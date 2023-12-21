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Boujee Bowls 2 3737 North Highway 81 Suite b
Online Ordering Unavailable
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Boujee Bowls 2 3737 North Highway 81 Suite b
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BOWLS
SMOOTHIES
DRINKS
$ BUTTONS
MERCHANDISE
BOWLS
BOWLS
VERSACHEE
$4.00+
GRANOLA, BANANA, STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, KIWI, CUPCAKE DRIZZLE, BEE POLLEN, LUCKY CHARMS
GRAHAM ENTRANCE
$4.00+
ORANGEMANI
$4.00+
ROCKY RO-DAY-OH
$4.00+
FRUCCI
$4.00+
DOLCE N BANANA
$4.00+
COCOA CHANEL
$4.00+
BURBERRY
$4.00+
BLOUIS VUITTON
$4.00+
FENDI FLANNEL
$4.00+
BIG APPLE
$4.00+
SMOOTHIES
JET SET
$8.00
FIRST CLASS
$8.00
ALL INCLUSIVE
$8.00
PENTHOUSE SWEET
$8.00
OCEAN VIEW
$8.00
WAKE UP CALL
$8.00
GOLDEN HOUR
$8.00
FOR THE GRAHAM
$8.00
PAPARAZZI
$8.00
BACK STAGE PASS
$8.00
PUNK ROCK
$8.00
MOSH PIT
$8.00
COCOMO
$8.00
DRINKS
BOTTLED WATER
$1.00
COFFEE
$2.50
$ BUTTONS
DOLLAR
$1.00
CENTS
$0.50
MERCHANDISE
SHIRTS
T SHIRT
$26.00
T SHIRT X2
$50.00
JEWELRY
BRACELETS
$12.00
BRACELETS X 2
$20.00
WRISTLETS
$12.00
WRISTLETS X 2
$20.00
HOODIE
HOODIE
$32.00
HOODIE X 2
$60.00
Boujee Bowls 2 3737 North Highway 81 Suite b Location and Ordering Hours
(864) 824-7163
3737 North Highway 81 Suite b, Anderson, SC 29621
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