Bohanan's Bar- Downstairs
SCOTCH & COGNAC & LIQUEURS
COGNAC
- COURVOISIER VSOP$17.00
- COURVOISIER XO$44.00
- HENNESSY PARADIS$280.00
- HENNESSY VSOP$29.00
- HENNESSY XO$70.00
- MARTELL CORDON BLUE$57.00
- PIERRE FERRAND ABEL 45$155.00
- PIERRE FERRAND ANCESTRALE 70$244.00
- PIERRE FERRAND SEL DES ANGES 30$47.00
- REMY MARTIN VSOP$21.00
- REMY MARTIN XO$60.00
- REMY MARTIN TERCET$46.00
- REMY MARTIN LOUIS XIII .5 oz$175.00
- REMY MARTIN LOUIS XIII 1.0 oz$350.00
- REMY MARTIN LOUIS XIII 1.5 oz$525.00
WINE
RED GLS
WHITE GLS
CHAMPAGNE/SPARKLING BTL
RED WINE BOTTLE
- 1020 ANCIENT OAKS BTL$60.00
- 1580 CHAPPALLET SIGNATURE$190.00
- 1010 ROOTS KLEE BTL$68.00
- 1470 DOMAINE SERENE YAMHILL BTL$125.00
- 1210 RECOMINCIARE MALBEC BTL$56.00
- 1220 MANTANZAS CREEK BTL$60.00
- 1230 KLINKER BRICK BTL$56.00
- 1520 IL POGGIONE BTL$180.00
- 1350 RIO FRIO BTL$65.00
- 1430 OCCAM'S RAZOR BTL$80.00
- 1400 G.M. CRU MONPLAISIR BTL$100.00
- 1410 FRANK FAMILY BTL$110.00
- 1480 TWO HANDS GNARLY DUDES BTL$85.00
- 1420 CHATEAU ANGELUS NO.3 BTL$120.00
- 1450 DUCKHORN BTL$170.00
- 1460 PINE RIDGE CAB BTL$145.00
- 1490 RASA Q.E.D. BTL$135.00
- 1500 AMICI BTL$160.00
- 1510 STAG'S LEAP ARTEMIS BTL$190.00
- 1530 GAMBLE PARAMOUNT BTL$200.00
- 1540 CHIMNEY ROCK BTL$225.00
- 1570 CHATEAU FERRIERE$245.00
- 15000 CAYMUS BTL$250.00
- 15100 GROTH RSV BTL$320.00
WHITE WINE BOTTLE
CATERING
CATERING MISC
- Lamb Chops$19.95
- Bacon Wrapped Quail$9.95
- Shrimp Cocktail$8.95
- Beef Canape$8.95
- Salmon Canape$7.95
- Goat Cheese Canape$5.95
- Tuna Canape$8.95
- Beef Skewer$8.95
- Stuffed Mushrooms$5.95
- Spinach Artichoke Dip$6.95
- Mini Crab Cakes$9.95
- Chicken Lollipops$6.95
- Whole Brie Wheel$150.00
- A/V Fee$250.00
- Bartender Fee (1 hr)$50.00
Bohanan's Bar- Downstairs Location and Ordering Hours
(210) 472-2600
Closed