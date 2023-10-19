BEVERAGE

BEER

ABITA AMBER
$5.00
ABITA PURPLE HAZE
$5.00
ABITA STRAWBERRY
$5.00
BLUE MOON
$5.00
CANEBREAK
$5.00
DEAD GUY ALE
$5.00
FOUNDERS BREAKFAST STOUT
$5.00
GHOST IN THE MACHINE
$5.00
HEFEWEIZEN
$5.00
LAGUNITAS IPA
$5.00
LAGUNITAS LITTLE SUMKIN
$5.00
LEINENKUGEL SUMMER SHANDY
$5.00
SAM ADAMS
$5.00
SIERRA NEVADA
$5.00
AMBERBOCK
$5.00
ANGRY ORCHARD
$5.00
BUD LIGHT
$4.00
BUD LIGHT LIME
$4.00
BUD LIGHT PLATINUM
$4.00
BUDWEISER
$4.00
COORS LIGHT
$4.00
DOMESTIC BUCKET
$20.00
MICHELOB ULTRA
$5.00
MICHELOB ULTRA CACTUS LIME
$5.00
MICHELOB ULTRA GOLD
$5.00
MILLER LITE
$4.00
PABST BLUE RIBBON
$4.00
YUENGING LAGER
$4.00
YUENGLING BLACK & TAN
$4.00
YUENGLING FLIGHT
$4.00
ABITA ANDYGATOR
$5.00
AMSTEL LIGHT
$5.00
CORONA
$5.00
CORONA LIGHT
$5.00
DOS EQUIS AMBER
$5.00
DOS EQUIS XX
$5.00
GUINNESS
$5.00
HEINEKEN
$5.00
IMPORT BUCKET
$25.00
MODELO
$5.00
NEGRO MODELO
$5.00
NEWCASTLE
$5.00
REDD'S APPLE ALE
$5.00
REDSTRIPE
$5.00
SAM ADAMS SEASONAL
$5.00
SHINERBOCK
$5.00
STELLA ARTOIS
$5.00
CORONA PREMIER
$5.00
HEINEKEN 00
$5.00
O'DOULS
$5.00
HIGH NOON
$5.00
SMIRNOFF GREEN APPLE
$5.00
SMIRNOFF ICE
$5.00
TRULY
$5.00
WHITE CLAW
$5.00
COLSONS DRAFT
$6.00
CROWD CONTROL DRAFT
$6.00
FAT TIRE DRAFT
$6.00
GHOST IN THE MACHINE
$6.00
MISSISSIPPI QUEEN DRAFT
$6.00
SOUTHERN PECAN DRAFT
$6.00
SUZY B DRAFT
$6.00
YUENGLING DRAFT
$6.00

