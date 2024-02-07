Asad's Hot Chicken | Burlington
MEALS
- ASADS #1 (1 Slider w/Fries)$9.99
1 SLIDER W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #2 (2 Slider w/Fries)$13.99
2 SLIDERS W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #3 (2 Tenders w/Fries)$11.99
2 TENDERS W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #4 (1 Slider, 1 Tender w/Fries)$12.99
1 TENDER + 1 SLIDER W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #5 (Tenderwrap w/Fries)$9.99
1 TENDER WRAP W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #6 (Loaded Fries)$11.99
LOADED FRIES - ORDER TO FIND OUT, IT'S LOADED!
SIDES
Asad's Hot Chicken | Burlington Location and Ordering Hours
(267) 367-8124
Closed • Opens Wednesday at 10AM