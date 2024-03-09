Baby Bakery 6440 Northwest 186th Street
SANDWICHES
- SANDWICH CUBANO$7.50
- MIAMI SANDWICH$7.50
- PAN CON LECHON$6.25
- TUNA SANDWICH$6.50
- MEDIA NOCHE$6.85
- PAN CON BISTEC$8.75
PAN CUBANO
- PAN CON BISTEC$9.25
PAN FRANCES
- PAN CON BISTEC$9.50
PAN INTEGRAL
- BISTEC A CABALLO$9.25
PAN CUBANO
- BISTEC URUGUAYO$9.75
PAN CUBANO
- CROQUETA PREPARADA$8.50
PAN CUBANO
- PAN CON CROQUETA$4.75
PAN CUBANO
BEBIDAS
EXTRA
DESAYUNO
- TOSTADA CUBANA$1.50
PAN CUBANO
- TOSTADA FRANCESA$1.85
PAN FRANCES O INTEGRAL
- TOSTADA INTEGRAL$1.85
- TOSTADA CON QUESO CREMA$2.50
PAN CUBANO
- TOSTADA CON QUESO SUIZO$3.00
PAN FRANCES O INTEGRAL
- TOSTADA CON JAMON Y QUESO$4.50
PAN CUBANO
- TOSTADA CON JAMON Y QUESO FRANCES$4.85
PAN FRANCES O INTEGRAL
- CROISSANT$2.00
PLAIN
- CROISSANT JAMON Y QUESO$3.99
JAMON Y QUESO
- CROISSANT HUEVO, JAMON, QUESO$5.75
HUEVO. JAMON. QUESO
- DESAYUNO SENCILLO$7.25
PAPA FRITAS OPCION DE TOSTADA O CAFE CON LECHE
- DESAYUNO COMPLETO$8.25
PAPA FRITAS,TOSTADA Y CAFE CON LECHE
- PAN CON TORTILLA$5.50
PAN CUBANO
- PAN CON TORTILLA FRANCES$6.50
PAN FRANCES O INTEGRAL
- REVUELTO DE CLARA$5.00
- REVUELTO/TORTILLA AL PLATO$4.25
SENCILLO
PANADERIA/PASTELERIA
- CHIVIRICO$1.50
- CROQUETAS DE LA CASA$1.10
JAMON / POLLO/ BACALAO
- CROQUETAS REGULARES$0.70
JAMON / QUESO
- CROQUETAS ROPA VIEJA/MADURO$2.00
- EMPANADA COLOMBIANA$2.00
- EMPANADA CUBANA CARNE$2.60
- EMPANADA CUBANA JAMON Y QUESO$2.60
- EMPANADA CUBANA POLLO$2.60
- EMPANADA GALLEGA$3.50
- EMPANADAS HORNEADAS$3.99
- ENSALADA FRIA/PERSONAL$5.00
- GALLETAS CUBANA/ BOLSA$2.00
- MENESSIER$2.25
- PALITROQUE/BOLSA$2.00
- PALMERAS$1.50
- PAN CUBANO$1.75
- PAN DE AJO$2.50
- PAN DE BOLA /BOLSA$2.50
- PAN DE BONO$1.50
- PAN DE GUAYABA Y QUESO$5.00
- PAN DE QUESO$3.50
- PAN FRANCES$1.95
- PAN FRANCES/INTEGRAL$2.00
- PAPA RELLENA$2.00
- PASTA DE BOCADITO$4.00
- PASTEL DE CARNE$1.45
- PASTELES$1.25
- PASTELON$2.00
- PIZZA PASTEL$3.50
- TEQUENO DE QUESO$1.50
- TEQUENO GUAYABA Y QUESO$1.50
- TORTICA DE MORON$1.50
DULCERIA
- PUDIN DE PAN FAMILY SIZE$12.00
- PUDIN DE PAN EN PORCION$2.00
- ECLAIR$2.50
- CAKE SLICE$2.00
- PANETELA VAINILLA RELLENA INDIVIDUAL$2.00
- FLAN FAMILY SIZE$16.99
- BRAZO GITANO$12.50
- FLAN INDIVIDUAL$3.00
- SENORITAS$2.00
- FLAN CHEESECAKE FAMILY SIZE$19.99
GRANDE
- FLAN CHEESECAKE INDIVIDUAL$3.00
- LECHE CORTADA$2.25
- TRES LECHES INDIVIDUAL$3.00
- CABEZOTE$2.25
- CAPUCHINO$2.25
- CUATRO LECHES INDIVIDUAL$3.00