WINE

14 HANDS CABERNET GLASS
$6.00
14 HANDS MERLOT GLASS
$6.00
ALAMOS MALBEC GLASS
$7.00
APOTHIC RED BLEND GLASS
$6.00
BLACKSTONE MERLOT GLASS
$7.00
CARNIVOR CABERNET GLASS
$7.00
HOUSE CABERNET GLASS
$5.00
HOUSE MERLOT GLASS
$5.00
HOUSE PINOT NOIR GLASS
$5.00
JOSH CABERNET GLASS
$7.00
MIRRASOU PINOT NOIR GLASS
$7.00
14 HANDS CABERNET BOTTLE
$22.00
14 HANDS MERLOT BOTTLE
$22.00
ABSTRACT RED BLEND BOTTLE
$85.00
ALAMOS MALBEC BOTTLE
$26.00
APOTHIC RED BLEND BOTTLE
$22.00
BLACKSTONE MERLOT BOTTLE
$26.00
CARNIVOR CABERNET BOTTLE
$26.00
LAYER CAKE MALBEC BOTTLE
$30.00
LOUIS MARTINI CABERNET BOTTLE
$45.00
MACHETE RED BLEND BOTTLE
$85.00
MEIOMI PINOT NOIR BOTTLE
$40.00
MIRRASOU PINOT NOIR BOTTLE
$26.00
ROBERT MONDAVI PINOT NOIR BOTTLE
$30.00
SEQUIOA GROVE CABERNET BOTTLE
$60.00
BAREFOOT MOSCATO GLASS
$6.00
BAREFOOT RIESLING GLASS
$6.00
BERINGER WHITE ZINFANDEL GLASS
$5.00
CHAMPAGNE GLASS
$6.00
CUPCAKE SAUVIGNON BLANC GLASS
$7.00
ECCO DOMANI PINOT GRIGIO GLASS
$6.00
HOUSE CHARDONNAY GLASS
$5.00
HOUSE PINOT GRIGIO GLASS
$5.00
KENDALL JACKSON CHARDONNAY GLASS
$8.00
LINE 39 SAUVIGNON BLANC GLASS
$6.00
TOASTED HEAD CHARDONNAY GLASS
$7.00
BAREFOOT MOSCATO BOTTLE
$22.00
BAREFOOT RIESLING BOTTLE
$22.00
BERINGER WHITE ZINFANDEL BOTTLE
$18.00
CLOS DU BOIS PINOT GRIGIO BOTTLE
$30.00
CUPCAKE SAUVIGNON BLANC BOTTLE
$26.00
ECCO DOMANI PINOT GRIGIO BOTTLE
$22.00
KENDALL JACKSON CHARDONNAY BOTTLE
$28.00
LINE 39 SAUVIGNON BLANC
$22.00

LIQUOR

AMARETTO SOUR
$6.00
BAHAMA MAMA
$12.00
BLOODY MARY
$7.00
BLUE HAWAIIAN
$6.00
BUTTERY NIPPLE
$5.00
BASIL HAYDEN
$9.00
BASIL HAYDEN TOASTED BARREL
$10.00
CROWN ROYAL
$10.00
EAGLE RARE
$16.00
FIREBALL
$6.00
FOUR ROSES SINGLE BARREL
$11.00
GENTLEMAN JACK
$9.00
HIGH WEST
$9.00
JACK DANIELS
$8.00
JAMESON IRISH WHISKEY
$8.00
JEFFERSON'S RESERVE
$12.00
JIM BEAM
$8.00
KNOB CREEK
$8.00
MAKERS MARK
$9.00
MAKERS MARK 101
$8.00
RARE BREED
$15.00
RUSSELL'S RESERVE
$12.00
SAZERAC RYE
$9.00
SEAGRAM'S V.O.
$5.50
SOUTHERN COMFORT
$8.00
WELL BOURBON
$6.00
WILD TURKEY 101
$8.00
WILLETT
$11.00
WOODFORD RESERVE
$9.00
BUFFALO TRACE
$13.00
BULLEIT
$8.00
BLANTON'S
$20.00
WILD TURKEY AMERICAN HONEY
$6.00
FUZZT NAVEL
$6.00
GRAND MARNIER
$10.00
BOMBAY SAPPHIRE
$10.00
TANQUERAY
$8.00
WELL GIN
$6.00
HENNESSY
$10.00
HOT DAMN
$5.00
HURRICANE
$6.00
IRISH CAR BOMB
$8.00
IRISH CREAM
$4.50
JAGERMEISTER
$6.00
JOLLY RANCHER
$5.00
KAMIKAZI
$4.50
LEMON DROP
$5.00
LONG ISLAND ICED TEA
$12.00
LIQUID MARIJUANA
$12.00
MARGARITA
$6.00
MAI TAI
$7.00
MANHATTAN
$7.00
MONGOLIAN MF
$12.00
VODKA MARTINI
$10.00
APPLE MARTINI
$10.00
BANANA CREAM MARTINI
$10.00
BANANA MARTINI
$10.00
CARAMEL APPLE MARTINI
$10.00
COSMOPOLITAN
$10.00
CREME BRULEE MARTINI
$10.00
GIN MARTINI
$10.00
LEMON DROP MARTINI
$10.00
PINEAPPLE MARTINI
$10.00
PINEAPPLE UPSIDEDOWN MARTINI
$10.00
POMEGRANATE MARTINI
$10.00
RASPBERRY MARTINI
$10.00
WATERMELON MARTINI
$10.00
WHITE CHOCOLATE MARTINI
$10.00
OLD FASHION
$5.50
REMY MARTIN VSOP
$15.00
RUM PUNCH
$7.00
MALIBU RUM
$8.00
BACARDI
$8.00
CAPTAIN MORGAN
$8.00
WELL RUM
$6.00
SCREWDRIVER
$6.00
SEX ON THE BEACH
$6.00
DEWARS
$7.00
JW BLACK
$8.00
GLENLIVET
$10.00
WELL SCOTCH
$6.00
MACALLAN 12
$14.00
BALVENIE
$12.00
CHIVAS REGAL
$8.00
TEQUILA SUNRISE
$6.00
TIE ME TO THE POST
$12.00
TOM COLLINS
$6.00
PATRON
$10.00
JOSE CUERVO
$8.00
WELL TEQUILA
$6.00
TEQUILA ROSE
$6.00
TITO'S
$8.00
WELL VODKA
$6.00
GREY GOOSE
$10.00
KETEL ONE
$10.00
STOLI'S
$10.00
PINNACLE
$6.00
SKYY
$8.00
ABSOLUT
$8.00
WALK ME DOWN
$12.00
WHISKEY SOUR
$6.00

