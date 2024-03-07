Black Bodega 231 E 167th St
MEDICINE
- ADVIL$1.50
- ADVIL LIQUI-GELS$1.50
- ADVIL PM$1.50
- ALEVE$1.50
- ALKA SELTZER$1.50
- BAYER$1.50
- BENADRYL$1.50
- CLARITIN$2.00
- DAYQUIL$2.00
- EXCEDRIN EXTRA STRENGTH$1.50
- EXCEDRIN MIGRAINE$1.50
- HALLS BLACK EXTRA STRONG$2.00
- HALLS BLUE$2.00
- HALLS CHERRY$2.00
- HALLS DEFENSE$2.00
- HALLS RED STRAWBERRY$2.00
- MIDOL$1.50
- MORTIN$1.50
- NYQUIL$2.00
- PECID COMPLETE$2.00
- PEPTO-BISMOL$2.00
- PRIME AID STOMACH RELIEF$1.50
- THERAFLU SEVERE COLD RELIEF$3.00
- TYLENOL$1.50
- TYLENOL COLD + FLU SEVERE$1.50
- TYLENOL PM$1.50
- ZANTAC$2.00
SNACKS
- BIG BEEF CHEVY$1.00
- BIRTHDAY CUPCAKES$0.75
- BUTTER CRUNCH$1.00
- CHOCOLATE CHIP COOKIES$1.00
- CHOCOLATE CRUNCH$1.00
- CHOCOLATE CUP CAKES$0.75
- CINNAMOM TOAST CRUNCH TREATS$2.00
- CINNAMON STREUSEL$0.75
- CREME PIES$1.00
- DAVID SUNFLOWER SEEDS BAR-B-Q$1.25
- DAVID SUNFLOWER SEEDS NACHO CHEESE$0.69
- DAVID SUNFLOWER SEEDS ORIGINAL$0.69
- DAVID SUNFLOWER SEEDS RANCH$1.25
- LITTLE DEBBIE HONEY BUN$1.00
- LUCKY CHARMS TREATS$2.00
- OREOS$1.00
- POP TARTS$1.25
- SMOKED BIG BEEF CHEVY$1.00
- SWISS ROLLS$1.00
- TWINKIES$1.00
- NUTTY BUTTER$1.00
TOBACCO
- BACKWOODS HONEY BERRY$2.00
- BACKWOODS ORIGINAL$2.00
- BAMBU KING$2.00
- BAMBU SMALL$1.50
- BIG BIC$2.00
- BLACK N MILDS$1.25
- BLAZY SUSAN PINK$2.00
- BLAZY SUSAN PURPLE$2.00
- BLAZY SUSAN ROSE WRAPS$3.00
- BLAZY SUSAN SINGLE CONES$0.75
- BOB MARLEY CONES$3.00
- BOB MARLEY ORGANIC$2.00
- CARNAGE$3.00
- CREAM PREMIUM HEMP WRAPS$2.00
- DUTCH MASTER$2.00
- ELEMENTS BLUE$2.00
- ELEMENTS GREEN$2.00
- ELEMENTS PINK$2.00
- ELEMENTS RED$2.00
- HOT GRABA$2.00
- LIBERTY LIGHTER$1.00
- PHILLIE$1.50
- RAW AUTHENTIC PRE ROLL TIPS$2.00
- RAW BLACK$2.00
- RAW CIGARETTE ROLLER$2.00
- RAW CLASSIC$2.00
- RAW CONES$3.00
- RAW KING SIZE SUPREME$2.00
- RAW ORGANIC HEMP$2.00
- RAW PRE ROLL CONE TIPS$3.00
- SMALL BIC$1.00
- TYSON WRAP$5.00
- ZA GRABBA$10.00
DRINKS
- ARIZONA FRUIT PUNCH$1.25
- ARIZONA GREEN TEA$1.25
- ARIZONA HALF & HALF ICE TEA LEMONADE$1.25
- ARIZONA ICED TEA$1.25
- ARIZONA MANGO$1.25
- ARIZONA WATERMELON$1.25
- BRISK ICE TEA CAN$1.25
- CALYPSO CORAL BLAST LEMONADE$2.00
- CALYPSO ISLAND WAVE LEMONADE$2.00
- CALYPSO LEMONADE$2.00
- CALYPSO OCEAN BLUE LEMONADE$2.00
- CALYPSO PINEAPPLE PEACH LIMEADE$2.00
- CALYPSO SOUTHERN PEACH LEMONADE$2.00
- CANADA DRY CRANBERRY GINGER ALE CAN$1.25
- CANADA DRY FRUIT SPLASH CAN$1.25
- CANADA DRY GINGER ALE BOTTLE$1.50
- CANADA DRY GINGER ALE CAN$1.25
- COCA COLA CAN$1.25
- COCA COLA CHERRY CAN$1.25
- COCA COLA VANILLA CAN$1.25
- CRUSH GRAPE CAN$1.25
