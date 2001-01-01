Bartolotta's Lake Park Bistro Lake Park Bistro
BEVERAGE
GLASS POURS
GL Lebrun Blanc
$25.00
GL Drappier
$23.00
GL Cremant Rose
$18.00
GL Risque
$16.00
Gl Margaux
$25.00
GL Bordeaux Superieur
$16.00
GL St. Emilion
$14.00
GL Cahors
$15.00
GL Cotes Du Rhone
$14.00
GL Pinot Noir
$19.00
GL Chablis
$25.00
GL Macon Villages
$15.00
GL Bordeaux Blanc
$14.00
GL Pinot Blanc
$14.00
GL Vouvray
$13.00
GL Rose
$12.00
BTL Lebrun Blanc
$120.00
BTL Drappier
$110.00
BTL Cremant Rose
$85.00
BTL Risque
$75.00
BTL Margaux
$120.00
BTL Bordeaux Superieur
$75.00
BTL St. Emilion
$65.00
BTL Cahors
$70.00
BTL Cotes Du Rhone
$65.00
BTL Pinot Noir
$90.00
BTL Chablis
$120.00
BTL Macon Villages
$70.00
BTL Bordeaux Blanc
$65.00
BTL Pinot Blanc
$65.00
BTL Vouvray
$60.00
BTL Rose
$55.00
House Cocktails
Cocktails
Vodka
Gin
Bourbon/Rye/Whiskey
Angel's Envy Bourbon
$25.00
Angels's Envy Finished Rye
$24.00
Basil Hayden's
$19.00
Bookers
$25.00
Bardstown Fusion #7
$20.00
Bardstown Laubade
$44.00
Bardstown Discovery #8
$38.00
Bardstown Collaborative
$44.00
Bulleit
$12.50
Bulleit Rye
$12.50
Buffalo Trace
$19.00
CC 1858
$9.00
Crown Royal
$10.50
Devil's River
$25.00
Elijah Craig small batch
$19.00
Elmer T. Lee bourbon
High West Bourye
$25.00
High West Double Rye
$16.00
J. Henry & Sons 5 yr
$19.00
Jack Daniel's
$9.00
Jameson
$10.00
Jefferson's
$21.00
Jefferson's Ocean Aged
$29.00
Jim Beam
$9.00
Knob Creek 9 year
$24.00
Knob Creek small batch 100
$19.00
Larceny barrel proof
$19.00
Maker's Mark
$12.00
Mc Kenna 10 year
$16.00
M. Couvreur Overaged Malt
$25.00
M. Couvreur Intravaganza
$22.00
M. Couvreur Candid
$40.00
M. Couvreur Cap@pie
$22.00
Michter's Bourbon
$15.00
Michter's Rye
$15.00
Seagram's 7
$9.00
Seagram's VO
$9.00
Southern Comfort
$9.50
Tap 357
$18.00
Templeton Rye
$15.00
Whistle Pig Small Batch 10yr
$24.00
Whistle Pig Old World 12yr
$33.00
Whistle Pig Estate Oak 15yr
$40.00
Woodford Reserve
$19.00
Woodinville
$19.00
Scotch
Auchentoshan 12
$18.00
Balvenie 14 Caribbean
$33.00
Balvenie 12 Doublewood
$18.00
Balvenie 12 Portwood
$53.00
Balvenie 12 Single Barrel
$39.00
Bowmore 12
$21.00
Chivas 12
$13.00
Dewar's White Label
$10.00
Glenfiddich 12
$15.00
Glenlivet 12
$13.00
J&B
$10.00
Johnnie Walker Black
$13.00
Johnnie Walker Blue
$35.00
Johnnie Walker Red
$12.00
Laphroig 10
$21.00
Lagavulin Offerman
$25.00
Lagavulin 16
$27.00
Macallan 12 Double Cask
$28.00
Macallan 15 Double Cask
$38.00
Macallan 18
$68.00
Oban 14
$20.00
Talisker 10
$21.00
Brandy
Rum
Tequila
Liqueur
Amerique Absinthe Verte
$15.00
Antica Carpano
$9.50
Aperol
$9.00
Baileys
$11.00
Belle de Brillet
$15.00
Benedictine
$15.00
Bicerin Choc Liquor
$9.00
Calvados Morin
$12.00
Campari
$9.00
Chambord
$12.00
Chartreuse Green
$12.00
Chartreuse Yellow
$15.00
Cointreau
$9.50
Crème de Menthe-bols
$8.50
Crème Yvette
$8.50
Disaronno
$12.00
Dolin Genepy des Alpes
$12.00
Dom Benedictine
$15.00
Domaine Cantone
$10.00
Drambuie
$10.00
Dry Curacao Pierre Ferrand
$9.00
Fernet Branca
$10.00
Fonseca Port Bin 27
$12.00
Frangelico
$10.00
Grahams 10 year
$13.00
Grahams 30 year
$38.00
Grand Marnier
$12.00
Kahlua
$9.00
Lillet Blanc
$9.00
Lillet Rose
$12.00
Lillet Rouge
$9.00
Luxardo
$11.00
Massonez Prisonniere Pear
$20.00
Mathilde Cassis
$8.50
Mathilde Orange
$8.50
Mathilde Raspberry
$8.50
Maurin
$11.00
Nonino Amaro Grappa
$14.00
Nonino Chardonnay Grappa
$19.00
Nonino Merlot Grappa
$14.00
Nonino Moscato Grappa
$19.00
Pernod
$11.00
Pimm's
$9.00
Pineau des Charentes 5yr
$12.00
Ratafia
$16.00
Sambuca Romano
$10.00
Sauternes
$14.00
St Germain
$13.00
Suze
$9.00
Beer
N/A Beverage
Americano
$5.00
Biobachhe Blue
$8.00
Cafe au Lait
$5.00
Cappucino
$6.00
Choc milk
$3.50
Coffee
$4.00
Coke
$4.00
Cranberry Juice
$3.50
Dbl espresso
$7.00
Diet Coke
$4.00
Espresso
$4.00
Fruitbelt Tonic
$8.00
Ginger Ale
$4.00
Grapefruit juice
$3.50
Hot Chocolate
$3.50
Hot Tea
$4.50
Ice Tea
$4.50
Latte
$6.00
Lemonade
$4.00
Lg milk
$4.00
Machiato
$5.00
Mocha
$6.00
NA Apple Cider
$6.00
Orange juice
$3.50
Panna
$7.00
Pellegrino
$7.00
Pineapple juice
$3.50
Seltzer
$4.00
Sm milk
$3.00
Sprecher Root Beer
$7.00
Sprite
$4.00
Tomato juice
$3.50
Tonic
$4.00
Top Note
$8.00
Ginger beer n\a
$5.00
HAUTE BISTRO
Hors D'Oeuvres
A LA CARTE FOOD
Starters
Soups and Salads
Entrees
Sides
Desserts
WINE LIST
SMALL FORMAT BOTTLES
13 CHAMPAGNE J. DUMANGIN
$72.00
89 MAISON LAURENT-PERRIER
$70.00
83 CHAMPAGNE JACQUART BRUT
$89.00
26 CHAMPAGNE GUY LARMANDIER BLANC DE BLANCS BRUT (375ML)
$69.00
