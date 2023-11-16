Brasa Canal
Food
Aperitivos/Apps
- Tuna Ceviche$19.00
Yellow Fin Tuna, Avocado, Watermelon Relish, Leche De Tigre, Plantain Chips
- Empanadas$16.00
Wagyu beef & potato picadillo stuffed turnovers, served with aji criollo, escabeche casero
- Chorizo$15.00
Grilled ternera sausage, chimichurri rojo, Colombian style stew of bola roja beans
- Panes De La Casa$11.00
Pan de bono, focaccia, pinita rolls, bunuelos, whipped butter dueto
- Short Rib Mac and Cheese$18.00
Baked rigatoni, pulled short ribs, three cheese mornay, herb breadcrumbs
- Ostras a la Brasa$24.00
Chargrilled oysters in chimi parmesan butter, roasted bone marrow, focaccia toasts
- Boquerones$14.00
Marinated white anchovies, arbequina olive oil, lemon aioli, almonds, mint, focaccia toasts
- Caviar Service$115.00Out of stock
Kaluga cavier, arepitas, suero, chives, egg whites
- Frutas Del Mar$138.00
A seafood platter of tuna ceviche, raw oysters, shrimp remoulade, crabmeat ravigote, lobster cocktail
Ensaladas & Sopas/Soup Salad
- Ceasar$13.00
Grilled romaine, chicken skin migas, boqueronos, grated parmigiano-reggiano
- Lechuga$13.00
Shredded iceberg lettuce, blue cheese dressing, tomatoes, crispy shallots, garlic chips, bacon batons
- Remolacha$14.00
Pickled beets, arugula, candied pecans, goat cheese, croquetas, thyme aderezo
- Ajaco de Nana$15.00
Mom's Colombian style chicken and potato soup, corn, andean guasea herb, avocado, capers, crema
- Avocado Asado$21.00
Grilled avocado, crabmeat ravigote, charred corn, served over our house arugula salad
La Parilla/Grill
- Entraña$38.00
10oz. Outside Skirt Steak
- Ojo De Bife$78.00
16 oz. Linz farm prime black angus striploin, 30 day aged in house
- Lomo Fino$65.00
8 oz. Center cut tenderloin
- Brasa Burger$21.00
1/2 lb Wagyu beef, cheeder cheese, aioli, bacon and onion dulce, brioche, parmesano fries
- Entraña Gruesa$39.00
8 oz. Creekstone hanger steak
- Picanha$51.00
10 oz. Texas wagyu coulotte w/ fat cap
- Costilla$42.00
Braised and grilled short rib w/ Malbee Bordelaise
- Bife De Chorizo$65.00
14 oz. Creekstone prime black angus striploin 30 day aged in house
- Pollo Adobo$39.00
1/2 Smoked heritage green circle chicken, served with guasacaca sauce
- Gaucho Cut$315.00
30 Day aged in house 36 oz. Louisiana Wagyu Tomahawk
Vegetales
- Grilled Carrots$10.00
Goat cheese and honey untado, chili crisp
- Corn Ahumado$9.00
