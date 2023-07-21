Borgata Rossville 20 North Plank Street
SUNDAY BRUNCH
2 DANISH
$7.00
2 CINNAMON ROLLS
$7.00
SPECIALTY PANCAKES
$6.00
TATER TOT CASSEROLE
$4.00
BACON & CHEDDAR QUICHE
$4.00
DANISH
$4.00
CINNAMON ROLLS
$4.00
HERB ROASTED POTATOES
$4.00
2 GLAZED HAM SLICES
$5.00
3 STRIPS BACON
$4.00
SCRAMBLED EGGS
$3.00
2 SAUSAGE PATTIES
$3.00
WHOLE B&G
$7.00
1/2 B&G
$4.00
MAPLE SAUSAGE LINKS
$4.00
EGGS YOUR WAY
$4.00
YOGURT PARFAIT
$7.00
FRENCH TOAST
$5.00
HASHBROWN CASSEROLE
$6.00
STARTERS
SHRIMP COCKTAIL MARTINI
$12.00
SERVED WITH HOUSEMADE COCKTAIL SAUCE
SMOKED SALMON AND BLUE CHEESE CROSTINI
$10.00
4 HOUSEMADE CHIPS TOPPED W/ SALMON AND BLUE CHEESE SPREAD
STUFFED SWEET PEPPERS
$12.00
4 SWEET PEPPERS STUFFED WITH ITALIAN SAUSAGE & A CREAM CHEESE MIX. TOPPED WITH PARMESAN CHEESE AND CHIVES
GARLIC BREAD STEAK BITES
$13.00
4 GARLIC BEARD CROSTINI TOPPED WITH RIBEYE STEAK TIPS AND A DOLLOP OF HOUSE MADE HORSERADISH SAUCE
SMOKED BACON JALAPENO POPPERS
$12.00
WATERMELON SALSA
$12.00
SIDE SALAD
$2.00
PINEAPPLE SPEARS
$12.00
CHEESEBURGER SLIDER
$12.00
ENTREE
PINEAPPLE SALMON KABOBS
$18.00
EGGPLANT PARM
$16.00
HONEY LIME CHICKEN SKEWERS
$15.00
MARILYN MONROE DINNER
$16.00
CHICKEN PARMESAN
$16.00
SHRIMP LINGUINE
$18.00
BLACK & BLEU SALAD
$15.00
CBR PASTA
$16.00
SURF &TURF KABOBS
$22.00
SHRIMP SKEWERS
$18.00
SERVED ON A BED OF BACON AND ONION RISOTTO
TUSCAN CHICKEN
$15.00
OUR TWIST ON DEAN MARTIN'S FAVORITE MEALS. SERVED OVER PASTA WITH GARLIC BREAD
BLACKENED SALMON W/ BLUE CHEESE SAUCE
$18.00
TOPPED WITH A HOUSEMADE BLUE CHEESE SAUCE. SERVED WITH LEMON RISOTTO AND ASPARAGUS
DESSERT
DRINKS
BLOODY MARY 16 OZ.
$7.00
MIMOSA
$7.00
DOMESTIC BEER
$3.00
BLOODY MARY 22 OZ.
$9.00
DRAFT BEER PINT
$6.00
DRAFT BEER 22 OZ.
$8.00
MARTINI
$7.00
MANHATTAN
$7.00
OLD FASHIONED
$7.00
SANGRIA
$7.00
SPRITZER
$7.00
SCREW DRIVER
$7.00
LONG ISLAND
$9.00
IRISH COFFEE
$5.00
TEQUILA SUNRISE
$7.00
WINE
$7.00
TOP SHELF
$7.00
MID SHELF
$6.00
WELL DRINKS
$5.00
MARILYN'S ROYAL
$7.00
BOTTOMLESS DRINKS
$15.00
Borgata Rossville 20 North Plank Street Location and Ordering Hours
(765) 379-5165
Closed • Opens Friday at 4PM