- D&G JAMAICAN CREAM$2.00
- D&G JAMAICAN GINGER BEER$2.00
- D&G JAMAICAN GRAPE$2.00
- D&G JAMAICAN KOLA$2.00
- D&G JAMAICAN ORANGE$2.00
- D&G JAMAICAN PINEAPPLE$2.00
- D&G JAMAICAN PINEAPPLE GINGER$2.00
- DOLE PINEAPPLE$2.00
- DR PEPPER CAN$1.25
- DUNKIN ICE COFFEE$5.00
- ENSURE STRAWBERRY$2.00
- ENSURE VANILLA$2.00
- ESSENTIA WATER$2.50
- FANTA ORANGE CAN$1.25
- FANTA PINEAPPLE CAN$1.25
- GATORADE COOL BLUE$2.00
- GATORADE FROST$2.00
- GATORADE FRUIT PUNCH$2.00
- GATORADE LEMON LIME$2.00
- GATORADE ORANGE$2.00
- MARTINELLIS APPLE JUICE$2.00
- OCEAN SPRAY CRANBERRY$2.00
- OCEAN SPRAY GRAN-GRAPE$2.00
- PEPSI 2 LITER$3.00
- PEPSI BOTTLE$1.50
- PEPSI CAN$1.25
- PEPSI CHERRY CAN$1.25
- POLAND SPRING$1.00
- PURE LEAF EXTRA SWEET TEA$2.00
- PURE LEAF LEMONADE$2.00
- PURE LEAF RASBERRY$2.00
- PURE LEAF SWEET TEA$2.00
- PURE LEAF TEA & LEMONADE$2.00
- PURE LEAF UNSWEETENED$2.00
- RED BULL$2.50
- RED BULL SUGAR FREE$2.50
- RICA APPLE$2.00
- RICA FRUIT PUNCH$2.00
- RICA MANGO$2.00
- RICA PASSION FRUIT$2.00
- SCHWEPPES BLACK CHERRY BOTTLE$2.00
- SCHWEPPES BOTTLE$2.00
- SCHWEPPES DRY GRAPE GINGER ALE BOTTLE$1.50
- SCHWEPPES GINGER ALE 2 LITER$3.00
- SCHWEPPES GINGER ALE BOTTLE$1.50
- SCHWEPPES GINGER ALE CAN$1.25
- SCHWEPPES LEMON LIME BOTTLE$2.00
- SCHWEPPES RASPBERRY GINER ALE CAN$1.25
- SCHWEPPES RASPBERRY GINGER ALE BOTTLE$1.50
- SCHWEPPES SELTZER WATER CAN$1.25
- SCHWEPPES WHITE PEACH GINGER ALE CAN$1.25
- SMART WATER$2.00
- SNAPPLE APPLE$2.00
- SNAPPLE FRUIT PUNCH$2.00
- SNAPPLE HALF & HALF ICE TEA LEMONADE$2.00
- SNAPPLE MANGO MADNESS$2.00
- SNAPPLE ORANGEADE$2.00
- SPRITE BOTTLE$1.50
- SPRITE CAN$1.25
- STARBUCKS FRAPPUCCINO$5.00
- STARRY LEMON LIME$1.25
- TROPICANA APPLE JUICE$1.50
- TROPICANA CRANBERRY JUICE$1.50
- TROPICANA ORANGE JUICE$1.50
- TROPICANA RUBY RED GRAPEFRUIT JUICE$1.50
- VITA COCO COCONUT WATER$2.00
- VITAMIN WATER DRAGON FRUIT$2.00
- VITAMIN WATER FOCUS$2.00
- VITAMIN WATER XXX$2.00
- WAIKEA$2.00
- WELCH'S FRUIT PUNCH$2.00
- WELCH'S GRAPE CAN$1.25
- WELCH'S MANGO PASSION FRUIT$2.00
- SCHWEPPES DRY GRAPE GINGER ALE CAN$1.25
- FIJI WATER$2.50
CANDY
- ALMOND JOY$1.50
- BABE RUTH$1.50
- BIG RED$0.50
- BLOW POP$0.25
- CHICO STICK$0.50
- CHUNKY$1.50
- CRUNCH$1.50
- GUMMY BEARS$1.50
- HERSHEY$1.50
- HERSHEY ALMOND$1.50
- HERSHEY COOKIES AND CREME$1.50
- HI-CHEW ACIA$1.50
- HI-CHEW BANANA$1.50
- HI-CHEW GRAPE$1.50
- HI-CHEW GREEN APPLE$1.50
- HI-CHEW STRAWBERRY$1.50
- JUICY FRUIT$0.35
- KIT KAT CHOCOLATE$1.50
- KIT KAT WHITE$1.50
- LEMONHEAD TROPICAL$0.35+
- M&M CRUNCHY COOKIE$1.50
- M&MS$1.50
- MENTOS CINNAMON$2.00
- MENTOS FRUIT$2.00
- MENTOS ORIGINAL$2.00
- MENTOS SPEARMINT$2.00
- MIKE N IKE BERRY BLAST$0.35+