Smoked corn in the cob, garlic butter, chili parmesan
- Coliflor$18.00Out of stock
Roasted cauliflower, spiced almonds, feta crema, pesto
- Mushrooms Al Ajillo$12.00
Garlic crimini mushrooms, red wine and chile de arbol
- Esparragos$11.00
Steamed asparagus, huancaina sauce
Papas/Potato
- Al Gratin$14.00
Potatoes, bechamel, gruyere, white cheddar and chives
- Aligot$13.00
Silky mashed potatoes w/ cantalette cheese
- Parmesano Fries$10.00
Tossed in garlic and parmesan cheese, guasacaca sauce
- Papas Chorreadas$12.00
Salt baked golden potatoes, creamy hogao sauce
- Papas Domino$11.00
Thinly sliced potatoes baked in olive oil and herbs
Liquor
Vodka
Gin
Rum
- Havana C. Añejo$10.00
- Kraken$10.00
- Flor de Caña Silver$11.00
- Black Pearl$10.00
- Bumbu$11.00
- Brugal$12.00
- Don Q Añejo$14.00
- Blue Chair Silver$11.00
- Blue Chair Coconut$11.00
- Zacapa$11.00
- Havana C. Añejo DBL$15.00
- Kraken DBL$15.00
- Flor de Caña Silver DBL$15.00
- Black Pearl DBL$15.00
- Bumbu DBL$15.00
- Brugal DBL$18.00
- Don Q Añejo DBL$21.00
- Blue Chair Silver DBL$15.00
- Blue Chair Coconut DBL$15.00
- Zacapa DBL$15.00
Tequila/Mezcal
- DON JULIO SILVER$11.00
- DON JULIO 1942$41.00
- TRES AGAVES REPOS.$10.00
- PATRON SILVER$11.00
- TRES GENER. REPOS.$12.00
- NUEVE UNO AÑEJO$15.00
- 400 CONEJOS$10.00
- CASA AMIGOS AÑEJO$15.00
- KOMOS REPOSADO$28.00
- DON JULIO SILVER DBL$16.00
- TRES AGAVES REPOS. DBL$15.00
- PATRON SILVER DBL$16.00
- TRES GENER. REPOS. DBL$18.00
- NUEVE UNO AÑEJO DBL$23.00
- 400 CONEJOS DBL$15.00
- CASA AMIGOS AÑEJO DBL$23.00
Whiskey/Bourbon
- REDEMPTION RYE$11.00
- LIP SERVICE RYE$11.00
- KNOB CREEK$12.00
- KNOB CREEK RYE$13.00
- EAGLE RARE$13.00
- CHICKEN COCK RYE$15.00
- BLANTONS$15.00
- BULLEIT$11.00
- MAKERS$11.00
- WOODFORD$12.00
- BAYSIL HAYDEN$12.00
- GENTLEMAN JACK$12.00
- JACK DANIEL$10.00
- SLAUGHTER HOUSE$11.00
- OAK & EDEN$13.00
- NOBLE OAK$12.00
- STRANAHAN'S$12.00
- WHISTLE PIG$25.00
- JAMESON$11.00
- BUSHMILL$11.00
- CROWN ROYAL$11.00
- PROPER 12$10.00
- TOKY SUNTORY$11.00
- TENJAKU P. M.$13.00
- HIBIKI$18.00
- REDEMPTION RYE DBL$16.00
- LIP SERVICE RYE DBL$16.00
- KNOB CREEK DBL$18.00
- KNOB CREEK RYE DBL$20.00
- EAGLE RARE DBL$20.00
- CHICKEN COCK RYE DBL$23.00
- BLANTONS DBL$23.00
- BULLEIT DBL$16.00
- MAKERS DBL$16.00
- WOODFORD DBL$18.00
- BAYSIL HAYDEN DBL$18.00
- GENTLEMAN JACK DBL$18.00
- JACK DANIEL DBL$15.00
- SLAUGHTER HOUSE DBL$16.00
- OAK & EDEN DBL$19.00
- NOBLE OAK DBL$18.00
- STRANAHAN'S DBL$18.00
