Braglio Farms
Icecream
Icecream
Drinks
Drinks
Shelf Stable
Shelf Stable
Retail Beef
- Brisket (Raw)$12.00/lb
- Beef Heart$5.00/lb
- Beef Kidney$5.00/lb
- Beef Marrow Bones$5.00/lb
- Sandwich Steak$11.00/lb
- Stew Cubes$9.50/lb
- Stir Fry$11.00/lb
- Whole Tenderloin (Whole Filet)$33.00/lb
- Beef Tongue$8.00/lb
- Bone In Rib Roast (Prime Rib)$25.00/lb
- Ribeye (Bone in) (Rib Steak)$25.00/lb
- Bottom Round Roast$25.00/lb
- Chuck Roast$9.00/lb
- Boneless Ribeye (Delmonico)$27.00/lb
- Tomahawk Steak$30.00/lb
- Eye Round Roast$9.00/lb
- Filet Mignon$45.00/lb
- Filet Tips$25.00/lb
- Flank Steak$17.50/lb
- Flat Iron Steak$21.00/lb
- Ground Beef$8.00/lb
- Hanger Steak$17.00/lb
- Korean Short Ribs$15.00/lb
- London Broil$9.00/lb
- New York Strip Steak$27.00/lb
- Osso Bucco (Beef Shank)$9.00/lb
- Oxtail$15.00/lb
- Porterhouse Steak$24.00/lb
- Rump Roast$8.00/lb
- Short Ribs$18.00/lb
- Sirloin Tip Roast$9.00/lb
- Sirloin Steak$12.00/lb
- Skirt Steak$22.00/lb
- Soup Bones$6.00/lb
- T Bone Steak$24.00/lb
- Top Round Roast$9.00/lb
- Tri TIp$12.00/lb
Retail Pork
Firewood
Braglio Farms Location and Ordering Hours
(410) 701-9085
Open now • Closes at 3:59AM