91 MAISON MOËT & CHANDON IMPÉRIAL BRUT (375ML)
$82.00
90 MAISON LAURENT-PERRIER DEMI-SEC
$68.00
87 NICOLAS FEUILLATTE RÉSERVE EXCLUSIVE ROSÉ (375ML)
$65.00
11 CHAMPAGNE J. DUMANGIN 1ER CRU
$79.00
48 CHAMPAGNE KRUG GRAND CUVÉE BRUT 168ÈME ÉDITION (375ML)
$275.00
22 RIESLING PFERSIGBERG GRAND CRU, EMILE BEYER - (375 ML) - DRY RIESLING
$65.00
96 POUILLY-FUISSÉ, DOMAINE J.A. FERRET- (375 ML) - CHARDONNAY
$59.00
95 CHABLIS, ISABELLE & DENIS POMMIER - (375ML) - CHARDONNAY
$56.00
97 SANCERRE, DOMAINE LUCIEN CROCHET - (375ML) - SAUVIGNON BLANC
$42.00
27 VOUVRAY SEC, CHAMPALOU - (375ML) - DRY CHENIN BLANC
$41.00
35 GIGONDAS, DOMAINE DE GOUR DE CHAULÉ - (375ML)- GRENACHE
$49.00
76 CHATEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE (375ML) - GRENACHE, SYRAH
$110.00
72 CHATEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE DU VIEUX LAZARET - (375ML) - OLD VINES GRENACHE
$65.00
34 SAINT-EMILION GRAND CRU, CHÂTEAU HAUT-SEGOTTES - (375ML) - MERLOT
$56.00
46 BEAUNE-GRÈVES 1ER CRU, D. BOUCHARD VIGNE DE L'ENFANT JÉSUS - (375ML)- PINOT NOIR
$255.00
45 SAVIGNY-LES-BEAUNE 1ER CRU, D. BOUCHARD
$115.00
LARGE FORMAT BOTTLES
73 CHAMPAGNE PIERRE PÉTERS CUVÉE DE RÉSERVE GRAND CRU 1.5L
$385.00
15 MEURSAULT, DOMAINE DES COMTES LAFON 1.5L
$875.00
74 BEAUNE 1ER CRU
$275.00
54 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE
$660.00
75 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE
$520.00
32 CHÂTEAU LASCOMBE, 2ND GRAND CRU CLASSÉ, 3 L
$850.00
31 CHÂTEAU CARBONNIEUX, PESSAC-LÉOGNAN, 1.5 L
$330.00
36 CÔTE-RÔTIE
$275.00
58 CHÂTEAU CANTEMERLE, 5TH CRAND CRU CLASSÉ, 1.5 L
$350.00
66 CHÂTEAU D'ARMAILHAC, 5TH CRAND CRU CLASSÉ, 1.5 L
$515.00
68 COTES DE BORDEAUX, CHÂTEAU LE PUY
$315.00
77 CHÂTEAU SIMONE, AOC PALETTE 1.5 L
$420.00
SPECIAL SELECTION
646 GEORGE LIGNIER & FILS, CLOS DE LA ROCHE GRAND CRU
$325.00
649 GEORGE LIGNIER & FILS, CLOS-SAINT-DENIS GRAND CRU
$280.00
506 DOMAINE DES HÉRITIERS L. JADOT, CORTON POUGETS GRAND CRU
$308.00
508 DOMAINE ARMAND ROUSSEAU, CLOS DE LA ROCHE GRAND CRU
$840.00
507 DOMAINE ARMAND ROUSSEAU, MAZY-CHAMBERTIN GRAND CRU
$820.00
596 DOMAINE MONGEARD-MUGNERET, GRANDS ECHEZEAUX GRAND CRU
$550.00
595 DOMAINE MONGEARD-MUGNERET, CLOS-VOUGEOT GRAND CRU
$475.00
550 BOUCHARD PÈRE & FILS, CHAMBERTIN-CLOS DE BÈZE GRAND CRU
$650.00
551 CLOS DE TART GRAND CRU
$1,100.00
552 DOMAINE BRUNO CLAIR, BONNES-MARES GRAND CRU
$850.00
863 DOMAINE DES CROIX, CORTON LA VIGNE AU SAINT GRAND CRU
$399.00
553 DOMAINE MÉO-CAMUZET, CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU
$920.00
554 DOMAINE DUJAC, BONNES-MARES GRAND CRU
$1,200.00
2003 CHÂTEAU PALMER, 3RD GRAND CRU CLASSÉ
$990.00
1094 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD, 1ER GRAND CRU CLASEÉ
$1,120.00
2001 CHÂTEAU CHEVAL BLANC, 1ER GRAND CRU CLASSÉ (A)
$2,380.00
686 DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, GRAND CRU ROMANÉE-ST-VIVANT
$4,200.00
687 DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, GRAND CRU RICHEBOURG
$4,500.00
864 DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, GRAND CRU ÉCHÉZEAUX
$4,100.00
881 DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, VOSNE-ROMANÉE 1ER CRU
$3,900.00
DESSERT WINE
51 SAUTERNES, CHÂTEAU D'YQUEM, PREMIER CRU SUPÉRIEUR
$1,100.00
53 SAUTERNES, CHÂTEAU D'YQUEM, PREMIER CRU SUPÉRIEUR
$1,100.00
47 SAUTERNES, CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY, PREMIER CRU
$210.00
38 SAUTERNES, CHÂTEAU RIEUSSEC, PREMIER CRU
$315.00
39 SAUTERNES, CHÂTEAU CAILLOU, GRAND CRU CLASSÉ
$450.00
40 PINOT GRIS, SÉLECTION DE GRAINS NOBLES, LUCIEN ALBRECHT (375 ML)
$105.00
55 JURANCON, DIDIER DAGUENEAU
$235.00
56 JURANCON, DIDIER DAGUENEAU
$235.00
57 CHATEAU LA TOUR BLANCHE, PREMIER CRU CLASSÉ
$265.00
CHAMPAGNE
105 CHAMPAGNE JACQUART BRUT
$149.00
117 CHAMPAGNE TAITTINGER SEC
$240.00
109 A. MARGAINE CUVÉE
$152.00
179 CHAMPAGNE MOET & CHANDON IMPERIAL BRUT
$165.00
152 CHAMPAGNE NOMINÉ-RENARD BRUT NOMINÉ
$123.00
153 CHAMPAGNE BÉRÊCHE ET FILS BRUT RÉSERVE
$145.00
129 MAISON LAURENT-PERRIER DEMI-SEC
$125.00
148 CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
$155.00
219 CHAMPAGNE J. DUMANGIN
$123.00
111 J.M. LABRUYÈRE GRAND CRU BRUT
$140.00
194 COESSENS
$185.00
187 COESSENS
$210.00
175 MAISON NICOLAS FEUILLATTE, RÉSERVE EXCLUSIVE BRUT
$89.00
170 CHAMPAGNE GEOFFROY
$196.00
160 CHAMPAGNE BERNARD REMY BRUT
$89.00
139 CHAMPAGNE BERNARD REMY BRUT MILLÉSIME
$129.00
104 MAISON DELAMOTTE BRUT, LE MESNIL SUR OGER
$175.00
124 MAISON LAURENT-PERRIER BRUT
$125.00
143 MAISON LAURENT-PERRIER ULTRA BRUT
$189.00
102 MAISON LAURENT-PERRIER BRUT MILLÉSIMÉ