- JAMESON DBL$16.00
- BUSHMILL DBL$16.00
- CROWN ROYAL DBL$16.00
- PROPER 12 DBL$15.00
- TOKY SUNTORY DBL$16.00
- TENJAKU P. M. DBL$20.00
Scotch
- JOHNNIE W. BLACK$12.00
- JOHNNIE W. BLUE$36.00
- GLENFIDDICH 12 Y$13.00
- GLENFIDDICH 14 Y$14.00
- GLENLIVET$13.00
- GLENDORACH$13.00
- MACALLAN 12 Y$14.00
- MACALLAN 18 Y$49.00
- TALISKER 10 Y$14.00
- JOHNNIE W. BLACK DBL$18.00
- GLENFIDDICH 12 Y DBL$20.00
- GLENFIDDICH 14 Y DBL$21.00
- GLENLIVET DBL$20.00
- GLENDORACH DBL$20.00
- TALISKER 10 Y DBL$21.00
Liqueurs/Cordials
- SAMBUCA$10.00
- AMARO LAZZARONI$11.00
- TUACA$8.00
- GRAN DUQUE BRANDY$13.00
- DRAMBUIE$12.00
- GRAND MARNIER$12.00
- LICOR 43$9.00
- CHARTREUSE GREEN$12.00
- FERNET BRANCA$10.00
- BRANCA MENTA$10.00
- REMY MARTIN VSOP$11.00
- DISSARONO AMARETTO$11.00
- KAHLUA$9.00
- BAILEY'S$9.00
- FIVE FARMS$11.00
- RAM'S POINT$9.00
- NOCELLO$10.00
- FRANGELICO$10.00
- CHAMBORD$10.00
- GRAPPA$14.00
- TAWNY PORT 10 Y$15.00
- RUBY PORT$12.00
- MADEIRA$12.00
RED WINE
Red GLS
Red Bottles
- CHAT. D LA CHAIZE$75.00
- DOM. HENRI REBOUR. GRAND CRU$785.00
- TALLOT BEAUT$455.00
- GEANTET PANSIOT V. VIGNES$340.00
- DOMAINE HARMAND GEOFFROY$285.00
- DOM. H. REBOURSEAU GEVREY$300.00
- GEANTET PANS. LE POISSENOT$590.00
- DOM. COLLOTTE LES CHAMPSTION$150.00
- LES CHARRIERES ANNE & HERVE$295.00
- DOM. CRUCHANDEAU$275.00
- BOUCHARD P & FILS BEAUNE D CHAT$125.00
- DOM TAWSE TUVILAINS$190.00
- J. CLAUDE BACHALET CHASSAGNE$175.00
- VINCENT GIRARDIN LES V. VIGNES$120.00
- DOMAINE TAWSE FREMIERS$290.00
- J CLAUDE BACH. DERRRIERE LE TOUR$160.00
- BOUCHARD P &F SAVIGNY L BEAUNE$115.00
- MONTHELIE LES PREVAUX$160.00
- XAVIER MONNOT C DE L FUSSIERE$165.00
- CHAT. CHARLES AUDOIN MARSANNAY$160.00
- CHAT DE MARSANNAY ROUGE$240.00
- DOMAINE MATROT$115.00
- CHAT LE PUY DUC D NAUVES$85.00
- CHAT BEAU SITE$165.00
- CHAT COS D ESTOURNEL$700.00
- CHAT MONTROSE GRAND CRU$570.00
- CHAT GRAND PUY LACOSTE$335.00
- CHAT HAUT BATAILLEY$270.00
- CHATEAU LAFITE 1ER GRAND CRU$3,175.00
- CHAT LATOUR 1ER GRAND CRU$2,885.00
- CHAT MOUTON ROSTCH$2,750.00
- CHAT PICHON LONGUEVILLE$785.00
- CHAT PONTET CANET$535.00
- CHAT GLORIA$190.00
- 2007 CLOS DU MARQUIS$295.00
- 2014 CLOS DU MARQUIS$290.00
- CHAT LEOVILLE BARTON$455.00
- CHAT LEOVILLE LAS CASES$880.00
- CHAT D'ISSAN$325.00
- CHAT BRANE CANTENAC$390.00
- CHAT KIRWAN$270.00
- CHAT LASCOMBES$555.00
- CHAT MARGAUX 1ER GRAND CRU$2,615.00
- CHAT BONALGUE$165.00
- CHAT NENIN$495.00
- CHAT BONALGUE$180.00
- CHAT HAUT BRION$2,025.00
