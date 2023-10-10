Barley’s Taproom & Pizzeria
Main Menu
Appetizers
WITH 4OZ MARINARA
TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE, SOUR CREAM & SALSA
TOPPED WITH CHEDDAR SIDE OF TORTILLA CHIPS
WITH GARLIC BREAD
PESTO TOMATO GOAT CHEESE & BALSAMIC REDUCTION
BAKED & CHARBROILED WITH CARROTS & CELERY
TOPPED WITH CHEDDAR SIDE OF TORTILLA CHIPS
WITH GARLIC BREAD
WITH 8OZ MARINARA
SWEET & SPICY
WITH PITA BREAD
CHEDDAR & MOZZARELLA & SIDE OF SALSA
Dessert
Extras
Kids Pasta
Pasta
TOPPED WITH CHEDDAR & MOZARELLA
FETTUCCINI NOODLES IN CREAMY ALFREDO TOPPED WITH TOMATO & GREEN ONION
BEEF, SAUSAGE, RICOTTA, MOZZARELLA AND PARMESAN
VEGETABLE MEDLEY & FETTUCCINI NOODLES IN CREAMY ALFREDO TOPPED WITH TOMATO & GREEN ONION
BLACKENED CHICKEN & FETTUCCINI NOODLES IN CREAMY ALFREDO TOPPED WITH TOMATO & GREEN ONION
Pizza
TOMATO SAUCE & MOZZARELLA
TOMATO SAUCE & MOZZARELLA
TOMATO SAUCE & MOZZARELLA
TOMATO SAUCE & MOZZARELLA
RICOTTA MIXED WITH GARLIC, PARMESAN & HERBS & MOZZARELLA NO TOMATO SAUCE
PESTO & MOZZARELLA
TOMATO SAUCE & VEGAN CHEESE
RICOTTA MIXED WITH GARLIC, PARMESAN & HERBS & MOZZARELLA NO TOMATO SAUCE
PESTO & MOZZARELLA
TOMATO SAUCE & VEGAN CHEESE
TOMATO SAUCE & MOZZARELLA
PEPPERONI ITALIAN SAUSAGE GREEN BELL MUSHROOM ONION
PEPPERONI ITALIAN SAUSAGE GREEN BELL MUSHROOM ONION
PEPPERONI ITALIAN SAUSAGE BACON HAM BEEF
PEPPERONI ITALIAN SAUSAGE BACON HAM BEEF
SPINACH MUSHROOM ONION BROCCOLI TOMATO
SPINACH MUSHROOM ONION BROCCOLI TOMATO
SPINACH BLACK OLIVE FETA ONION SUNDRIED TOMATO
SPINACH BLACK OLIVE FETA ONION SUNDRIED TOMATO
JERK CHICKEN ARTICHOKE ONION SPINACH OLIVE OIL NO SAUCE
JERK CHICKEN ARTICHOKE ONION SPINACH OLIVE OIL NO SAUCE
Salad
GRILLED CHICKEN SPRING MIX CARROT CUCUMBER RED BELL BROCCOLI WITH GARLIC BREAD
GRILLED JERK CHICKEN SPINACH TOMATO MUSHROOM ONION GREEN BELL PINEAPPLE WITH GARLIC BREAD
SPRING MIX CARROT CUCUMBER RED BELL BROCCOLI WITH GARLIC BREAD
SPINACH TOMATO MUSHROOM ONION GREEN BELL BLACK OLIVE WITH GARLIC BREAD
TOFU SPRING MIX CARROT CUCUMBER RED BELL BROCCOLI WITH GARLIC BREAD
JERK TOFU SPINACH TOMATO MUSHROOM ONION GREEN BELL PINEAPPLE WITH GARLIC BREAD
SPRING MIX CARROT CUCUMBER RED BELL BROCCOLI WITH GARLIC BREAD
SPINACH TOMATO MUSHROOM ONION GREEN BELL BLACK OLIVE WITH GARLIC BREAD
Sandwiches
GRILLED CHICKEN BBQ SAUCE SAUTEED ONION MOZZARELLA & CHEDDAR
SPINACH TOMATO ONION
SPINACH TOMATO ONION
CHOPPED VEGETABLES WALNUTS & SPRING MIX ON BRIOCHE
GRILLED CHICKEN SAUTEED ONIONS MARINARA & MOZZARELLA
SPINACH TOMATO ONION
ONION & MOZZARELLA
SPINACH TOMATO ONION
MUSHROOM ONION & MOZZARELLA
ONION & CHEDDAR
MARINARA & MOZZARELLA
SPINACH TOMATO ONION
SAURKRAUT SWISS 1000 ISLAND ON RYE
BELL PEPPER, MUSHROOM, ONION, MOZZARELLA
SPINACH, TOMATO, ONION, AVOCADO, MOZZARELLA, CHIPOTLE MAYO
MUSHROOM ONION SQUASH ZUCCHINI BROCCOLI MOZZARELLA
MUSHROOM ONION SQUASH ZUCCHINI BROCCOLI MOZZARELLA