$199.00
209 AGRAPART & FILS EXTRA BRUT
$175.00
126 AGRAPART & FILS EXTRA BRUT, GRAND CRU
$299.00
211 AGRAPART & FILS EXTRA BRUT, GRAND CRU
$320.00
210 AGRAPART & FILS EXTRA BRUT
$227.00
154 J.M. LABRUYÈRE,
$193.00
163 CHAMPAGNE LARMANDIER-BERNIER EXTRA BRUT BLANC DE BLANCS
$189.00
168 CHAMPAGNE WARIS HUBERT ZÉRO DOSAGE, BLANC DE BLANCS
$145.00
155 CHAMPAGNE NOMINÉ-RENARD BRUT, BLANC DE BLANCS
$150.00
112 CHAMPAGNE PERRIER-JOUET, BLANC DE BLANCS
$175.00
186 VIGNERON ROLAND CHAMPION GC BLANC DE BLANC
$195.00
130 MAISON LAURENT-PERRIER, BLANC DE BLANCS BRUT NATURE
$215.00
121 CHAMPAGNE RUINART BRUT, BLANC DE BLANCS
$220.00
176 CHAMPAGNE PIERRE PÉTERS,
$225.00
177 CHAMPAGNE BÉRÊCHE & FILS
$235.00
144 CHAMPAGNE RUINART BRUT ROSÉ
$220.00
178 CHAMPAGNE BERNARD REMY BRUT ROSÉ
$105.00
179 CHAMPAGNE PIPER-HEIDSIECK
$125.00
181 CHAMPAGNE LOUIS NICAISE, BRUT ROSÉ
$126.00
127 VILMART & CIE BRUT ROSÉ
$250.00
135 CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT BRUT ROSÉ
$210.00
132 H. BILLIOT FILS BRUT ROSÉ GRAND CRU
$182.00
157 CHAMPAGNE NOMINÉ-RENARD BRUT ROSÉ
$138.00
199 CHAMPAGNE CAILLEZ LEMAIRE ROSÉ BRUT
$189.00
171 CHAMPAGNE PERRIER- JOUET
$210.00
107 MAISON LAURENT-PERRIER BRUT CUVÉE ROSÉ
$175.00
136 CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT BRUT ROSÉ MILLÉSIMÉ
$575.00
110 CHAMPAGNE POL ROGER BRUT ROSÉ
$300.00
158 BÉRÊCHE ET FILS EXTRA BRUT ROSÉ
$220.00
196 BÉRÊCHE ET FILS EXTRA BRUT ROSÉ
$225.00
186 MAISON TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE BRUT ROSÉ
$390.00
137 CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT BRUT ROSÉ
$675.00
188 KRUG
$1,340.00
213 CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE PALMES D'OR BRUT
$410.00
185 TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE, BLANC DE BLANCS
$390.00
119 MAISON MOËT & CHANDON, DOM PÉRIGNON
$499.00
195 CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
$620.00
113 CHAMPAGNE POL ROGER,
$520.00
161 CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT BRUT
$499.00
164 MAISON LAURENT-PERRIER
$465.00
212 MAISON LAURENT-PERRIER
$485.00
198 CHAMPAGNE KRUG GRANDE CUVÉE
$620.00
138 J. LASSALLE BRUT
$240.00
197 CHAMPAGNE LE BRUN SERVENAY EXTRA-BRUT, GRAND CRU VV
$199.00
128 PIERRE GIMONNET & FILS BRUT
$399.00
131 PIERRE GIMONNET & FILS BRUT
$210.00
190 J. LALLEMENT & FILS BRUT
$235.00
125 CHAMPAGNE L. AUBRY FILS BRUT PREMIER CRU
$145.00
145 VILMART & CIE
$250.00
115 VILMART & CIE
$399.00
201 VILMART & CIE
$275.00
202 CHAMPAGNE BÉRÊCHE & FILS
$420.00
214 CHAMPAGNE CAILLEZ LEMAIRE
$185.00
215 CHAMPAGNE MARX-COUTELAS BRUT
$158.00
216 CHAMPAGNE MARX-COUTELAS BRUT
$169.00
141 MARC HÉBRART BRUT
$229.00
191 GASTON CHIQUET BRUT, CUVÉE DE RÉSERVE
$160.00
165 VOUVRAY MÉTHODE TRADITIONNELLE DEMI-SEC, DOMAINE D'ORFEUILLES
$62.00
207 VOUVRAY MÉTHODE TRADITIONNELLE BRUT, CHÂTEAU MONCONTOUR
$65.00
146 VOUVRAY BRUT RÉSERVE - MÉTHODE TRADITIONNELLE, PHILIPPE FOREAU
$126.00
147 VOUVRAY BRUT RÉSERVE - MÉTHODE TRADITIONNELLE, PHILIPPE FOREAU
$100.00
166 CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT RÉSERVE, CAVES BAILLY LAPIERRE
$55.00
174 CRÉMANT DE BOURGOGNE BLANC DE BLANCS BRUT, JC BOISSET
$70.00
118 LIMOUX TOAD HOLLOW
$60.00
108 EFFERVESCENT
$65.00
193 CRÉMANT D'ALSACE BRUT RÉSERVE, PIERRE SPARR
$65.00
203 CRÉMANT D'ALSACE BRUT NATURE ZERO, DOMAINE LEON BOESCH
$69.00
217 CRÉMANT DE LOIRE BRUT, VIGNERON PAUL BUISSE
$59.00
151 CRÉMANT DE LOIRE BRUT
$70.00
204 CRÉMANT DE LOIRE BRUT, CHÂTEAU DE L'EPERONNIÈRE
$62.00
173 CRÉMANT DU JURA BRUT ZERO, DOMAINE DE MONTBOURGEAU
$85.00
206 CRÉMANT DU JURA BRUT, DOMAINE ROLET
$67.00
205 VIN MOUSSEUX MACON BLANC DE BLANCS, DOMAINE THÉVENET
$59.00
218 CLAIRETTE DE DIE FRUITÉ, JAILLANCE DEMI-SEC
$55.00
208 SEYSSEL, LAMBERT DE SEYSSEL
$69.00
172 BUGEY MONTAGNIEU BRUT, CAVE PEILLOT
$55.00
159 BUGEY-CERDON, BOTTEX
$66.00
BOURGOGNE BLANC
347 CHABLIS VIEILLES VIGNES, DOMAINE GAUTHERON
$89.00
333 CHABLIS, MAISON GRAND RÉGNARD DE LADUCETTE
$126.00
378 CHABLIS, DOMAINE DANIEL-ETIENNE DEFAIX VV
$115.00
303 CHABLIS 1ER CRU
$149.00
373 CHABLIS 1ER CRU
$125.00
300 CHABLIS 1ER CRU
$119.00
374 CHABLIS 1ER CRU
$123.00
310 CHABLIS 1ER CRU
$189.00
375 CHABLIS 1ER CRU
$150.00
332 CHABLIS GRAND CRU
$178.00
308 MACON-VILLAGES VV, DOMAINE ANDRE BONHOMME
$70.00
319 SAINT-BRIS, CAVES BAILLY-LAPIERRE (SAUVIGNON BLANC)
$65.00
315 POUILLY-FUISSÉ, DOMAINE LES VIEUX MURS VV
$82.00
309 MERCUREY 1ER CRU
$110.00
346 MONTAGNY BUISSONNIER, VIGNERONS DE BUXY
$59.00
385 MONTAGNY 1ER CRU, VIGNERONS RÉUNIS
$58.00
328 BOURGOGNE BLANC, BERNARD MOREAU & FILS