- CHAT MALARTIC LAGRAVIERE$125.00
- CHAT PAPE CLEMENT$490.00
- CHAT PICQUE CAILLOU$120.00
- LA CHAPELLE DE CHATEAU HAUT B.$300.00
- CHATEAU CHEVAL BLANC$2,650.00
- CHAT DE LESCOURS$125.00
- CLOS DE L'ORATOIRE$245.00
- CLOS FOURTET$610.00
- CLOS SAINT MARTIN$230.00
- CHAT DE CHAINTRES L SABLES$85.00
- CHAT DU PET. THOUARS L'EPEE$70.00
- DOMAINE DE LA CHEVALERIE$105.00
- LA ROCHER DES VIOLETTES$90.00
- MARC PLOUZEAU$275.00
- DOMAINE DU G. TRADITION CUVEE$110.00
- CHATEAU DE LA FONT$150.00
- CHATEAU LA NERTHE$210.00
- CLOS SAINT JEAN$200.00
- DOM RAYM. USSEGLIO GRIRARD$160.00
- DOM RAYM USSEGLIO IMPERIAL$230.00
- DOMAINE DE LA SOLITUDE$55.00
- DOMAINE DU G. LA VIGNERONNE$75.00
- MELAINE PFISTER$80.00
- DOMAINE DU GROS BANDOL$205.00
- SLANDER PINOT NOIR$130.00
- EMERITUS PINOT NOIR$125.00
- FLOWERS PINOT$155.00
- KISTLER PINOT$215.00
- KOSTA BROWN CROWN V.$450.00
- LA CREMA PINOT NOIR$100.00
- PAUL HOBBS PINOT$175.00
- PRISONER PINOT$120.00
- COPAIN EDMEADES PINOT$165.00
- CALERA DE VILLIERS PINOT$220.00
- CALERA PINOT$70.00
- FOXEN PINOT$105.00
- KOSTA BROWNE ST RITA$275.00
- SANFORD$95.00
- ZENA CROWN THE SUM$220.00
- ARGYLE NUTHOUSE$190.00
- BENTON LANE$80.00
- BERGSTROM$140.00
- PENNER ASH$195.00
- ETUDE PINOT$105.00
- DARIOUSH SIGNATURE$160.00
- DUCKHORN MERLOT$125.00
- PLUMPJACK MERLOT$205.00
- ST SUPERY MERLOT$220.00
- B.V. CAB GEORGE LTOUR$395.00
- BLACK STALLION$195.00
- BOND VECINA$1,795.00
- BURGUESS C. TOPOGRAPHY$120.00
- CARDINALE$915.00
- CAYMUS CAB$230.00
- STAGS LEAP CAB$340.00
- DUCKHORN CAB$150.00
- FAUST$160.00
- FAUST THE PACT$325.00
- FRANK FAM CAB$170.00
- FREEMAR ABBEY CAB$205.00
- FREEMARK A. SYCAMORE$430.00
- GROTH CAB$195.00
- GROTH CAB RESERVE$440.00
- HEITZ MART. VINEYARDS$745.00
- HOURGLASS CAB$585.00
- KATHERINE HALL CAB$565.00
- JOHN ANTHONY$195.00
- MT. BRAVE , MT VEEDER$350.00
- MERCURY HEAD$460.00
- PAUL HOBBS$350.00
- PAHLMEYER JAYSON$235.00
- PLUMPJACK$470.00
- ROBERT MOND. THE STATES$180.00
- RUTHERFORD HILL$110.00
- QUINTESSA$765.00
- SCATTERED PEAKS$105.00
- SEQUOIA GROVE$150.00
- THE MCNAAB$130.00
- BROCK AND MORTAR$80.00
- ANAKOTA$215.00
- ARCHITECT$75.00
- 2012 JORDAN$360.00
- 2015 JORDAN$335.00
- KENDALL JACK. STATE$160.00
- RODNEY STRONG KNIGHTS V$85.00
- SILVER OAK LIBRARY RELEASE$375.00
- STONESTREET ESTATE$175.00
- DAOU RESERVE$110.00
- DAOU SOUL OF LION$490.00
- DAOU PATRIMONY$900.00
- EDERLE SELECTION$90.00
- JUSTIN$80.00
- MY FAV NEIGBOR$150.00
- QUILCEDA CREEK$190.00
