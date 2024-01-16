Blackstone EG 241 main st
DRINKS
- MARGARITA FLIGHTS$19.00
- FRESH FRUIT MARTINI FLIGHTS$19.99
- ESPRESSO MARTINI FLIGHTS$19.99
- BLOODY MARY FLIGHTS$19.99
- MIMOSA FLIGHTS$15.99
- MOJITO FLIGHTS$19.99
- OLD FASHION FLIGHTS$19.99
- ITALY WINE FLIGHT$18.99
- FRANCE WINE FLIGHT$18.99
- CALIFORNIA WINE FLIGHT$18.99
- SPAIN/PORTUGAL WINE FLIGHT$18.99
- GLASS OF WINE$11.00
- MIXED DRINKS$12.99
- MARTINIS$14.99
- AQUA PANNA$4.50
- PELLIGRINO$4.50
- SODA$2.99
- BOTTLED BEER$6.99
BRUNCH MENU
- CEASAR SALAD
CLASSIC CEASAR SALAD WITH ROMAINE, CROUTONS AND SHAVED PARMESAN$12.00
- BLACKSTONE BURGER
JUICY BURGER COOKED TO YOUR LIKING WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, KETCHUP MAYO AND FRENCH FRIES$18.00
- LOBSTER ROLL
LOBSTER MEAT, LEMON, MAYO, LETTUCE ON A BRIOCHE BUN WITH FRENCH FRIES
- CRISPY CHICKEN SANDWICH
CRISPY CHICKEN WITH CHIPOTLE MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONION WITH FRENCH FRIES$17.00
- FALAFEL WRAP
FRESH FALAFEL, HUMMUS, LETTUCE, TOMATO, ONION, TZATZIKI AND SPICY MAYO WITH FRENCH FRIES$17.00
- EGGS AND STYLE
TWO EGGS SERVED WITH BACON OR SAUSAGE, TOAST AND HASHBROWNS$15.00
- EGGS BENEDICT
TWO POACHED EGGS, HAM, HOLLANDAISE SAUCE OVER AN ENGLISH MUFFIN WITH HASHBROWNS$18.00
- LOBSTER EGG BENEDICT
TWO POACHED EGGS, LOBSTER MEAT, HOLLANDAISE SAUCE OVER AN ENGLISH MUFFIN WITH HASHBROWNS$30.00
- STEAK EGG BENEDICT
TWO POACHED EGGS, SLICED RIBEYE, HOLLANDAISE SAUCE OVER AN ENGLISH MUFFIN WITH HASHBROWNS$25.00
- CRISPY CHICKEN BENEDICT
TWO POACHED EGGS, CRISPY CHICKEN, HOLLANDAISE SAUCE OVER AN ENGLISH MUFFIN WITH HASHBROWNS$23.00
- FRENCH TOAST
BRIOCHE FRENCH TOAST SERVED WITH POWDERED SUGAR, WHIPPED CREAM AND FRESH BERRIES$15.00
- PANCAKES
FLUFFY BUTTERMILK PANCAKED TOPPED WITH POWDERED SUGAR AND WHIPPED CREAM$15.00
SPECIALTY HASH
APPETIZER FLIGHTS
- SHRIMP FLIGHT
BANG BANG SHRIMP COCONUT SHRIMP BACON WRAPPED SHRIMP$16.00
- CALAMARI FLIGHT
RHODE ISLAND STYLE CALAMARI SWEET CHILI CALAMARI PESTO CALAMARI$17.00
- CARPACCIO FLIGHT
TRADITIONAL TRUFFLE CRSPY PARMESAN$18.00
- TUNA FLIGHT
TRADITIONAL AVOCADO SESAME GINGER$19.00
- MEDITERRANEAN FLIGHT
HUMMUS FALAFEL GRAPE LEAVES$16.00
- FRENCH FRY FLIGHT
TRUFFLE- TRUUFLE OIL, PARM POUTINE- GRAVY, CHEESE CURDS LOADED- BACON, CHEESE, JALOPENOS$16.00
FROM THE LAND FLIGHT
FROM THE SEA FLIGHT
PASTA FLIGHT
RAVIOLI FLIGHT
FULL SIZE MEALS
- BLACKSTONE BURGER FULL SIZE
JUICY BURGER WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, KETCHUP, MAYO SERVED WITH FRIES$18.00
- MUSHROOM RAVIOLI FULL SIZE
MUSHROOM RAVIOLI TOSSED IN OUR BROWN BUTTER BRANDY MUSHROOM SAUCE$26.00
- SPAGHETTI & MEATBALL FULL SIZE
SPAGHETTI TOSSED IN HOUSE MARINARA TOPPED WITH A GIANT MEATBALL, RICOTTA AND BASIL$24.00
- CHICKEN PARMESAN FULL SIZE
8 OZ CHICKEN BREAST BREADED, TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE AND MARINARA SERVED WITH PASTA$28.00
- BAKED STUFFED LOBSTER FULL SIZE
1.5 LB LOBSTER BAKED AND STUFFED WITH HOUSE MADE SEAFOOD STUFFING SERVED WITH MASHED POTATOES AND SEASONAL VEGETABLES$69.00
- SHORT RIB FULL SIZE
BRAISED SHORT RIB SERVED WITH CREAMY TRUFFLE POLENTA AND SEASONAL VEGETABLES$39.00
- GRILLED SALMON FULL SIZE
FRESH GRILLED SALMON WITH MASHED POTATOES AND SEASONAL VEGETABLES$28.00
FULL SIZE A LA CART
A LA CART SIDES
- FOUR CHEESE MAC A LA CART
MOZZARELLA, GRUYERE, PARMESAN, CHEDDAR SAUCE WITH SHELL PASTA$13.00
- ROASTED ASPARAGUS A LA CART
OVEN ROASTED ASPARGUS TOPPED WITH GARLIC$9.00
- GARLIC MASH POTATOES A LA CART
RED BLISS POTATOES MASHED WITH GARLIC AND BUTTER$8.00
- TRI COLOR CARROTS A LA CART
TRI COLOR CARROTS OVEN ROASTED WITH GARLIC$9.00
- BUTTON MUSHROOMS A LA CART
MUSHROOMS SAUTED WITH GARLIC AND BUTTER$8.00
- CREAMED SPINACH A LA CART
CREAM CHEESE, SPINACH, HOUSE SPICES TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE COOKED GOLDEN BROWN$8.00
- TRUFFLE POLENTA A LA CART$7.00