$85.00
CRISP ROMAINE, FRESH PARMESAN CHEESE, HARD-BOILED EGG, CROUTONS & GRILLED CHICKEN. YOUR CHOICE DRESSING ON THE SIDE *SERVES 10-12 PEOPLE
CRISP ROMAINE, FRESH PARMESAN CHEESE, HARD-BOILED EGG, CROUTONS & GRILLED CHICKEN. YOUR CHOICE DRESSING ON THE SIDE *SERVES 10-12 PEOPLE
SANDWICHES TRAYS
- MIXED WRAPS TRAY$120.00
ASSORTMENT OF TURKEY, CHICKEN CAESAR, BUFFALO CHICKEN, CHICKEN SALAD, & TUNA SALAD. SERVED ON ASSORTED FLAVORED WRAPS, AND A SIDE OF CHIPS. *CONDIMENTS OF YOUR CHOICE INCLUDED ON THE SIDE. *SERVES 10-12 PEOPLE
ASSORTMENT OF TURKEY, CHICKEN CAESAR, BUFFALO CHICKEN, CHICKEN SALAD, & TUNA SALAD. SERVED ON ASSORTED FLAVORED WRAPS, AND A SIDE OF CHIPS. *CONDIMENTS OF YOUR CHOICE INCLUDED ON THE SIDE. *SERVES 10-12 PEOPLE
- CHEESESTEAK TRAY$150.00
CHICKEN & BEEF CHEESESTEAKS SERVED ON FRESH BAKED LONG ROLLS. SERVED WITH A SIDE OF CHIPS. *CONDIMENTS OF YOUR CHOICE ARE INCLUDED ON THE SIDE *SERVES 10-12 PEOPLE
CHICKEN & BEEF CHEESESTEAKS SERVED ON FRESH BAKED LONG ROLLS. SERVED WITH A SIDE OF CHIPS. *CONDIMENTS OF YOUR CHOICE ARE INCLUDED ON THE SIDE *SERVES 10-12 PEOPLE
- MIXED SANDWICH TRAY 10-12 PEOPLE$140.00
ASSORTMENT OF TURKEY, ITALIAN, MIXED CHEESE, HAM AND CHEESE and TUNA SALAD HOAGIES SERVED ON OUR FRESHLY BAKED ROLLS. SERVED WITH CHIPS., SIDE OF BANANA PEPPERS and SWEET PEPPERS. SERVES 10-12 ppl *CONDIMENTS OF YOUR CHOICE INCLUDED ON THE SIDE. *SERVES 10-12 PEOPLE
ASSORTMENT OF TURKEY, ITALIAN, MIXED CHEESE, HAM AND CHEESE and TUNA SALAD HOAGIES SERVED ON OUR FRESHLY BAKED ROLLS. SERVED WITH CHIPS., SIDE OF BANANA PEPPERS and SWEET PEPPERS. SERVES 10-12 ppl *CONDIMENTS OF YOUR CHOICE INCLUDED ON THE SIDE. *SERVES 10-12 PEOPLE