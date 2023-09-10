KITCHEN

PIZZA (Online)

Brooklyn Veggie

Brooklyn Veggie

$32.99+

TOMATO, MUSHROOM, BLACK OLIVES, GREEN PEPPER, WHITE ONIONS, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Cheese

Cheese

$17.99+

WHOLE MILK, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Coppa Cabana

Coppa Cabana

$30.99+

SPICY COPPA ALPS, PEPERONCINI, ARUGULA, RICOTTA, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Dude

Dude

$32.99+

FRESH CUT PINEAPPLE, TOMATO, JALAPEÑOS, RICOTTA, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Flying Pig

Flying Pig

$31.99+

ITALIAN HAM, SPICY COPPA ALPS, MOZZARELLA, RED SAUCE, TOPPED WITH ARUGULA

Harlem Classic

Harlem Classic

$31.99+

SAUSAGE, MUSHROOM, GREEN PEPPER, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

The Macho Man

The Macho Man

$32.99+

PEPPERONI, SALAMI, SAUSAGE, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

The Mai Tai

The Mai Tai

$30.99+

FRESH CUT PINEAPPLE, ITALIAN HAM, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Mediterranean

Mediterranean

$31.99+

ARTICHOKE HEARTS, KALAMATA OLIVES, TOMATO, CRUMBLED FETA, CRUSHED RED PEPPER, ITALIAN SEASONING, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Midnight Rambler

Midnight Rambler

$33.99+

ITALIAN HAM, PEPERONCINI, ARUGULA, GORGONZOLA, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Pear Gorgonzola

Pear Gorgonzola

$28.99+

ROASTED PEAR, CARAMELIZED ONIONS, GORGONZOLA, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Pepperoni

Pepperoni

$27.99+

PEPPERONI, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Potato Pesto

Potato Pesto

$30.99+

THIN-SLICED ROSEMARY POTATOES, HOUSE MADE PESTO, MOZZARELLA AND RED SAUCE

Quattro

Quattro

$30.99+

WHOLE MILK MOZZARELLA, PARMIGIANO, RICOTTA, GORGONZOLA, AND RED SAUCE

Queens Special

Queens Special

$33.99+

PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, OLIVES, GREEN PEPPERS, RED ONIONS, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Spicoli

Spicoli

$31.99+

PEPPERONI, FRESH CUT PINEAPPLE, JALAPEÑOS, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Tomato Basil

Tomato Basil

$28.99+

TOMATOES, FRESH BASIL, MINCED GARLIC, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL MOZZARELLA, AND RED SAUCE

Umberto Classic

Umberto Classic

$31.99+

SALAMI, ARUGULA, BALSAMIC, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

White Hook

White Hook

$30.99+

SUN-DRIED TOMATOES, BASIL, PARMIGIANO, RICOTTA, GROUND BLACK PEPPER, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, AND AN OLIVE OIL BASE

