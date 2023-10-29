Bob's Pizza - Evanston 616 Davis Street
PIZZA
HAND STRETCHED, QUICK-FIRED, 16
PREMIUM PEPPERONI, TOMATO SAUCE, HOUSE BLEND CHEESE, FRESH BASIL
LOCALLY SOURCED ITALIAN SAUSAGE, TOMATO SAUCE, HOUSE BLEND CHEESE, PICKLED ONIONS
PROSCIUTTO, SPINACH PESTO, SUN-DRIED TOMATOES, BABY ARUGULA, STRACCIATELLA CHEESE *contains pine nuts
MORTADELLA, GARLIC CREAM, DILL PICKLES, FRESH DILL
ROASTED SEASONAL WILD MUSHROOMS, GARLIC CREAM, ONIONS, HOUSE BLEND CHEESE, BRIE, WHITE BALSAMIC *vegetarian
VINE-RIPE TOMATOES, STACCIATELLA CHEESE, FRESH BASIL, WHITE BALSAMIC * vegetarian
ROASTED AND SLICED SMOKED CHICKEN SAUSAGE, GOAT CHEESE, SUN-DRIED TOMATO, SPINACH, TOMATO SAUCE, GARLIC HONEY
APPETIZERS
THICK CUT FRENCH FRIES
THICK CUT FRENCH FRIES
THICK CUT FRENCH FRIES
ANGUS BEEF STEWED IN RED SAUCE, SERVED WITH HERB CRUST
BAKED GOAT CHEESE & RED SAUCE, SERVED WITH HONEY & HERB CRUST
8 PIECE
8 PIECE
SCALLIONS, CRACKED PEPPER, TRUFFLE HONEY, SERVED WITH BUTTERMILK RANCH
FLASH FRIED BRUSSELS SPROUTS TOSSED IN WHITE BALSAMIC WITH BOB'S MARINATED ONIONS, HERB MIX, SALT, CRACKED PEPPER, SHAVED PARMESAN
HOUSEMADE PICKLES, FRESH DILL, SERVED WITH BUTTERMILK RANCH
SALADS
MIXED GREENS, SHAVED CARROTS, CUCUMBERS, BELL PEPPERS, ONIONS, BLACK OLIVES, RADISHES, TOASTED CROUTONS, DIJON VINAIGRETTE *vegetarian
TOASTED ALMONDS, SHAVED CELERY, ONION, PARMESAN CHEESE, WHITE BALSAMIC, OLIVE OIL *vegetarian
SHAVED BRUSSELS SPROUT, ARUGULA, VINE-RIPE TOMATOES, PARMESAN, CAESAR DRESSING *vegetarian