$105.00
345 BOURGOGNE BLANC, LOU DUMONT
$65.00
304 BOURGOGNE BLANC VIEILLES VIGNES, FRANCOIS LABET
$89.00
321 BOURGOGNE BLANC
$95.00
311 BOURGOGNE CÔTE D'OR
$112.00
331 BOURGOGNE CÔTE D'OR , PAUL PERNOT & FILS
$78.00
313 BOURGOGNE BLANC ÉCLAT DE CALCAIRE, PIERRE GIRARDIN
$135.00
369 BOURGOGNE CHITRY BLANC
$56.00
307 BOURGOGNE PINOT BEUROT, ISABELLE & DENIS POMMIER (PINOT GRIS)
$63.00
306 BOURGOGNE ALIGOTÉ, DOMAINE EDMOND CORNU & FILS
$64.00
368 VIRÉ-CLESSÉ, DOMAINE GONDARD-PERRIN
$69.00
342 VIRÉ-CLESSÉ, DOMAINE JEAN-MARIE CHALAND VV
$82.00
361 VIRÉ-CLESSÉ
$79.00
362 VIRÉ-CLESSÉ
$140.00
363 VIRÉ-CLESSÉ
$140.00
330 VIRÉ-CLESSÉ
$147.00
317 VIRÉ-CLESSÉ
$147.00
336 BEAUNE
$115.00
302 BEAUNE 1ER CRU
$219.00
348 CÔTE DE BEAUNE 1ER CRU
$139.00
349 CÔTE DE BEAUNE 1ER CRU
$248.00
382 MOREY-SAINT-DENIS, DOMAINE GEORGES LIGNIER & FILS
$126.00
337 SAINT-AUBIN 1ER CRU
$168.00
379 SAINT-AUBIN 1ER CRU
$144.00
343 SAINT-AUBIN 1ER CRU
$135.00
344 SAINT-AUBIN, DOMAINE SYLVAIN LANGOUREAU
$115.00
351 SAINT-AUBIN 1ER CRU
$299.00
381 SAINT-AUBIN 1ER CRU 'LES PERRIERES
$149.00
318 LADOIX, MÉO-CAMUZET FRÈRE ET SOEURS
$145.00
329 SAINT-ROMAIN
$150.00
341 SAINT-ROMAIN
$195.00
353 SAINT-ROMAIN
$155.00
354 CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU, DOMAINE CAMILLE GIROUD
$550.00
350 PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU
$299.00
338 PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU
$540.00
395 PULIGNY-MONTRACHET, DOMAINE JEAN-LOUIS CHAVY
$210.00
356 PULIGNY-MONTRACHET, DOMAINE BOUCHARD PÉRE & FILS
$245.00
357 PULIGNY-MONTRACHET, PAUL PERNOT & FILS
$195.00
389 CHASSAGNE-MONTRACHET, DOMAINE JC RAMONET
$320.00
339 CHASSAGNE-MONTRACHET, BERNARD MOREAU
$245.00
355 CHASSAGNE-MONTRACHET, FRANCOIS CARILLON
$249.00
334 CHASSAGNE-MONTRACHET-MORGEOT 1ER CRU
$279.00
376 MEURSAULT
$250.00
305 MEURSAULT 1ER CRU
$320.00
335 MEURSAULT, DOMAINE BOUCHARD PÉRE & FILS
$195.00
358 MEURSAULT, DOMAINE ANTOINE JOBARD
$299.00
327 MEURSAULT 1ER CRU
$299.00
364 MEURSAULT 1ER CRU
$395.00
365 MEURSAULT 1ER CRU
$375.00
366 MEURSAULT 1ER CRU
$465.00
367 MEURSAULT 1ER CRU
$395.00
323 MEURSAULT 1ER CRU
$449.00
316 MEURSAULT 1ER CRU
$725.00
384 SANTENAY BLANC 1ER CRU
$120.00
VIN BLANCS
470 CHÂTEAU PAPE CLEMENT, PESSAC-LÉOGNAN, GRAND CRU CLASSÉ
$345.00
441 CHÂTEAU DE PALMER BLANC, 3RD GRAND CRU CLASSÉ
$355.00
438 DOMAINE DE LA SOLITUDE, PESSAC-LÉOGNAN
$95.00
442 BORDEAUX BLANC
$59.00
410 ENTRE-DEUX-MERS, CHÂTEAU TOUR DE MIRAMBEAU
$65.00
406 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC, VIEUX TÉLÉGRAPH FAMILLE BRUNIER
$188.00
413 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC, VIEUX TÉLÉGRAPH FAMILLE BRUNIER
$210.00
496 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC, DOMAINE ROGER PERRIN
$112.00
427 SAINT-PERAY BLANC, DOMAINE AUGUSTE CLAPE
$199.00
415 SAINT-PERAY BLANC, DOMAINE AUGUSTE CLAPE
$140.00
398 SAINT-PERAY BLANC, DOMAINE AUGUSTE CLAPE
$219.00
484 COTES-DU-RHONE BLANC, BASTIDE ST. DOMINIQUE
$59.00
436 CÔTES DU VENTOUX, DOMAINE DU FONDRECHE
$55.00
472 CONDRIEU
$147.00
453 HERMITAGE, CHANTE-ALOUETTE, M. CHAPOUTIER
$173.00
451 CROZES-HERMITAGE
$95.00
401 CROZES-HERMITAGE, DOMAIN ALAIN GRAILLOT
$112.00
426 LIRAC BLANC
$45.00
482 VOUVRAY SEC, DOMAINE HUET
$99.00
447 VOUVRAY DEMI-SEC, MAISON PINON
$69.00
404 MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU, DOMAINE DU HAUT BOURG
$65.00
452 MUSCADET SEVRE-ET-MAINE
$70.00
418 ANJOU BLANC, VIGNERON PASCAL BIOTTEAU
$55.00
456 ANJOU BLANC, THIBAUD BOUDIGNON
$89.00
397 ANJOU BLANC, THIBAUD BOUDIGNON
$98.00
526 SANCERRE, DOMAINE CLAUDE RIFFAULT
$99.00
521 SANCERRE, DOMAINE CLAUDE RIFFAULT
$132.00
495 SANCERRE, DOMAINE CLAUDE RIFFAULT
$132.00
527 SANCERRE, JEAN REVERDY
$85.00
430 SANCERRE, GERARD BOULAY
$135.00
433 SANCERRE, GERARD BOULAY
$135.00
428 SANCERRE, DOMAINE VACHERON
$138.00
485 COUR-CHEVERNY, LE PETIT CHAMBORD PAR FRANÇOIS CAZIN
$56.00
439 JASNIÈRES, PASCAL JANVIER
$64.00
443 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, FRANÇOIS CHIDAINE
$88.00
459 MANETOU-SALON, KARINE LAUVERJAT
$56.00
466 MANETOU-SALON, DOMAINE CHAVET
$59.00
432 SAUMUR, ARNAUD LAMBERT
$77.00
CHINON, OLGA RAFFAULT
$135.00
425 SAVENNIÈRES, DAMIEN LAUREAU
$145.00
434 SAVENNIÈRES, DAMIEN LAUREAU
$84.00
753 SAVENNIÈRES, DOMAINE DU PETIT MÉTRIS
$70.00
454 SAVENNIÈRES, THIBAUD BUDIGNON
$172.00
541 SAVENNIÈRES, THIBAUD BUDIGNON
$190.00
405 SAVENNIÈRES, NICOLAS JOLY
$255.00
483 SAVENNIÈRES, NICOLAS JOLY
$285.00
409 SAVENNIÈRES, NICOLAS JOLY
$365.00
487 SAVENNIÈRES, NICOLAS JOLY
$206.00
