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Blend
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FOOD MENU
N/A BEVERAGES
APPS
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MAINS
SIDES
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APPS
BRUSSEL SPROUTS
$13.00
PORK DUMPLINGS
$14.00
BBQ PULLED PORK NACHOS
$16.00
BUFFALO CHICKEN FLAT
$14.00
TEMPURA BROCCOLI
$13.00
WINGS
$14.00
FRIED MOZZARELA
$9.00
MESSY TOTS
$13.00
FRIED PICKLES
$10.00
BUFF DIP
$14.00
SALADS
CAESAR
$10.00
HARVEST SALAD
$14.00
DOT COBB
$14.00
HANDHALEDS
BLEND BURGER
$18.00
VEGGIE BURGER
$17.00
FRIED CHICKEN SANDWICH
$17.00
TURKEY BURGER
$17.00
GRILLED CHICKEN CAESAR WRAP
$14.00
GRILLED CHEESE SANGY & TOMATO SOUP
$14.00
MAINS
BOLOGNESE
$19.00
SALMON
$24.00
MAC & CHEESE
$18.00
TURKEY QUESADILLA
$16.00
CHICKEN FINGERS
$15.00
STEAK TIPS
$21.00
ROASTED CHICKEN
$22.00
FORBIDDEN RICE BOWL
$18.00
PUMPKIN RAVIOLI
$18.00
SIDES
SIDE MAC SALAD
$6.00
SIDE GREEN BEANS
$7.00
SIDE SUCCOTASH
$7.00
SIDE MASHED POTS
$6.00
SIDE MAC & CHEESE
$12.00
SIDE HAND CUT FRIES
$6.00
SIDE WAFFLE FRIES
$6.00
SIDE TOTS
$6.00
SIDE SWEET POTATO FRIES
$6.00
N/A BEVERAGES
SODA
COKE
$2.95
DIET COKE
$2.95
SODA WATER
$2.00
TONIC
$2.95
GINGER ALE
$2.95
SPRITE
$2.95
LEMONADE
$2.95
RED BULL
$6.00
SF RED BULL
$6.00
GINGER BEER
$6.00
OJ
$3.00
PINEAPPLE JUICE
$3.00
CRANBERRY JUICE
$3.00
MOCKTAILS
LAVENDER HAZE
$8.00
MOCKTAIL #2
$8.00
BTL BUD ZERO N/A
$5.00
RESCUE CLUB N/A
$9.00
COFFEE / TEA
HOT COFFEE
$3.50
COLD BREW
$5.50
TEA
$3.50
Blend Location and Ordering Hours
(617) 265-8846
1310 Dorchester Avenue, Boston, MA 02122
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• Opens Friday at 5PM
All hours
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