- MIKE N IKE SOUR WATERMELON$0.30+
- MIKEN IKE ORIGINAL FRUIT$0.35+
- MILKY WAY$1.50
- MINI GUMMY BURGER$0.25
- MINI GUMMY BURGER SOUR$0.25
- MINI GUMMY NOODLES$2.00
- MINI GUMMY PIZZA$2.00
- MINI GUMMY TACO$2.00
- ORBIT BUBBLEMINT$2.00
- ORBIT SPEARMINT$2.00
- ORBIT WINTERMINT$2.00
- REESES CUPS$1.50
- REESES PIECES$1.50
- RING POP$1.00
- SKITTLES ORIGINAL$1.50
- SKITTLES TROPICAL$1.50
- SKITTLES WILD BERRY$1.50
- SNICKERS$1.50
- SOUR PATCH KIDS$1.50
- SOUR PATCH KIDS WATERMELON$1.50
- SOUR PATCH STRAWS BLUE RASBERRY$1.50
- SOUR PATCH STRAWS MANGO$1.50
- SOUR PATCH STRAWS PASSION FRUIT$1.50
- SOUR PATCH STRAWS PINK LEMONADE$1.50
- SOUR PATCH STRAWS WATERMELON$1.50
- SOUR POWER STRAWS STRAWBERRY$1.50
- STARBURST$1.50
- SUGAR BABIES$1.50
- SWEDISH FISH$1.50
- SWEET RACER$2.00
- TIC TAC BIG BERRY ADVENTURE$2.00
- TIC TAC FRESHMINT$2.00
- TIK TAC ORANGE$2.00
- TOOTSIE POP$0.25
- TWIX$1.50
- WINTER FRESH$0.50
- MUNCH PEANUT BAR$1.50
CHIPS
- Cheetos Crunchy Cheese SMALL$0.60+
- Cheetos Crunchy Cheese Flavored Snacks Flamin' Hot Flavor SMALL$0.60+
- Cheetos Puffs Cheese Flavored Snacks SMALL$0.60+
- Cheetos Puffs Cheese Flavored Snacks Flamin' Hot Flavored SMALL$0.60+
- Doritos Tortilla Chips Cool Ranch SMALL$0.60+
- Doritos Tortilla Chips Nacho Cheese SMALL$0.60+
- Doritos Tortilla Chips Spicy Sweet Chili Flavored$0.60+
- Fritos Corn Chips The Original SMALL$0.60+
- Lay's Potato Chips Salt & Vinegar Flavored SMALL$0.60+
- Ruffles Potato Chips Cheddar & Sour Cream Flavored SMALL$0.60+
- Smartfood Popcorn White Cheddar Flavored SMALL$0.60+
- Funyuns Onion Flavored Rings SMALL$0.60+
- Lay's Potato Chips Barbecue Flavored SMALL$0.60+
- Cheetos Puffs Cheese Flavored Snacks$2.75
- Doritos Tortilla Chips Flamas Flavored$2.75
- Lay's Potato Chips Sweet Southern Heat Barbecue Flavored$2.75
- Ruffles Potato Chips Flamin' Hot BBQ Flavored$2.75
- Ruffles Potato Chips Flamin' Hot Cheddar & Sour Cream$2.75
- Ruffles Potato Chips Queso Cheese Flavored$2.75
- Lay's Potato Chips Classic SMALL$0.60+
- WISE DIPSY DOODLES$0.50
- WISE CHEEZ DOODLES$0.50
- WISE CHEESE DOODLES PUFFS HOT & HONEY$0.50
- DEEP RIVER SALT & VINEGAR$2.00
- WISE ONION RINGS$0.50
- WISE POPCORN BUTTER$0.50
- PORK RINDS$1.50
- WISE KETTLE COOKED JALAPENO$0.50
- WISE SALT & VINEGAR$2.25
- WISE POPCORN WHITE CHEDDAR$2.25
- POPCORN BUTTER$2.25
- CHEESE DOODLES$2.25
- ONION RINGS$2.25
- WISE BBQ$0.50
- PARTY MIX$1.00
- KETTLE CORN$1.00
- CARAMEL CORN$1.00
- CRACKER JACKS$2.75
ICE CUP
FOOD MENU
Combos
Dinner Specials
House Specials
Sandwiches
SLUSHIE DRINKS
COFFEE
Black Bodega 231 E 167th St Location and Ordering Hours
(347) 297-7696
Closed • Opens Friday at 7AM