Williamsburg

Williamsburg

$31.99+

ROSEMARY POTATOES, MUSHROOMS, PEPERONCINI, GOAT CHEESE, MOZZARELLA, AND RED SAUCE

1/2 + 1/2

1/2 + 1/2

$24.99+

BUILD YOUR OWN PIZZA ON TOP OF OUR FRESHLY GRATED WHOLE MILK MOZZARELLA & AND HOUSE MADE RED SAUCE

CALZONES

Meat Calzone

$18.00

HAM, SAUSAGE, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, WHITE ONIONS, RICOTTA, MOZZARELLA

Veggie Calzone

$16.00

MUSHROOM, TOMATO, ARUGULA, RICOTTA, WHOLE MILK MOZZARELLA

Build-Your-Own Calzone

$10.00

BUILD YOUR OWN CALZONE ON TOP OF OUR FRESHLY GRATED WHOLE MILK MOZZARELLA & AND HOUSE MADE RED SAUCE

SALADS

Greek Salad

Greek Salad

$10.00

MIXED GREENS, KALAMATA OLIVES, TOMATO, FETA AND BALSAMIC & OLIVE OIL DRESSING

Arugula Salad

Arugula Salad

$10.00

ARUGULA, LEMON, OLIVE OIL, PARMIGIANO & SEA SALT

Caesar Salad

Caesar Salad

$10.00

HEARTS OF ROMAINE, HOUSE MADE DRESSING WITH HOUSE MADE ANCHOVIE DRESSING, CROUTONS, BLACK PEPPER & PARMIGIANO

SODAS

Seattle Soda Cola

$3.50

Seattle Soda Diet Cola

$3.50

Seattle Soda Lemon Lime

$3.50

Seattle Soda Root Beer

$3.50

BAR NORTHLAKE

FAST BAR

Well Vodka

$6.75

Well Gin

$6.75

Well Rum

$6.75

Well Tequila

$6.75

Well Whiskey

$6.75

Rainier Can

$4.50

Bodhizafa

$8.00

Mannys

$7.25

Pabst Blue Ribbon

$4.25

Jameson

$10.00

Espolon

$10.00

Fernet

$9.00

Peroni

$5.50

Modelo

$6.00

Tito's

$9.00

Soda

$3.50+

AS COCKTAIL

$2.50

ADD ENERGY

$4.00

Jello Shots

$2.00+

DRAFTS

Bodhizafa

$8.00

Fremont Logger Lager

$7.25

Fremont Stout

$8.00

Manny’s Pale Ale

$7.25

Metier Italian Pilsner

$7.25

PBR

$4.25

Seattle Marion Berry Cider

$8.00

Stoup Citra IPA

$8.00

14 Hands Pinot Grigio (Draft)

$10.00

Cold Brew Martini (Draft)

$10.00

Northlake Negroni (Draft)

$10.00

Schooner

$3.00

BOTTLES/ CANS

Athletic N/A Cerveza

$4.50

Coors Light

$5.00

Corona

$6.00

High Noon Can

$8.00

Miller High Life

$5.00

Modelo

$6.00

Peroni

$5.50

Rainier Can

$4.50

Seattle Cider Dry

$6.50

Silver City Tropic Haze IPA

$6.50

Twisted Tea

$5.50

White Claw

$6.00

DRAFT COCKTAILS

14 Hands Pinot Grigio

$10.00

Northlake Negroni

$10.00

Cold Brew Martini

$10.00

PITCHERS

IPA/Stout/Cider Pitcher

$24.00

Pale/Pils/Lager Pitcher

$21.00

PBR Pitcher

$15.00

GIN

Well Gin

$6.75

Beefeater

$10.00

Bombay Sapphire

$11.00

Hendrick's

$12.00

Tanqueray

$10.00

WHISKEY

Well Whiskey

$6.75

Buffalo Trace

$10.00

Crown Royal

$11.00

Evan Williams

$8.00

Fireball

$9.00

Jameson

$10.00

CORDIALS/ LIQUEURS

Aperol

$9.00

Bailey's

$8.50

Campari

$9.00

Fernet Branca

$9.00

Jagermeister

$9.00

Peel-Ski shots (x4)

$24.00

Rumplemintz

$9.00

Underberg

$4.00

COCKTAILS

AMF

$14.00

Bailey’s Coffee

$12.00

BayBreeze

$10.00

Black Russian

$12.00

Blue Hawiian

$12.00

Cape Cod

$10.00

Car Bomb

$14.00

Champagne Cocktail

$12.00

Cosmopolitan

$12.00

Daiquiri

$12.00

Fuzzy Navel

$10.00

Gimlet Gin

$10.00

Gimlet Vodka

$10.00

Greyhound

$10.00

Hot Toddy

$10.00

Irish Coffee

$10.00

Kamikaze

$10.00

Long Island

$13.00

Madras

$10.00

Mai Tai

$10.00

Manhattan

$12.00

Margarita

$12.00

Martini Gin

$12.00

Martini Vodka

$12.00

Mind Eraser

$10.00

Negroni

$12.00

Old Fashioned

$12.00

Sazerac

$14.00

Screwdriver

$10.00

SeaBreeze

$10.00

Sex on the Beach

$10.00

Sidecar

$14.00

Surfer on Acid

$10.00

Tom Collins

$10.00

Whiskey Sour

$10.00