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Bakers on Broad 95 broad Street
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Bakers on Broad 95 broad Street
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95 broad Street, Red Bank, NJ 07701
DRINKS
BREAKFAST
BAKERY GOODS
PIZZA
COFFEE BEANS
HOT
ICED
DRINKS
HOT
HOT COFFEE
$3.25+
HOT ESPRESSO
$2.95+
HOT LATTE
$4.25+
HOT CAPPUCINO
$4.25+
HOT AMERICANO
$3.25+
HOT TEA
$2.75+
HOT FLAT WHITE
$4.25+
HOT CHAI
$5.25+
HOT MOCHA
$5.25+
(HOT) HONEY CINNAMON
$5.25+
HOT COCONUT HORCHATA
$5.25+
HOT PEANUT BUTTER
$5.25+
HOT MATCHA
$5.75+
ICED
ICED COFFEE
$4.75
COLD BREW
$4.95
ICED LATTE
$5.50
ICED CAPPUCINO
$5.50
ICED TEA
$4.75
ICED AMERICANO
$4.50
ICED FLAT WHITE
$5.50
ICED MOCHA
$6.25
ICED CHAI
$5.95
ICED ESPRESSO (TRIPLE)
$3.75
ICED HONEY CINNAMON
$5.95
ICED COCONUT HORCHATA
$6.25
ICED PEANUT BUTTER
$6.25
ICED MATCHA
$6.50
ICED BLUE BERRY LATTE
$6.50
BREAKFAST
BAGELS
BYO BAGEL
EGGS
BYO EGGS
EGG & CHEESE
$6.50
BACON+EGG+CHEESE
$8.25
SAUSAGE+EGG+CHEESE
$8.25
NJ PORK ROLL
$8.25
BLT EGG SAMMY
$9.50
BRK PLATTERS
CHEESE OMELET PLATTER
$8.95
SWISS CHEESE OMLETE PLATTER
$11.25
SPINACH & GOAT CHEESE OMLETE PLATTER
$11.25
POTATO OMELET PLATTER
$11.95
BRK TOASTS
BYO TOAST
AVOCADO TOAST
$9.50
AVOCADO SALMON TOAST
$16.25
BURRATA AVOCADO TOAST
$15.50
RICOTTA TOAST
$11.50
BAKERY GOODS
BAKED GOODS
CROSSAINT
$3.95
APPLE TURNOVER
$3.95
CHEESE DANISH
$3.25
STRUDEL
$11.25
STUFFED CROSSIANT
$5.00
MUFFIN
$3.00
CHOCOLATE CHIP COOKIE
$1.00
PEANUT BUTTER DUMPLING
$2.95
FIG BARS
$2.95
BREAD
SOUDOUGH BRAD (Sliced)
$5.00
BABELS
$0+
ROSEETI ROLL
$1.75
GLUTEN FREE BAGEL
$2.25
PIZZA
SLICE
$3.00
PIE
$20.00
COFFEE BEANS
Classico
$18.50
Decafe
$18.50
Milana
$18.50
Forza
$18.50
C&c blend
$18.50
Brazil
$18.50
Cerrado
$18.50
Big joe
$18.50
Big Joe 5LB
$92.50
Bakers on Broad 95 broad Street Location and Ordering Hours
(347) 659-3939
95 broad Street, Red Bank, NJ 07701
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