460 SAVENNIÈRES, NICOLAS JOLY
$240.00
488 SAVENNIÈRES, NICOLAS JOLY
$164.00
461 SAVENNIÈRES, NICOLAS JOLY
$189.00
421 POUILLY-FUMÉ, CHÂTEAU DU NOZET
$115.00
402 PINOT GRIS, MAISON TRIMBACH
$105.00
474 PINOT GRIS, DOMAINE OSTERTAG
$98.00
437 PINOT GRIS, DOMAINE LÉON BOESCH
$62.00
530 PINOT BLANC, ROLLY GASSMANN
$69.00
414 PINOT BLANC, DOMAINE SCHLUMBERGER
$48.00
443 PINOT BLANC, ALBERT BOXLER
$120.00
478 RIESLING, MAISON TRIMBACH
$255.00
479 RIESLING, MAISON TRIMBACH
$238.00
481 RIESLING, DOMAINE OSTERTAG GRAND CRU
$185.00
494 RIESLING, MAISON TRIMBACH
$65.00
501 RIESLING, MAISON MEYER-FONNÉ
$74.00
502 RIESLING, DOMAINE LÉON BOESCH
$65.00
477 MUSCAT, MAISON TRIMBACH
$72.00
486 GEWURZTRAMINER, DOMAINE ZIND-HUMBRECHT
$69.00
503 GEWURZTRAMINER, MAISON TRIMBACH
$63.00
412 GEWURZTRAMINER, MAISON TRIMBACH
$128.00
458 GEWURZTRAMINER, ALBERT BOXLER
$125.00
536 GEWURZTRAMINER, ROLLY GASSMANN
$119.00
444 AUXERROIS, ROLLY GASSMANN
$72.00
464 SYLVANER, DOMAINE OSTERTAG
$78.00
480 EDELZWICKER, ALBERT BOXLER
$75.00
465 GEWURZTRAMINER & PINOT GRIS, DOMAINE OSTERTAG
$85.00
408 VDP DE L'HÉRAULT, MAS DE DAUMAS GASSAC (VIOGNIER, PETIT MANSENG, CHARDONNAY)
$110.00
504 VDP DE L'HÉRAULT, MAS DE DAUMAS GASSAC (VIOGNIER, PETIT MANSENG, CHARDONNAY)
$150.00
419 ARBOIS, VIGNERONS LES MATHENY (OXIDATIVE STYLE CHARDONNAY)
$118.00
423 PICPOUL DE PINET, JADIX (PICPOUL DE PINET)
$40.00
429 SAVOIE APREMONT, BERNARD ET CHRISTOPHE RICHEL (JACQUÈRE)
$63.00
533 SAVOIE APREMONT, ROMAIN CHAMIOT (JACQUÈRE)
$55.00
468 BANDOL BLANC, DOMAINE DE TERREBRUNE (UGNI BLANC, CLAIRETTE)
$90.00
463 BANDOL BLANC, CHÂTEAU SALETTES (CLAIRETTE, UGNI BLANC)
$65.00
420 PAYS D'OC, CHÂTEAU MARIS (VERMENTINO)
$45.00
449 LORRAINE-CÔTES DE TOUL, DOMAINE LELIÈVRE (AUXERROIS)
$50.00
455 JURANCON SEC, DOMAINE LIONEL OSMIN & CIE (PETIT MANSENG, GROS MANSENG)
$79.00
422 VIN DE FRANCE
$70.00
416 BEAUJOLAIS BLANC, E. FELLOT (CHARDONNAY)
$65.00
490 BEAUJOLAIS, JEAN-PAUL BRUN
$56.00
455 PAYS VALAIS, RIVES DU BISSE (SAVAGNIN BLANC)
$125.00
491 IGP VAUCLUSE, CHENE BLEU
$69.00
435 BANDOL ROSE, CHÂTEAU PRADEAUX (CINSAULT, MOURVÈDRE)
$84.00
515 BANDOL ROSE, CHÂTEAU PRADEAUX (CINSAULT, MOURVÈDRE)
$78.00
532 BANDOL ROSE, CHÂTEAU PRADEAUX (CINSAULT, MOURVÈDRE)
$84.00
500 BANDOL ROSE, DOMAINE DU GROS' NORÉ (MOURVEDRE-CINSAULT)
$95.00
522 BANDOL ROSÉ, DOMAINE DE TERREBRUNE (MOURVEDRE, GRENACHE)
$99.00
493 COTES DE PROVENCE CRU CLASSÉ, CLOS CIBONNE CUVÉE TRADITION (TIBOUREN, GRENACHE)
$90.00
528 COTES DE PROVENCE CRU CLASSÉ, CLOS CIBONNE CUVÉE TRADITION (TIBOUREN, GRENACHE)
$95.00
516 COTES DE PROVENCE, DOMAINE OTT
$58.00
496 COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE, COMMANDERIE BARGEMONE (GRENACHE, SYRAH)
$55.00
431 TAVEL, CHÂTEAU AQUERIA (GRENACHE NOIR, CLAIRETTE, CINSAULT)
$49.00
446 TAVEL, DOMAINE CORNE-LOUP (GRENACHE NOIR, CINSAULT)
$55.00
520 TAVEL, CHÂTEAU DE TRINQUEVEDEL (GRENACHE, CINSAULT)
$55.00
534 CHEVERNY, FRANCOIS CAZIN (GAMAY, PINOT NOIR)
$55.00
519 BEAUJOLAIS, CHÂTEAU THIVIN (GAMAY)
$59.00
517 CHINON, CHARLES JOGUET (CABERNET FRANC)
$66.00
523 SANCERRE, DOMAINE LUCIEN CROCHET (PINOT NOIR)
$75.00
518 CORBIÈRES, DOMAINE DE FONTSAINTE (GRENACHE GRIS, CARIGNAN)
$50.00
BOURGOGNE ROUGE
623 COTE DE NUITS-VILLAGES
$125.00
611 MARSANNAY
$120.00
600 MARSANNAY
$160.00
614 FIXIN 1ER CRU
$159.00
652 CHAMBERTIN GRAND CRU, MAISON LOUIS JADOT
$650.00
657 GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU
$263.00
603 GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU
$328.00
663 GEVREY-CHAMBERTIN
$269.00
633 GEVREY-CHAMBERTIN
$210.00
607 GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU
$245.00
606 GEVREY-CHAMBERTIN, DOMAINE HARMAND-GEOFFROY
$219.00
602 GEVREY-CHAMBERTIN, DOMAINE RENE LECLERC
$189.00
637 GEVREY-CHAMBERTIN, DOMAINE DUJAC
$350.00
612 GEVREY-CHAMBERTIN, DOMAINE BOUCHARD PERE & FILS
$205.00
639 MOREY-SAINT-DENIS, NICOLAS POTEL
$180.00
609 CHAMBOLLE-MUSIGNY, NICOLAS POTEL
$250.00
605 CHAMBOLLE-MUSIGNY, MANUEL OLIVIER
$220.00
656 CHAMBOLLE-MUSIGNY, DOMAINE DUJAC
$420.00
608 CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU
$445.00
662 CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU
$835.00
669 CHAMBOLLE-MUSIGNY
$260.00
610 VOSNE-ROMANÉE, DOMAINE MÉO-CAMUZET
$295.00
647 VOSNE-ROMANÉE, DOMAINE LOUIS JADOT
$240.00
675 VOSNE-ROMANÉE 1ER CRU
$425.00
629 VOSNE-ROMANÉE 1ER CRU
$1,100.00
696 NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU
$455.00
613 NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU
$252.00
616 NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU
$389.00
