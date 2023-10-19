Beechwood Restaurant & Lounge 4451 Clay St
BEVERAGE
BEER
WINE
LIQUOR
NON ALCOHOLIC
FOOD
A LA CARTE
APPETIZERS
TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE & JUMBO LUMP CRAB MEAT
W/ RANCH DRESSING
DESSERT
ENTREES
GRILL
CHAR-GRILLED TO PERFECTION
1855 HI-CHOICE
1855 HI-CHOICE
1855 HI-CHOICE
6OZ FILET OR 10-12 OZ RIBEYE & CHOICE OF ONE: SHRIMP, BAY SCALLOPS, OYSTERS OR CATFISH
24 OZ. USDA 1855 HI-CHOICE RIBEYE
KIDS MENU
SALADS
SANDWICHES
(1/2LB) SERVED ALL THE WAY ON A JALAPENO CHEESE SOUR DOUGH BUN
HAMBURGER PATTY WITH SAUTEED ONIONS, GRILLED ON WHITE BREAD OR LIGHT RYE BREAD
SERVED WITH MAYONAISE, LETTUCE, TOMATO, AND CHEESE
(1/2 LB) WITH SAUTED MUSHROOMS & ONIONS ON A JALAPENO CHEESE SOUR DOUGH BUN
"THE BIG ONES"
SEAFOOD
FRIED OR BROILED
WITH CREOLE CRAWFISH CREAM SAUCE
SHRIMP, OYSTERS, CATFISH, BAY SCALLOPS AND STUFFED CRAB (NO SUBSTITUTIONS)
BLACKENED, GRILLED OR FRIED
OUR FAMOUS JUMBO FRIED SHRIMP
THIN FRIED, GRILLED OR BLACKENED
GRILLED AND TOPPED WITH A CRAWFISH CREAM SAUCE
1 DOZEN
4 JUMBO FRIED SHRIMP, 4 JUMBO CAJUN GRILLED SHRIMP, 4 JUMBO SHRIMP SCAMPI WITH ALL THE TRIMMINGS