- EL PORVENIR MALBEC$95.00
- ESCALA HUMANA LIVVERE$70.00
- FAMILIA FURLOTTI$50.00
- ALPHA GRAND RESERVE$100.00
- MAAL IMPOSIBLE$90.00
- TINTO NEGRO LIMESTONE$60.00
- PASCUAL TOSO ALTA$130.00
- EL ENEMIGO$85.00
- FAMIGLIA BIANCHI$65.00
- PIELHUESO LOS SAUCES$60.00
- CASARENA OWENS$95.00
- LUCA LABORDE$60.00
- LA POSTA PIZZELLA$65.00
- ACHAVAL FERRER$70.00
- CHEVAL DE ANDES MENDOZA$390.00
- MAAL BIOLENTO$75.00
- LABORUM$95.00
- CHEVAL D/ANDES PATAGONIA$390.00
- MAAL BIOLENTO PATAGONIA$75.00
- VIÑA MAITIA WEON$50.00
- CORDILLERA OLD VINES$95.00
- LABERINTO ARCILLAS$70.00
- DON MELCHOR$345.00
- CROMAS GRAN RESERVA$65.00
- MARQ CASA CONCHA$170.00
- CABALLO LOCO GRAND CRU$135.00
- KELLEREI MONTICOL$95.00
- BENANTI$95.00
- BISCARIS FRAPPATO$80.00
- TERRUTA DI FESSINA LAE$100.00
- LE RAGOSE$175.00
- NICOLIS ANGELO$195.00
- REMO FARINA$120.00
- MICHELE CHIARLO BARBARESCO$140.00
- CA'VIOLA BRIC DU LUV$95.00
- CORDERO MONTEZEMOLO$185.00
- GIACOMO BORGOGNO$245.00
- PERARMANDO PARUSSO$165.00
- PIO CESARE$270.00
- RENATO RATTI BAROLO$215.00
- VIBERTI BUON PADRE$145.00
- BORGOGNO LANGHE$160.00
- MICHELE CH. IL PRINCIPE$70.00
- GAJA SITO MORESCO$185.00
- ALDO RAINOLDI SAN GREGORIO$85.00
- I GREPPI GREPPICANTE$100.00
- SAN FELICE BELL'AJA$110.00
- ARGIANO BRUNELLO$240.00
- AZIENDA AGRICOLA LA TORRE$195.00
- DONATELLA C. COLOMBINI$85.00
- SILVIO NARDI BRUNELLO$185.00
- CASTELLO DI VOLPAIA$180.00
- CASTELLARE CHIANTI CLASSICO$80.00
- ARCANUM VALADORNA$145.00
- ARGIANO SOLENGO$225.00
- GAJA CA'MARCANDA PROMIS$150.00
- LEGIT$115.00
- TENUTA DEL CABREO, IL BORGO$170.00
- IL FAUNO DI ACUNUM$125.00
- BISERNO$495.00
- CROGNOLO$105.00
- ARNALDO CAPRAI 25TH ANN.$220.00
- MASTRO ROSSO$75.00
- LA BRUJA GRENACHE$120.00
- BLACK SLATE PORRERA$65.00
- PLANETES DE NIN$145.00
- MAS MARTINET BRU$100.00
- AALTO$170.00
- MALLEOLUS DE SANCHOMARTIN$510.00
- HACIENDA MONSTERIO$160.00
- PINEA 17$185.00
- PINEA$390.00
- VEGA SICILIA VALBUENA$495.00
- BENJ. ROSTCH. VEGA SICILIA$230.00
- LAN RESERVA$75.00
- CONTINO RESERVA$125.00
- CUNE GRAN RESERVA$95.00
- EL COTO DE IMAZ$90.00
- IMPERIAL GRAN RESERVA$260.00
- MARQUES DE MURRIETA RESERVA$80.00
- MARQUES DE RISCAL RESERVA$60.00
- FINCA MONTOTE$85.00
- MELAINE PFISTER$80.00
- DOMAINE DU GROS BANDOL$205.00
Half Bottle Red
WHITE WINE
Domestic White
- DAOU CHARDONAY$60.00
- FRANK F. CHARDONAY$115.00
- FREEMARK ABBEY CHARD.$115.00
- KISTLER CHARDONAY$180.00
- MY FAVORITE NEIGHBOUR CHARD.$140.00
- RAEBURN HIGH FLIER CHARD.$80.00
