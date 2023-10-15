BOBA THE GREAT 142 North Larchmont Boulevard
MILK TEA
SIGNATURE MILK TEA
OUR SIGNATURE MILK TEA WITH HOMEMADE BROWN SUGAR
JASMINE MILK TEA
PREMIUM JASMINE TEA WITH OUR HOMEMADE CANE SUGAR
THAI MILK TEA
PREMIUM THAI TEA WITH CONDENSED MILK
UBE MILK TEA
HOMEMADE UBE JAM WITH PREMIUM JASMINE TEA AND FRESH MILK
ASSAM MILK TEA
PREMIUM ASSAM BLACK TEA WITH FRESH MILK
HOJICHA MILK TEA
PREMIUM HOJICHA TEA WITH FRESH MILK
PHOENIX OOLONG MILK TEA
PREMIUM PHOENIX OOLONG TEA WITH HINTS OF LYCHEE MADE WITH FRESH MILK
FRESH TEA
SIGNATURE ICED TEA
OUR SIGNATURE BLACK TEA WITH A HINT OF VANILLA AND FRESHLY SQUEEZED LEMON
JASMINE GREEN TEA
PREMIUM JASMINE TEA WITH OUR HOMEMADE CANE SUGAR
JASMINE HONEY TEA
PREMIUM JASMINE TEA WITH WILDFLOWER HONEY
HOJICHA TEA
PREMIUM HOJICHA TEA MADE WITH OUR HOMEMADE CANE SUGAR
PHOENIX OOLONG TEA
PREMIUM PHOENIX OOLONG TEA WITH HINTS OF LYCHEE MADE WITH OUR HOMEMADE CANE SUGAR
JASMINE FRUIT TEA
LEMON TEA
PREMIUM JASMINE TEA WITH FRESHLY SQUEEZED LEMON
HONEY LEMON TEA
PREMIUM JASMINE TEA WITH WILDFLOWER HONEY AND FRESHLY SQUEEZED LEMON
ORANGE TEA
PREMIUM JASMINE PEARL TEA WITH FRESH SQUEEZED ORANGES
PASSION FRUIT TEA
PREMIUM JASMINE PEARL TEA WITH PASSION FRUIT
STRAWBERRY TEA
PREMIUM JASMINE TEA WITH OUR HOMEMADE STRAWBERRY PUREE
MANGO TEA
PREMIUM JASMINE TEA WITH OUR HOMEMADE MANGO PUREE
RASPBERRY TEA
PREMIUM JASMINE TEA WITH OUR HOMEMADE RASPBERRY PUREE
LEMONADE (cf)
HONEY LEMONADE (cf)
OUR PREMIUM HONEY LEMONADE DRINK *CAFFEINE FREE
HONEY STRAWBERRY LEMONADE (cf)
FRESH SQUEEZED LEMONADE WITH HOMEMADE STRAWBERRY PUREE AND WILFLOWER HONEY *CAFFEINE FREE
HONEY MANGO LEMONADE (cf)
FRESH SQUEEZED LEMONADE WITH HOMEMADE MANGO PUREE AND WILFLOWER HONEY *CAFFEINE FREE
HONEY RASPBERRY LEMONADE (cf)
FRESH SQUEEZED LEMONADE WITH HOMEMADE RASPBERRY PUREE AND WILFLOWER HONEY *CAFFEINE FREE
HONEY PASSION FRUIT LEMONADE (cf)
FRESH SQUEEZED LEMONADE WITH PASSION FRUIT PUREE AND WILFLOWER HONEY *CAFFEINE FREE
MATCHA TEA
FRUIT SMOOTHIE (cf)
SPECIALTY DRINKS (cf)
BROWN SUGAR MILK (cf)
FRESH MILK WITH OUR HOMEMADE BROWN SUGAR *CAFFEINE FREE
PIÑA COLADA (cf)
OUR CREATIVE PINEAPPLE AND COCONUT DRINK *CAFFEINE FREE
UBE CREAM (cf)
HOMEMADE UBE JAM WITH BLENDED FRESH MILK *CAFFEINE FREE
ORANGE CREAM (cf)
FRESH SQUEEZED ORANGES WITH BLENDED MILK CREAM *CAFFEINE FREE
STRAWBERRY CREAM (cf)
HOMEMADE STRAWBERRY PUREE WITH BLENDED MILK CREAM *CAFFEINE FREE
MANGO CREAM (cf)
HOMEMADE MANGO PUREE WITH BLENDED MILK CREAM *CAFFEINE FREE
RASPBERRY CREAM (cf)
HOMEMADE RASPBERRY PUREE WITH BLENDED MILK CREAM *CAFFEINE FREE
NUTELLA CHOCLATE MILK (cf)
NUTELLA CHOCOLATE WITH FRESH MILK *CAFFEINE FREE
VIETNAMESE COFFEE
MOJITO JASMINE TEA
MOJITO TEA
PREMIUM JASMINE PEARL TEA WITH FRESH MINT AND LIME JUICE
MANGO MOJITO TEA
PREMIUM JASMINE PEARL TEA WITH FRESH MINT AND LIME JUICE
STRAWBERRY MOJITO TEA
PREMIUM JASMINE PEARL TEA WITH FRESH MINT AND LIME JUICE
RASPBERRY MOJITO TEA
PREMIUM JASMINE PEARL TEA WITH FRESH MINT AND LIME JUICE
PASSION FRUIT MOJITO TEA
PREMIUM JASMINE PEARL TEA WITH FRESH MINT AND LIME JUICE