NON ALCOHOLIC

BOTTLED WATER
$2.50
CLUB SODA
$2.50
COFFEE
$2.00
COKE
$2.50
DIET COKE
$2.50
DR. PEPPER
$2.50
GINGER ALE
$2.50
HOT TEA
$2.00
ROOT BEER
$2.50
SPRITE
$2.50
SWEET TEA
$2.50
TONIC WATER
$2.50
UNSWEET TEA
$2.50
WATER
KID COKE
KID DIET COKE
KID DR. PEPPER
KID ROOT BEER
KID SPRITE
KID SWEET TEA
KID UNSWEET TEA
KID WATER

FOOD

A LA CARTE

BACON BITS
$0.75
CHIVES
$0.75
CLASSIC SHRIMP
$10.36
CRABMEAT CREAM SAUCE
$8.95
CRAWFISH JULIE TOPPING
$6.95
HOLLANDAISE SAUCE
$4.99
LARGE DRESSING CUP
$5.00
LOADED BAKED POTATO
$3.99
SAUTEED MUSHROOMS & ONIONS
$4.95
SHREDDED CHEESE
$0.75
SIDE OF GRAVY
$1.99
SINGLE BACON WRAPPED SCALLOP
$4.99
SINGLE CATFISH FILET
$3.99
SINGLE CHICKEN TENDER
$1.99
SINGLE CRAB CAKE
$6.99
SINGLE HAMBURGER PATTY
$2.99
SINGLE HAMBURGER STEAK
$5.99
SINGLE OYSTER
$2.25
SINGLE SCALLOP
$3.99
SINGLE SHRIMP
$2.59
SINGLE STUFFED CRAB
$4.99
SINGLE STUFFED SHRIMP
$6.99
SLICE OF CHEESE
$1.00

APPETIZERS

ALL OF THESE ITEMS ARE HOMEMADE
BATTER FRIES APPETIZER
$6.99
BONELESS HOT WINGS
$13.99
BOWL GUMBO
$14.99
CRAWFISH TAILS
$16.99
CUP GUMBO
$7.99
FRENCH FRIES APPETIZER
$3.00
FRIED CHEESE STIX
$6.99
FRIED CRAB CLAWS
$22.99
FRIED DILL PICKLES
$6.99
FRIED GREEN TOMATOES
$14.99

TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE & JUMBO LUMP CRAB MEAT

FRIED MUSHROOMS
$6.99
GIANT GRILLED PORTOBELLA MUSHROOM
$5.99
HOMEMADE CHIPS APPETIZER
$6.99

W/ RANCH DRESSING

LOADED FRIED APPETIZER
$5.99
ONION RINGS APPETIZER
$6.99
Doz Char Broiled Oysters
$18.99Out of stock
Doz Raw Oyster
$14.99Out of stock
1/2 Doz Char Broiled Oysters
$10.99Out of stock
1/2 Doz Raw Oyster
$9.99Out of stock
Doz Rockefella Oyster
$21.99Out of stock

DESSERT

2 SCOOPS VANILLA BEAN ICE CREAM
$5.99
BEECHWOOD'S OWN HEATH BAR BROWNIE
$5.99
BOURBON PECAN PIE
$5.99
NEW YORK CHEESECAKE
$5.99
TURTLE CHEESECAKE
$5.99
WHITE CHOCOLATE BREAD PUDDING
$5.99

DINNER SPECIALS

CRAB CRUSTED RED SNAPPER
$27.99
30OZ TOMAHAWK RIBEYE
$64.99
10-12OZ WAGYU RIBEYE
$68.99

ENTREES

ENTREES SERVED WITH CHOICE OF SIDE, SALAD, HOT ROLLS AND BUTTER
BETTY'S SPECIAL GRILLED CATFISH FILETS
$17.99

GRILLED CATFISH TOPPED W/ GRILLED TOMATOES SEASONED W/ BETTY'S SPECIAL RUB

CHARBROILED CHICKEN BREASTS
$15.99
CHICKEN TENDERS
$15.99

FRIED OR GRILLED

HAMBURGER STEAK
$14.99

W/ ONIONS & BROWN GRAVY

TEXAS COUNTRY-FRIED STEAK
$15.99

W/ ONIONS AND BROWN GRAVY

GRILL

ALL OUR STEAKS ARE SERVED WITH CHOICE OF 1 SIDE, SALAD, HOT ROLLS AND BUTTER.
10-12 OZ. PRIME PORK CHOP
$23.99

CHAR-GRILLED TO PERFECTION

10-12 OZ. HI-CHOICE RIBEYE
$33.99

1855 HI-CHOICE

12 OZ FILET MIGNON
$42.99
14 OZ NEW YORK STRIP
$37.99

1855 HI-CHOICE

16 OZ. HI-CHOICE RIBEYE
$37.99

1855 HI-CHOICE

6 OZ. FILET MIGNON
$33.99
BEECHWOOD CLASSIC
$39.99

6OZ FILET OR 10-12 OZ RIBEYE & CHOICE OF ONE: SHRIMP, BAY SCALLOPS, OYSTERS OR CATFISH

THE SHOW STOPPER
$44.99

24 OZ. USDA 1855 HI-CHOICE RIBEYE

T-BONE TUESDAY
$29.99

KIDS MENU

KIDS CATFISH
$5.99
KIDS CHEESEBURGER
$5.49
KIDS CHICKEN TENDER
$5.99
KIDS CHOPPED STEAK
$4.99
KIDS CORNDOG
$3.99
KIDS FRIED SHRIMP
$6.99
KIDS GRILLED CHEESE
$4.99
KIDS HAMBURGER
$4.99
KIDS STEAK BITES
$14.98