- TORREJA$2.25
- TARTALETAS$2.00
- NAPOLITANO FAMILY SIZE$14.00
GRANDE
- COOKIES$1.25
- ARROZ CON LECHE$4.00
- CARACOLES$1.75
- CUPCAKE$2.25
- DIPLOMATICO$3.00
- TIRAMISU INDIVIDUAL$3.00
- CAKE POP$2.25
- TOCINILLO DEL CIELO$17.00
- NATILLA$2.00
- TATIANOF FAMILY SIZE$12.00
GRANDE
- TRES LECHE MEDIANO$15.00
MEDIANO
- PANETELA BORRACHA$2.00
- MINI ECLAIR$1.50
- MINI CABEZOTE$1.50
- OPERA SLICE INDIVIDUAL$2.50
- OPERA FAMILY SIZE$30.00
GRANDE
- NAPOLITANO SIZE INDIVIDUAL$3.00
- FLAN DE CALABAZA$22.00
GRANDE
- CUPCAKE/DECORACION FONDANT$4.00
- MINI TARTALETAS$1.50
- MINI CANOLIS$2.00
DULCE DE LECHE
- ROSCA DE AZUCAR$1.50
- Canoli Grande$3.50
- Alfajore$1.50
CAKES
- CHOCOFLAN$25.00
chocolate o vainilla
- CAKE CHOCOLATE /TRUFA Y FRESAS$35.00
- CAKE BOMBOM CHOCOLATE$55.00
- CAKE CHOCOLATE BLANCO$45.00
- CAKE PAGINA AZUCAR$60.00
INCLUYE 3 BANDEJAS
- CAKE CAPUCHINO$35.00
- CAKE CHOCOLATE REGULAR$35.00
- CAKE SENORITA$45.00
- CAKE TRES LECHES$45.00
- CAKE DULCE DE LECHE$35.00
- CAKE 15P$24.00
REDONDO MERENGUE REGULAR
- CAKE THANKSGIVING SMALL 15P$24.99
DECORACION PAVO PEQUENO
- CAKE SPECIAL 50P$75.00
INCLUYE 6 BANDEJAS
- CAKE SPECIAL 75P$105.00
INCLUYE 9 BANDEJAS
- CAKE SPECIAL 100P$160.00
INCLUYE 12 BANDEJAS
- CAKE SPECIAL 25P$37.00
INCLUYE 3 BANDEJAS
- CAKE SPECIAL 25P /DECORACION$55.00
INCLUYE 3 BANDEJAS
- CAKE TIRAMISU$45.00
- MINI RUM CAKE$25.00
BOTELLA REGULAR
- MINI RUM CAKE TOP SHELF$35.00
TITOS /BLACK LABEL
- Cake de Fresas$35.00
- Cake triangulos de chocolate$40.00
PARTY
- BOCADITOS PASTA$9.00
25 PIECES
- CANGREJITOS JAMON$9.00
25 PIECES
- DULCES SURTIDOS PLATTER$25.00
25 PIECES
- CROQUETAS PARTY SIZE$8.50
25 PIECES
- MINI EMPANADA PLATTER$30.00
25 PIECES POLLO/CARNE
- COCO QUESO PASTELITO PARTY$8.50
25 PIECES
- QUESO PASTELITO PARTY$8.00
25 PIECES
- CARNE PASTEL PARTY$9.00
25 PIECES
- COCO PASTEL PARTY$8.00
25 PIECES
- GUAYABA PASTEL PARTY$8.00
25 PIECES
- GUAYABA /QUESO PASTEL PARTY$8.00
25 PIECES
- SALCHICHA ENVUELTA EN PASTEL$11.00
25 PIECES
- MINI ALBONDIGAS$16.00
25 PIECES
- ELENA RUTH PAN MOLDE$12.00
25 PIECES
- ELENA RUTH PASTELITO$15.00
25 PIECES
- ENSALADA FRIA 25P$35.00
POLLO O TUNA
- LASQUEADOS$15.00
JAMON QUESO PEPINO
- MINI GORDON BLEU$18.00
POLLO JAMON QUESO
- MINI CUBANITOS$18.00
- MINI EMPANADA GALLEGA$15.00
CHORIZO
- MINI PAPA RELLENA$14.00
25 PIECES
- MINI TAMALES PLAIN$12.50
25 PIECES
- MINI TAMALES C/JAMON ACEITUNA$15.00
25 PIECES
- MINI TEQUENOS$20.00
25 PIECES
- PIZZA PASTEL PARTY$15.00
25 PIECES
- ROLLITOS JAMON/QUESO/ACEITUNA$15.00
25 PIECES