- CRISTOM VIOGNER$80.00
- DARIOUSH VIOGNER$155.00
- MINER FAMILY VIOGNER$85.00
- MAITRE DE CHAI CHENIN B.$85.00
- SALDO CHENIN B.$75.00
- ETUDE PINO GRIS$85.00
- MOUTON NOIR PINO GRIS$65.00
- MONTE RIO PINO GRIGIO$75.00
- CADE ESTATE SAUVIG. BLANC$115.00
- LA FRONTIERE SAUV. BLANC$90.00
- TWOMEY SAUV. BLANC$80.00
- MERRYVALE SAUV BLANC$105.00
French White
- CHATEAU FUISSE/ P. FUISSE$185.00
- ROC DE BOUTIRES / P. FUISSE$165.00
- DOMAINE MICHEL /CHASSAGNE$335.00
- SAINT VERAN/ MACONNAIS$90.00
- MEURGEY CROSES/ MACON UCHIZY$90.00
- TRIMBACH RESERVE$105.00
- TRIMBACH FRED EMILE$295.00
- TRAPET SCHOENENBOURG$160.00
- DOMAINE W. CLOS DE CAPUCINS$110.00
- DOMAINE W. PINOT BLANC$75.00
- DOMAINE MAURICE SYLVANER$65.00
- CLAUDE RIFFAULT$115.00
- LA POUSSIE SANCERE$135.00
- CHATEAU GUIRAUD$80.00
- CHATEAU LA RAME BLANC$65.00
Other White
- JOSEF F. ROSSATZ GRUNER$75.00
- CAMPANELLE FALANGHINA$75.00
- FICOMONTANINO SAUV. BLANC$100.00
- LA MIRAJA CHARDONAY$60.00
- LA TORAZZA ERBALUCE$75.00
- TERLATO PINO GRIGIO$80.00
- TORNATORE CARRICANTE$90.00
- POGGIO AL TESORO VERMENT.$70.00
- VILLA SPARINA CORTESE$65.00
- GUNDERLOCH RIESLING$65.00
- PETER LAUER RIESLING$70.00
- WEINGUT EMRICH RIESLING$120.00
- CROWDED HOUSE SAUV. BLANC$60.00
- AMEZTOI TXAKOLINA$65.00
- VIRGEN DEL GALIR GODELLO$70.00
- PASO BARRANTE ALBARINHO$155.00
White GLS
SPARKLING
Sparkling Bottle
- ALMA 4 ALMA$55.00
- ALMA 4 ALMACITA$55.00
- JANSZ CUVEE$75.00
- ARGYLE BRUT$100.00
- CARBONISTE BRUT$85.00
- ROEDERER$90.00
- GRAN MORAINE$130.00
- DOM PERIGNON$580.00
- PIERRE MONCLUIT$170.00
- JM SELEQUE SOLESSENCE$160.00
- JM SELEQUE SOLISTE$190.00
- JACQUESSON 744$200.00
- LE CHEMIN$375.00
- GH MUMM ROSE$190.00
- LALLIER ROSE$215.00
- CHEURLIN ROSE$190.00
- MARKUS MOSEL$65.00
- BISSON GLERA PROSECCO$75.00
- SAN GIOVANNI PROSECCO$70.00
- SERENELLO PROSECCO$50.00
- TERREVIVE ROSATO$105.00
- AVINYO RESERVA$60.00
- LOS BERMEJOS$125.00
- CELLERS AT ROCA$80.00
- CUNE CAVA$55.00
- TORRE ORIA CAVA$45.00
- AVINYO ROSADO$85.00
Half Bottle Sparkling
House Cocktails
Originals
Wines
BTL Reds
- Slander$125.00
- Domaine Henri Rebourseau$300.00
- Donatella Cinelli Colombini$75.00
- Tinto Negro "Limestone Block"$60.00
- Mas Martinet "Els Escurcons"$290.00
- Clos du Marquis$240.00
- Marques de Casa Concha "Heritage"$145.00
- Justin$70.00
- Dominus Estate$685.00
- Bond "Vecina"$1,495.00
- Domains Tawse$190.00
- EMERITUS$125.00
- SLANDER PINOT NOIR$130.00
- ETUDE$105.00
- FLOWERS$155.00
- KISTLER$215.00