SALADS

BEECHWOOD SALAD
$15.99

GRILLED MUSHROOMS AND ONIONS, GRILLED STEAK, SHRIMP, TOMATOES, AND CHEDDAR CHEESE OVER ROMAINE LETTUCE

FRESH GARDEN SALAD
$3.99
GRILLED CHICKEN CEASAR SALAD
$13.99
THE WEDGE SALAD
$7.50

SANDWICHES

ALL SANDWICHES SERVED WITH FRIES OR HOMEMADE CHIPS
BEECHWOOD BURGER
$12.99

(1/2LB) SERVED ALL THE WAY ON A JALAPENO CHEESE SOUR DOUGH BUN

BEECHWOOD MELT
$10.99

HAMBURGER PATTY WITH SAUTEED ONIONS, GRILLED ON WHITE BREAD OR LIGHT RYE BREAD

CATFISH PO'BOY
$15.99
FRIED GREEN TOMATO BLT
$12.99
GRILLED CHICKEN SANDWICH
$12.99

SERVED WITH MAYONAISE, LETTUCE, TOMATO, AND CHEESE

OYSTER PO'BOY
$18.99
ROCKY BURGER
$12.99

(1/2 LB) WITH SAUTED MUSHROOMS & ONIONS ON A JALAPENO CHEESE SOUR DOUGH BUN

SHRIMP PO'BOY
$14.99

"THE BIG ONES"

SEAFOOD

SERVED WITH CHOICE OF SIDE ITEM, SALAD, HOT ROLLS AND BUTTER
BAY SCALLOPS
$22.99

FRIED OR BROILED

CRAWFISH JULIE OVER ANGEL HAIR PASTA
$21.99

WITH CREOLE CRAWFISH CREAM SAUCE

FISHERMAN'S PLATE
$34.99

SHRIMP, OYSTERS, CATFISH, BAY SCALLOPS AND STUFFED CRAB (NO SUBSTITUTIONS)

FRIED SHRIMP & CATFISH PLATTER
$25.99
FRIED SHRIMP W/ BAY SCALLOPS
$24.99
GROUPER
$28.99

BLACKENED, GRILLED OR FRIED

HOMEMADE CRAB CAKES
$21.99
HOMEMADE STUFFED SHRIMP
$15.99
JUMBO FRIED SHRIMP
$24.99

OUR FAMOUS JUMBO FRIED SHRIMP

MS POND-RAISED CATFISH FILLETS
$16.99

THIN FRIED, GRILLED OR BLACKENED

OYSTER & CATFISH PLATTER
$28.99
REDFISH ORLEANS
$26.99

GRILLED AND TOPPED WITH A CRAWFISH CREAM SAUCE

SELECT FRIED OYSTERS
$29.99

1 DOZEN

SHRIMP & OYSTER PLATTER
$29.99
SHRIMP LOVERS PLATE
$33.99

4 JUMBO FRIED SHRIMP, 4 JUMBO CAJUN GRILLED SHRIMP, 4 JUMBO SHRIMP SCAMPI WITH ALL THE TRIMMINGS

STUFFED CRABS
$13.99

SIDE ITEMS

BAKED POTATO
$2.50
BATTER FRIES
$4.00
CREAMED SPINACH
$2.00
FRENCH FRIES
$2.00
HOMEMADE CHIPS
$2.00
MAC & CHEESE
$2.00
ONION RINGS
$2.00
SIDE OF PASTA
$2.00
SIDE SALAD
$3.99
STEAMED BROCCOLI
$2.00
SWEET POTATO
$2.50
SWEET FRIES
$2.00
VEGETABLE MEDLEY
$2.00

SUNDAY LUNCH

SUNDAY STEAK SPECIAL
$28.99Out of stock

USDA IOWA PREMIUM BEEF RIBEYE 10-12 OZ

SUNDAY LUNCH #1
$16.95
SUNDAY LUNCH #2
$14.95Out of stock
SUNDAY LUNCH #3
$14.95Out of stock

RETAIL

DRESSINGS

16 OZ DRESSING
$7.99
32 OZ DRESSING
$12.99

STEAK PRODUCTS

16 OZ STEAK AU JUS
$6.99
32 OZ STEAK AU JUS
$13.99
STEAK SEASONING
$10.00

TSHIRTS

TSHIRT
$25.00