617 NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU
$375.00
630 NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU
$550.00
640 NUITS-SAINT-GEORGES, DOMAINE MÉO-CAMUZET
$345.00
684 BOURGOGNE, MAISON ROCHE DE BELLENE
$65.00
618 BOURGOGNE VIEILLES VIGNES, PIERRE LABET
$85.00
620 BOURGOGNE VIEILLES VIGNES, PIERRE GIRARDIN
$135.00
621 BOURGOGNE, DOMAINE PAUL PILLOT
$118.00
665 BOURGOGNE, DOMAINE MONGEARD-MUGNERET
$110.00
622 BOURGOGNE, DOMAINE ANDRE BONHOMME
$95.00
689 BOURGOGNE HAUTES-COTES DE NUITS
$122.00
671 BOURGOGNE HAUTES-COTES DE NUITS
$135.00
676 BOURGOGNE CÔTE D'OR, DOMAINE MOREY COFFINET
$99.00
625 BOURGOGNE CÔTE D'OR HEMISPHERE NORD, MÉO-CAMUZET FRÈRE & SOEURS
$115.00
691 BOURGOGNE CÔTE D'OR HEMISPHERE SUD, MÉO-CAMUZET FRÈRE & SOEURS
$125.00
604 BOURGOGNE CÔTE D'OR, DOMAINE M. BOUZEREAU
$92.00
679 BOURGOGNE CÔTE D'OR, DOMAINE FRANCOIS CARILLON
$110.00
680 MERCUREY 1ER CRU, CHÂTEAU DE CHAMIREY
$169.00
681 BOURGOGNE PASSETOUTGRAIN, DOMAINE GROFFIER PÈRE & FILS
$98.00
628 RULLY ROUGE
$99.00
695 CORTON GRAND CRU
$318.00
601 ALOXE-CORTON 1ER CRU
$190.00
626 ALOXE-CORTON, DOMAINE ROLLIN PÈRE & FILS
$165.00
624 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU
$135.00
627 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, CHÂTEAU DU MEURSAULT
$199.00
659 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU
$169.00
645 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU
$175.00
840 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU
$180.00
841 CÔTE DE BEAUNE, CHÂTEAU DE LA CRÉE
$105.00
694 BEAUNE 1ER CRU
$185.00
659 BEAUNE DU CHÂTEAU 1ER CRU, DOMAINE BOUCHARD PÈRE & FILS
$115.00
854 BEAUNE 1ER CRU
$445.00
661 BEAUNE CLOS DU DESSUS DES MARCONNETS MONOPOLE, P.PERNOT
$115.00
664 BEAUNE-GRÈVES 1ER CRU, VIGNE DE L'ENFANT JESUS, BOUCHARD PÉRE & FILS
$410.00
634 BEAUNE-GRÈVES 1ER CRU, VIGNE DE L'ENFANT JESUS, BOUCHARD PÉRE & FILS
$415.00
855 BEAUNE-GRÈVES 1ER CRU, VIGNE DE L'ENFANT JESUS, BOUCHARD PÉRE & FILS
$485.00
856 POMMARD 1ER CRU
$218.00
678 POMMARD 1ER CRU,
$285.00
683 POMMARD 1ER CRU,
$285.00
857 POMMARD 1ER CRU
$325.00
670 POMMARD, MÉO-CAMUZET FRÈRE & SOEURS
$275.00
677 POMMARD
$210.00
641 POMMARD
$169.00
648 POMMARD, CAMILLE GIROUD
$220.00
695 VOLNAY 1ER CRU,
$220.00
635 VOLNAY CAILLERETS 1ER CRU
$210.00
642 VOLNAY CAILLERETS 1ER CRU
$215.00
690 VOLNAY CAILLERETS 1ER CRU
$240.00
660 VOLNAY TAILLEPIEDS 1ER CRU, BOUCHARD PÉRE ET FILS
$248.00
858 VOLNAY 1ER CRU
$220.00
651 VOLNAY 1ER CRU,
$285.00
833 VOLNAY 1ER CRU
$575.00
644 VOLNAY, MÉO-CAMUZET FRÈRE & SOEURS
$175.00
848 MONTHÉLIE, DOMAINE MATROT
$165.00
845 AUXEY-DURESSES, DOMAINE MATROT
$145.00
619 AUXEY-DURESSES, DOMAINE LAFOUGE
$125.00
698 AUXEY-DURESSES 1ER CRU
$155.00
842 MEURSAULT ROUGE, DOMAINE MATROT
$165.00
883 BLAGNY 1ER CRU
$249.00
636 CHASSAGNE-MONTRACHET VV, DOMAINE BERNARD MOREAU
$140.00
650 CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU
$175.00
685 SANTENAY 1ER CRU
$132.00
838 MARANGES 1ER CRU
$135.00
638 MARANGES 1ER CRU
$160.00
RHONE ROUGE
859 SAINT-JOSEPH, DOMAINE J. DENUZIÈRE
$89.00
849 SAINT-JOSEPH, ETIÉNNE BECHERAS
$95.00
860 SAINT-JOSEPH, NICOLAS BADEL
$99.00
811 SAINT-JOSEPH, DAVID REYNAUD
$98.00
807 CÔTE-RÔTIE
$223.00
818 CÔTE-RÔTIE
$185.00
813 CORNAS
$245.00
803 CORNAS
$255.00
821 CORNAS
$299.00
872 CORNAS
$345.00
852 CORNAS, DOMAINE AUGUSTE CLAPE
$499.00
822 HERMITAGE, DOMAINE BELLE
$218.00
812 HERMITAGE
$609.00
814 HERMITAGE
$605.00
808 HERMITAGE
$420.00
887 HERMITAGE, DOMAINE DES TOURETTES/DELAS FRÈRES
$265.00
820 CROZES-HERMITAGE, DAVID REYNAUD
$112.00
865 CROZES-HERMITAGE,
$185.00
861 CROZES-HERMITAGE
$75.00
862 CROZES-HERMITAGE, DOMAINE J. DENUZIÈRE
$82.00
866 CROZES-HERMITAGE, ALAIN GRAILLOT
$120.00
787 CROZES-HERMITAGE
$84.00
826 CROZES-HERMITAGE, ETIÉNNE BECHERAS
$88.00
749 CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES, CHÂTEAU PEGAU CUVÉE MACLURA
$60.00
724 CÔTES-DU-RHÔNE, CHÂTEAU DES TOURS RÉSERVE
$199.00
795 CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES, CHÂTEAU LA NERTHE
$62.00
794 LIRAC, DOMAINE LAFOND
$65.00
735 LIRAC, CHÂTEAU DE SÉGRIÈS
$58.00
789 CAIRANNE, DOMAINE SAINT-ANDEOL
$59.00
768 CAIRANNE, DOMAINE BOUTINOT
$60.00
892 GIGONDAS, DOMAINE LOUIS BERNARD
$95.00
800 GIGONDAS, PIERRE AMADIEU
$75.00
893 VACQUEYRAS, DOMAINE LOUIS BERNARD
$74.00
886 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE LA FERME DU MONT
$135.00
823 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, CHÂTEAU DU MOURRE DU TENDRE TV
$154.00
743 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, CHÂTEAU DU VIEUX LAZARET
