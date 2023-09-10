Big Mario's - Northlake 660 NE Northlake Way
KITCHEN
PIZZA (Online)
Brooklyn Veggie
TOMATO, MUSHROOM, BLACK OLIVES, GREEN PEPPER, WHITE ONIONS, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Cheese
WHOLE MILK, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Coppa Cabana
SPICY COPPA ALPS, PEPERONCINI, ARUGULA, RICOTTA, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Dude
FRESH CUT PINEAPPLE, TOMATO, JALAPEÑOS, RICOTTA, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Flying Pig
ITALIAN HAM, SPICY COPPA ALPS, MOZZARELLA, RED SAUCE, TOPPED WITH ARUGULA
Harlem Classic
SAUSAGE, MUSHROOM, GREEN PEPPER, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
The Macho Man
PEPPERONI, SALAMI, SAUSAGE, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
The Mai Tai
FRESH CUT PINEAPPLE, ITALIAN HAM, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Mediterranean
ARTICHOKE HEARTS, KALAMATA OLIVES, TOMATO, CRUMBLED FETA, CRUSHED RED PEPPER, ITALIAN SEASONING, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Midnight Rambler
ITALIAN HAM, PEPERONCINI, ARUGULA, GORGONZOLA, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Pear Gorgonzola
ROASTED PEAR, CARAMELIZED ONIONS, GORGONZOLA, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Pepperoni
PEPPERONI, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Potato Pesto
THIN-SLICED ROSEMARY POTATOES, HOUSE MADE PESTO, MOZZARELLA AND RED SAUCE
Quattro
WHOLE MILK MOZZARELLA, PARMIGIANO, RICOTTA, GORGONZOLA, AND RED SAUCE
Queens Special
PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, OLIVES, GREEN PEPPERS, RED ONIONS, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Spicoli
PEPPERONI, FRESH CUT PINEAPPLE, JALAPEÑOS, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Tomato Basil
TOMATOES, FRESH BASIL, MINCED GARLIC, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL MOZZARELLA, AND RED SAUCE
Umberto Classic
SALAMI, ARUGULA, BALSAMIC, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
White Hook
SUN-DRIED TOMATOES, BASIL, PARMIGIANO, RICOTTA, GROUND BLACK PEPPER, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, AND AN OLIVE OIL BASE
Williamsburg
ROSEMARY POTATOES, MUSHROOMS, PEPERONCINI, GOAT CHEESE, MOZZARELLA, AND RED SAUCE
1/2 + 1/2
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