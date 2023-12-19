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Bar Ella 1030 GARNET AVENUE
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FOOD
N/A BEVERAGE
CLASSICS
SHARE
ENTREES
PASTAS
KIDS MENU
DESSERT
SIDES
FOOD
CLASSICS
CLAM CHOWDER
$10.00
MOULES FRITES
$21.00
CRAB CAKE
$14.00
CLAMS CASINO
$18.00
SHARE
CAESAR
$23.00
ITALIAN CHOPPED SALAD
$17.00
BEET SALAD
$18.00
SEMOLINA
$8.00
Out of stock
SCALLOPS
$23.00
CHARCUTERIE BOARD
$28.00
Out of stock
HOUSE POTATO CHIPS
$8.00
FRIED OLIVES
$11.00
FLAT IRON STEAK
$30.00
CHARRED CAULIFLOWER
$17.00
ENTREES
SALMON
$28.00
BRANZINO
$48.00
BAR ELLA BURGER
$19.00
HALF CHICKEN
$35.00
PASTAS
FETTUCCINI ALLE VONGOLE
$24.00
RISOTTO
$22.00
KIDS MENU
BUTTER NOODLES
$12.00
CHICKEN STRIPS
$12.00
KIDS BURGER
$12.00
DESSERT
AFFOGATO
$10.00
ZEPPOLES
$10.00
SIDES
SIDE FRIES
$6.50
SIDE SALMON
$12.00
SIDE CHICKEN
$8.00
SIDE BEEF
$12.00
SD CHIPS
$6.00
SIDE CAVIAR
$10.00
KETCHUP
RANCH
$0.50
ITALIAN DRESSING
$0.50
CALABRIAN CHILI AIOLI
$0.50
TARRAGON AIOLI
$0.50
TARTAR SAUCE
$0.50
CRÈME FRAICHE
$2.00
GARLIC AIOLI
$0.50
OREGANO VINAIGRETTE DRESSING
$0.50
DIJONAISE SAUCE
$0.50
N/A BEVERAGE
N/A BEV
Pepsi
$3.50
Diet Pepsi
$3.50
Starry
$3.50
Iced Tea
$3.50
Lemonade
$3.50
Arnold Palmer
$3.50
Cranberry Juice
$3.50
Ginger Ale
$3.50
Ginger Beer
$3.50
Orange Crush
$3.50
Tonic Water
$3.50
Dr. Pepper
$3.50
Soda Water
RED BULL CAN
$6.00
SF RED BULL CAN
$6.00
Pineapple Juice
$5.00
MOCKTAIL
$8.00
SHIRLEY TEMPLE
$3.50
Topo Chico
$7.00
Bar Ella 1030 GARNET AVENUE Location and Ordering Hours
(858) 808-2286
1030 GARNET AVENUE, SAN DIEGO, CA 92109
Closed
All hours
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