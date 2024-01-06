Billy’s curbside grill 9764 E Tree Tops Ct
Sliders 🍔
- CURBSIDE SLIDERS$13.00
(2) ANGUS BEEF, WHITE CHEDDAR, CARAMELIZED ONIONS, CHIPOTLE MAYO, HOUSE PICKLES
- FLORIDA MAN SLIDERS$14.00
(2) ANGUS BEEF, BACON ONION JAM, WHITE CHEDDAR, BROWN MUSTARD
- CHICKEN LITTLE SLIDERS$14.00
BUTTERMILK FRIED CHICKEN, BUFFALO SAUCE, HOUSE PICKLES
- ATLANTIC REUBEN SLIDERS$15.00
BLACKENED MAHI, WHITE CHEDDAR, SAUERKRAUT, OLDBAY MAYO
- GRILL CHEESE$12.00
BUTTERED SOURDOUGH, CHEFS CHOICE THREE CHEESES
- CHICKEN QUESADILLA$12.00
BLACKENED CHICKEN, FOUR CHEESE BLEND, CHIPOTLE MAYO
- FARM FRESH QUESADILLA$12.00
Billy’s curbside grill 9764 E Tree Tops Ct Location and Ordering Hours
(954) 465-0326
Closed • Opens Saturday at 2PM