$105.00
883 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE GRAND VENEUR
$139.00
869 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE GRAND VENEUR
$299.00
827 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE DU PEGAU
$255.00
871 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, CLOS DES PAPES
$295.00
834 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, CHATEAU DE BEAUCASTEL
$395.00
873 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, CHATEAU DE BEAUCASTEL
$270.00
874 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE
$255.00
VINS ROUGES
748 MINERVOIS LA LIVINIÈRE, DOMAINE L'OSTAL CAZES
$49.00
792 MINERVOIS NATURAL SÉLECTION, CHÂTEAU MARIS (SYRAH, GRENACHE)-BIO
$55.00
797 MINERVOIS CRU LA LIVINIÈRE, CHÂTEAU MARIS
$68.00
888 MINERVOIS CRU LA LIVINIÈRE, CHÂTEAU MARIS
$98.00
771 LANGUEDOC, LES DARONS DE JEFF CARREL (GRENACHE, SYRAH, CARIGNAN)
$49.00
885 LA CLAPE, CHÂTEAU L'HOSPITALET GRAND VIN (SYRAH, GRENACHE, MOURVÈDRE)
$119.00
715 BANDOL, CHÂTEAU JEAN-PIERRE GAUSSEN (MOURVÈDRE-GRENACHE)
$75.00
711 BANDOL, DOMAINE TEMPIER (MOURVÈDRE-GRENACHE-CINSAULT)
$155.00
853 BANDOL, DOMAINE DE TERREBRUNE (MOURVÈDRE-GRENACHE)
$119.00
763 BANDOL, DOMAINE DU GROS' NORÉ (MOURVÈDRE-GRENACHE)
$129.00
875 BANDOL, DOMAINE DU GROS' NORÉ
$220.00
760 BANDOL, CHÂTEAU PRADEAUX (MOURVÈDRE-GRENACHE)
$126.00
714 BANDOL, CHÂTEAU PRADEAUX (MOURVÈDRE-GRENACHE)
$129.00
836 CÔTES DE PROVENCE, CLOS CIBONNE CUVÉE SPÉCIALE (TIBOUREN, GRENACHE)
$88.00
876 VIN DE PAYS DE VAUCLUSE, CHENE BLEU
$185.00
801 VIN DE PAYS DE VAUCLUSE, CHENE BLEU
$175.00
793 VIN DE PAYS DE VAUCLUSE, CHENE BLEU
$165.00
878 VIN DE PAYS DE VAUCLUSE, CHENE BLEU
$145.00
809 VIN DE PAYS DE VAUCLUSE, CHENE BLEU
$165.00
880 VIN DE PAYS DE VAUCLUSE, CHÂTEAU DES TOURS RÉSERVE (MERLOT, SYRAH)
$154.00
796 CHÂTEAU VIGNELAURE, COTEAUX D'AIX EN PROVENCE (CABERNET SAUVIGNON, SYRAH)
$78.00
758 BERGERAC, CHÂTEAU LAULERIE RÉSERVE (MERLOT-TANNAT)
$55.00
709 CAHORS, DOMAINE CLOS LA COUTALE (MALBEC)
$59.00
835 MADIRAN, CHÂTEAU PEYROS
$259.00
712 CHINON, CHARLES JOGUET
$64.00
704 CHINON, VIGNERON PAUL BUISSE (CABERNET FRANC)
$55.00
751 CHINON, COULY-DUTHEIL
$59.00
842 CHINON, OLGA RAFFAULT
$189.00
843 CHINON, OLGA RAFFAULT
$149.00
806 CHINON, OLGA RAFFAULT
$79.00
757 SAUMUR CHAMPIGNY, ARNAUD LAMBERT
$77.00
716 ARBOIS, DOMAINE ROLET (TROUSSEAU)
$89.00
717 ARBOIS, VIGNERONS
$120.00
722 BEAUJOLAIS, DOMAINE LAPIERRE
$77.00
798 SAINT-AMOUR
$60.00
816 SAINT-AMOUR, LES SOURCES D'AGAPÉ
$88.00
839 JULIÉNAS, LES SOURCES D'AGAPÉ
$82.00
774 MORGON, CHÂTEAU DES JACQUES (GAMAY)
$65.00
752 MORGON, DOMAINE GUY BRETON
$89.00
837 MORGON, BOUTINOT
$65.00
746 MORGON, DOMAINE JEAN-PAUL THÉVENET
$99.00
772 MORGON, DOMAINE JEAN-PAUL THÉVENET
$105.00
842 FLEURIE, CLOS DE LA ROILETTE (GAMAY)
$65.00
804 FLEURIE, GEORGES DUBOEUF CLOS DES QUATRE VENTS (GAMAY)
$60.00
828 FLEURIE, DOMAINE GREGOIRE HOPPENOT
$84.00
738 CHIROUBLES, DOMAINE DE LA CHAPELLE DES BOIS (GAMAY)
$53.00
744 COTE DE BROUILLY, CHÂTEAU THIVIN (GAMAY)
$79.00
884 CÔTE DE BROUILLY, CHÂTEAU THIVIN
$155.00
721 BROUILLY, CHÂTEAU THIVIN
$75.00
736 RÉGNIÉ
$72.00
733 RÉGNIÉ, PRUNELLE DE NAVACELLE (GAMAY)
$82.00
784 MOULIN-À-VENT
$98.00
775 MOULIN-À-VENT
$95.00
825 COTEAUX DU LOIR ROUGE, P. JANVIER
$67.00
829 COTEAUX DU LOIR ROUGE, P. JANVIER
$69.00
719 ANJOU-COTEAUX D'ARDENEY, DOMAINE P. BAUDOUIN (CABERNET FRANC)
$79.00
805 MANETOU-SALON, VIGNERON PATRICK NOËL (PINOT NOIR)
$65.00
778 VIN D'ALSACE, DOMAINE OSTERTAG
$125.00
BOURDEAUX ROUGE
1020 CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$325.00
1021 CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$385.00
1024 CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$405.00
1049 CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$470.00
1057 CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$475.00
1090 CHÂTEAU ORMES DE PEZ, FAMILLE JM CAZES
$150.00
1001 CHÂTEAU COS LABORY, 5TH GRAND CRU CLASSÉ
$145.00
1019 LES PAGODES DE COS, 2ÈME DE CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL
$205.00
1025 LES PAGODES DE COS, 2ÈME DE CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL
$205.00
1004 LES PAGODES DE COS, 2ÈME DE CHÂTEAU COS D'ESTOURNEL
$199.00
1034 CHÂTEAU LILIAN LADOUYS, CRU BOURGEOIS EXCEPTIONNEL
$120.00
1073 CHÂTEAU DE PEZ, GRAND VIN
$135.00
1008 CHÂTEAU TRONQUOY-LALANDE, GRAND VIN
$120.00
1038 CHÂTEAU BEAU-SITE HAUT-VIGNOBLE
$115.00
1044 CHÂTEAU LÉO DE PRADES, CRU BOURGEOIS
$92.00
1060 CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR, CRU BOURGEOIS EXCEPTIONNEL
