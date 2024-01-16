Bones Bar and Grill
STARTERS
- FRIED PORTABELLA MUSHROOMS$9.95
QUARTERED CRUNCHY FRIED PORTABELLA SERVED WITH RANCH SAUCE
- GIANT PRETZEL$10.95
LARGE PRETZEL AND CHOOSE YOUR DIP
- LOADED CHEESE FRIES$8.95
POTATO MEDALLIONS WITH RANCH, BACON, AND CHEDDAR.
- MOZZARELLA WEDGES$8.95
REALLY COOL CHEESE STICKS. SERVED WITH MARINARA
- ONION RINGS$9.95
CRUNCHY AND LIGHTLY SPICED
- RIB TIPS$11.95
- SPINACH ONION DIP$8.95
- WHITE QUESO DIP$8.95
SERVED WITH CORN CHIPS
- Fried Pickle Chips$9.95
- Chips and Salsa$5.95
- Basket of Potatoes$5.95
- 3 tacos$9.18
- 1 taco$3.67
SALADS
- CLASSIC HOUSE$9.95
ICEBERG, TOMATOES, ONIONS, CUKES AND CARROTS, SHREDDED CHEESE AND CROUTONS
- CEASAR Salad$8.95
DRIZZLED WITH CESAR, TOMATOES, CROUTONS AND PARMESAN CHEESE
- DIS - ORIENTED$14.95
LARGE SPINACH SALAD WITH GRILLED SOY SHROOMS AND SHRIP, ORANGE PEPPERS AND ALMONDS.
- KISS THE CHEF SALAD$15.95
LARGE HOUSE SALAD WITH GRILLED CHICKE, HAM, CHEDDAR, PECANS AND A BOILED EGG
- LEMON PEPPER CHICKEN SALAD$13.95
FRIED FISH SALAD
- GREEK SALAD$13.95
LARGE SPINACH SALAD WITH GREEK CHICKEN OR SHRIMP, BLACK OLIVES AND FETA
- Taco Salad$13.95
LARGE HOUSE SALAD WITH SOY GRILLED CHICKEN, CHEESE, BACON AND ALMONDS
- Side House Salad$3.95
- SIDE Caesar Salad$3.95
BURGER TIME
- HAVE IT YOUR WAY$15.95
START WITH A PLAIN BURGER AND ADD WHATEVER YOU LIKE!
- A - 1$15.95
1/2 GROUND BEEF AND SAUSAGE, PROVOLONE, ON TEXAS TOAST BRUSHED WITH HEINZ 57
- GRANT BURGER$15.95
TOSSED IN A1, SHROOMS AND SWISS, WITH MAYO
- GRILLMASTER$15.95
TOSSED IN BBQ, BACON, CHEDDAR AND COLE SLAW
- PRE GAME BURGER$17.95
CAJUN BURGER WITH BACON, SAUSAGE PATTY, FRIED EGG, AMERICAN CHEESE, AND SYRUP
- THE CHEESY WEDGIE BURGER$15.95
STACKED FRIED CHEESE MOONS, SHROOMS AND PROVOLONE WITH RED SAUCE
- THE TOWERING INFERNO$15.95
SUPER SPECIAL 1/2 GROUND BEEF/GROUND SUSAGE PATTY WITH STACKED ORINGS, PROVOLONE AND DRIZZLED WITH YIKES! SAUCE
WINGS AND BONEZLESS
SUB/WRAP/SANDWICH
- French DIP$13.95
SHAVED BEEF, SAUTEED SHROOMS AND PROVOLONE WITH OUR AMAZING AU JUS
- BBQ PORK SANDWICH$13.95
A CLASSIC AMERICAN PORK SANDWICH
- Fish sandwhich$13.95
A RIDICULOUS SIZE CATFISH FILET ON A BURGER BUN WITH AMERICAN AND MAYO
- CHICKEN SOUVLAKI PITA WRAP$13.95
GREEK GRILLED CHICKEN AND FETA, TOMATOES, SHROOMS, ONIONS, AND TOMATO SAUCE.
- CRISPY CHICKEN BUFFALO WRAP$13.95
GRILLED OR FRIED, MIXED CHEESE, LETTUCE AND TOMATO
- CHICKEN SANDWICH Fried$14.95
A KILLER SEASONED FRIED CHICKEN BREAST WITH SWISS AND BACON
- GRILLED CHICKEN SANDWICH$14.95
- HOT DOG FOR ADULTS$13.95
MASSIVE "12 DOG, AMERICAN. ADDD RAW ONION OR PICKLE AT NO CHARGE
- ITALIAN CLUB$13.95
- PHILLY CHEESESTEAK$13.95
DONE THE RIGHT WAY WITH AMERICAN, SHROOMS, ONIONS AND RED PEPPERS
- THE "CEO"$14.95
CHICKEN FROM A SECRET MARINADE WITH SWISS AND BACON
- VEGGIE SUB$13.95
ENTREES
EVERYTHING ELSE
SIDES
- COLE SLAW$3.00
- CURLY FRY BASKET$5.00
BASKET OF FRIES - ADD A DIP!
- GARLIC MASHED POTATOES$3.50
- JOHNNY DADDY FRIES$3.00
POTATO MEDALLIONS, BACON, CHEDDAR AND RANCH
- MAC AND CHEESE$3.50
WHITE CHEESE AND SHELL PASTA
- RICE$2.50
- SEASONAL VEGGIES$3.50
- SHOESTRING FRY BASKET$5.00
- STEAMED BROCCOLI$3.00
- TATER TOT BASKET$5.00
SERVED AS A BASKET