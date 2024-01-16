Bori - Lovett 501 Lovett Boulevard
BORI DINNER MENU
APPETIZER
- FRIED PORK DUMPLINGS 5PC$13.00
- JAPCHAE$18.00
- GARLIC SHRIMP ARUGULA$21.00
- SEAFOOD PANCAKE (SMALL)$16.00
- SEAFOOD PANCAKE (LARGE)$20.00
- KIMCHI PANCAKE (SMALL)$13.00
- KIMCHI PANCAKE (LARGE)$17.00
- OCTOPUS CARPACCIO$20.00
- SPICY SHRIMP GAMBAS$22.00
- SPICY CHEESE OCTOPUS$30.00
- FRIED CHILI EGGPANT$17.00
- BORI BEEF TARTARE$38.00
- BORI TTEOKGALBI$21.00
- BULGOGI TTEOKBOKKI$17.00
- VEGETARIAN YUZU SALAD$17.00
ENTREES
SELECTED CUTS
- BORI BEEF CUTS (SMALL)$100.00
- BORI BEEF CUTS (LARGE)$131.00
- PORK CUTS (SMALL)$80.00
- PORK CUTS (LARGE)$102.00
- RIB FINGER COMBO (SMALL)$90.00
- RIB FINGER COMBO (LARGE)$115.00
- ABC PLATTER (SMALL)$105.00
- ABC PLATTER (LARGE)$132.00
- PREMIUM BEEF CUTS$162.00
- SHORT RIB PLATTER (SMALL)$117.00
- SHORT RIB PLATTER (LARGE)$140.00
- BUTCHER FEAST (LARGE)$196.00
- BUTCHER FEAST (X-LARGE)$234.00
BEEF BBQ
- A5 WAGYU NY STRIP$170.00
10 OZ
- A5 WAGYU RIBEYE$170.00
10 OZ
- DRY AGED NY STRIP$59.00
- DRY AGED RIBEYE$59.00
- NY STRIP$51.00
- BONELESS SHORT RIB$51.00
- RIBEYE$51.00
- FILET MIGNON$56.00
- BEEF BELLY$32.00
- MARINATED BEEF BELLY$33.00
- SOY GINGER NY STRIP$51.00
- MARINATED BONELESS SHORT RIB$51.00
- SPICY BONELESS SHORT RIB$51.00
- SEASONED BONELESS SHORT RIB$51.00
- RIB FINGER$44.00
- SPICY RIB FINGER$44.00
- MARINATED RIB FINGER$44.00
- BULGOGI$30.00
BUTCHER BLOCK
ADD-ONS
DESSERT
BIRTHDAY
BAR MENU
LIQUOR
- SVEDKA$10.00
- ABSOLUT$10.00
- TITOS$13.00
- GREY GOOSE$14.00
- KETEL ONE$13.00
- HENDRICKS$13.00
- BOMBAY SAPHIRE$12.00
- MALIBU$10.00
- BACARDI$9.00
- DBL Malibu$15.00
- DBL Bacardi$14.00
- CASAMIGOS$17.00
- DON JULIO 1942$22.00
- CASA NOBLE SILVER$13.00
- DBL Casamigos$25.00
- DBL Don Julio 1942$30.00
- DBL Casa Noble Silver$18.00
- CROWN ROYAL$11.00
- WOODFORD RESERVE$13.00
- MAKERS MARK$12.00
- JACK DANIELS$11.00
- DBL Crown Royal$16.00
- DBL Woodford Reserve$18.00
- DBL Makers Mark$17.00
- DBL Jack Daniels$16.00
- JOHNNIE WALKER BLACK$18.00
- JOHNNIE WALKER BLUE$45.00
- CHIVAS REGAL$17.00
- MACALLAN MALT 12 YEAR$23.00
- BALVENIE DOULBLE WOOD 12 YEAR$19.00
- HENNESSY VS$16.00
- HENNESSY VSOP$20.00
- REMY MARTIN$18.00
- MARTELL BLUE SWIFT$17.00
- DBL Johnnie Walker Black$28.00
- DBL Chivas Regal$27.00
- DBL Johnnie Walker Blue$74.00
- DBL Macallan Malt 12 Year$35.00
- DBL Balvenie Double Wood 12 Year$30.00
- DBL Hennessy VS$23.00
- DBL Hennessy VSOP$30.00
- DBL Remy Martin$25.00
- DBL Martell Blue Swift$24.00
COCKTAILS
WINE
- THE PRISONER RED BLEN$82.00
- SALDO$50.00
- DECOY MERLOT$42.00
- LA POSTA MALBEC$35.00
- RUFFINO MODUS$54.00
- RODNEY STRONG CABERNET$73.00
- ROBERT MONDAVI CABERNET$60.00
- SIMI LANDSLIDE CABERNET$65.00
- SILVER OAK CABERNET$145.00
- CAKEBREAD CELLARS CABERNET$150.00
- CAYMUS CABERNET$165.00
- PURPLE ANGEL$200.00
- JOSEPH PHELPS INSIGNIA$400.00
- RESONANCE PINOT NOIR$60.00
- DUCKHORN CABERNET$130.00
- MER SOLEIL PINOT NOIR$75.00
- UPSHOT RED BLEND$44.00
- EVE CHARDONNAY$27.00
- NAPA CELLARS SAUVIGNON BLANC$40.00
- BLINDFOLD$50.00
- SANTA MARGHERITA PINOT GRIGIO$43.00
- SIMI RESERVE CHARDONNAY$52.00
- CAKEBREAD CELLARS CHARDONNAY$83.00
- PINE RIDGE CHENIN BLANC$35.00
- LOSSEN BROS RIESLING$30.00
BEVERAGES
SODA
SOJU
Bori - Lovett 501 Lovett Boulevard Location and Ordering Hours
(832) 755-3697
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