$200.00
1046 LA DAME DE MONTROSE, 2ÈME DE CHÂTEAU MONTROSE
$158.00
1030 CHÂTEAU TALBOT, 4TH GRAND CRU CLASSÉ
$268.00
1006 CHÂTEAU BEYCHEVELLE, 4TH GRAND CRU CLASSÉ
$399.00
1007 AMIRAL DE BEYCHEVELLE, 2ÈME DE CHÂTEAU BEYCHEVELLE
$126.00
1096 CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$390.00
1092 CHÂTEAU LÉOVILLE-LAS-CASES, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$690.00
1068 LE PETIT LION DU MARQUIS DE LAS CASES, 2ÈME DE CHÂTEAU LÉOVILLE-LAS-CASES
$325.00
1077 SARGET DE GRUAUD LAROSE, 2ÈME DE CHÂTEAU GRUAUD LAROSE
$115.00
1012 CHÂTEAU LANGOA BARTON, 3RD GRAND CRU CLASSÉ
$235.00
1013 LES FIEFS DE LAGRANGE, 2ÈME DE CHÂTEAU LAGRANGE
$110.00
1086 CHÂTEAU CLOS DU MARQUIS, GRAND VIN
$272.00
1087 CHÂTEAU CLOS DU MARQUIS, GRAND VIN
$290.00
1016 CHATEAU BRANAIRE-DUCRU, 4TH GRAND CRU CLASSÉ
$242.00
1000 LE PETIT DUCRU DE DUCRU-BEAUCAILLOU
$120.00
1097 CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$455.00
1098 CHÂTEAU BOYD-CANTENAC, 3RD GRAND CRU CLASSÉ
$229.00
1070 CHÂTEAU BRANE-CANTENAC, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$365.00
1071 CHÂTEAU BRANE-CANTENAC, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$272.00
1072 CHÂTEAU BRANE-CANTENAC, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$255.00
1089 CHÂTEAU CANTENAC BROWN, 3RD GRAND CRU CLASSÉ
$265.00
1048 CONFIDENCES DE PRIEURÉ-LICHINE, 2ÈME DE CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE 4TH
$110.00
1088 CHÂTEAU GISCOURS, 3RD GRAND CRU CLASSÉ
$220.00
1015 CHÂTEAU PAPE CLEMENT, GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES
$350.00
1022 CHÂTEAU PAPE CLEMENT, GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES
$320.00
1035 PAUILLAC DE LYNCH-BAGES, 3ÈME DE CHÂTEAU LYNCH-BAGES
$125.00
1051 CHÂTEAU PONTET-CANET, 5TH GRAND CRU CLASSÉ
$315.00
1061 CHÂTEAU HAUT-BAILLY, GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES
$325.00
1064 CHÂTEAU HAUT-BAILLY, GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES
$365.00
1027 CHÂTEAU CORDEILLAN-BAGES, FAMILLE JM CAZES
$235.00
1054 CHÂTEAU PÉDESCLAUX, 5TH GRAND CRU CLASSÉ
$219.00
1028 CHÂTEAU PÉDESCLAUX, 5TH GRAND CRU CLASSÉ
$199.00
1069 CHÂTEAU TOUR-MARTILLAC, GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES
$149.00
1002
$149.00
1031 PASTOURELLE DE CLERC MILON, 2ÈME DE CHÂTEAU CLERC MILON
$140.00
1093 CHÂTEAU D'ARMAILHAC, 5TH GRAND CRU CLASSÉ
$235.00
1047 CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBÉRAL, 5TH GRAND CRU CLASSÉ
$215.00
1081 CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE, 2ND GRAND CRU CLASSÉ
$495.00
1095 PICHON COMTESSE RÉSERVE, 2ÈME DE CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE
$235.00
1037 CHÂTEAU FONBADET, CRU BOURGEOIS
$120.00
1039 CHÂTEAU LA FLEUR PEYRABON, CRU BOURGEOIS
$105.00
1082 CHÂTEAU GRAND-PUY DUCASSE, 5TH GRAND CRU CLASSÉ
$189.00
1052 PRÉLUDE A GRAND-PUY DUCASSE, 2ÈME DE CHÂTEAU GRAND-PUY DUCASSE
$115.00
1003 ALIAS CROIZET-BAGES, 2ÈME DE CHÂTEAU CROIZET BAGES PAUILLAC
$95.00
1074 CHÂTEAU CANTEMERLE, 5TH GRAND CRU CLASSÉ
$172.00
1011 HAUT-MÉDOC, CHÂTEAU BEL ORME TRONQUOY DE LALANDE
$75.00
1014 HAUT-MÉDOC, PETIT VERDOT BY BELLE-VUE
$112.00
1050 HAUT-MÉDOC, CHÂTEAU POITEVIN CRU BOURGEOIS
$62.00
1023 HAUT-MÉDOC, CHÂTEAU MALESCASSE CRU BOURGEOIS EXCEPTIONNEL
$98.00
1043 CHÂTEAU POTENSAC, GRAND VIN
$199.00
1032 MOULIS EN MEDOC, CHÂTEAU LALAUDEY CRU BOURGEOIS
$75.00
2001 GRAVES, CHÂTEAU PONT DE BRION
$69.00
1076 CHÂTEAU LA VIEILLE CURE, FRONSAC
$120.00
1066 CHÂTEAU GABY, GRAND VIN DE BORDEAUX CANON-FRONSAC
$119.00
1055 ESPIRIT DE PAVIE, BORDEAUX AOC
$80.00
1079 CHÂTEAU TOURNEFEUILLE, LALANDE DE POMEROL
$87.00
1029 CHÂTEAU BELLEGRAVE, POMEROL
$210.00
1075 CLOS L'ÉGLISE, POMEROL
$325.00
1059 CHÂTEAU GOUPRIE, POMEROL
$105.00
1033 MANOIR DE GAY, 2ÈME DE CHÂTEAU LE GAY À POMEROL
$115.00
1036 CHÂTEAU LE PUY
$140.00
1067 CHÂTEAU JOANIN BECÔT, CASTILLON- CÔTES DE BORDEAUX
$99.00
1026 CHÂTEAU LE PUY
$72.00
1058 LE
$84.00
1078 CHÂTEAU PUY-RAZAC, SAINT-ÉMILION GRAND CRU
$70.00
1080 LES CADRANS DE LASSÈGUE, SAINT-ÉMILION GRAND CRU
$69.00
1063 CHÂTEAU HAUT-SEGOTTES, SAINT-ÉMILION GRAND CRU
$99.00
1009 CHÂTEAU POESIA, SAINT-ÉMILION GRAND CRU
$129.00
1084 CHÂTEAU BARDE-HAUT, SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ
$155.00
1085 CHÂTEAU GRAND MAYNE, SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ
$149.00
1056 MONDOT, 2ÈME DE CHÂTEAU TROPLONG MONDOT
$155.00
1055 ESPIRIT DE PAVIE, BORDEAUX AOC
$80.00
Bartolotta's Lake Park Bistro Lake Park Bistro Location and Ordering Hours
(414) 962-6300
Closed