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Braseros
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FOOD
BEVERAGE
FOOD
ANTOJOS
PAPIAREPAS
$5.99
SERVICIO DE PAPAS FRITAS
$5.00
SERVICIO DE TEQUEÑOS
$9.99
AREPAS
LLANERA DE CERDO
$7.99
LLANERA DE PICANHA
$10.99
LLANERA DE POLLO
$7.99
TAPITAS DE PERNIL
$12.99
TAPITAS DE PICANHA
$15.99
TAPITAS DE JAMON Y QUESO
$12.99
HAMBURGUESAS
HAMBURGUESA BRASERO (PICANHA)
$17.99
HAMBURGUESA DE CARNE
$15.99
HAMBURGUESA DE POLLO
$15.99
HAMBURGUESA MIXTA
$20.50
PAN
SALCHIQUESO
$5.99
PAN CON QUESO
$5.99
HOT DOG
$5.99
PARRILLAS
BRASERITOS DE PICANHA
$16.00
BRASERITOS DE CERDO
$14.00
BRASERITOS DE POLLO
$14.00
BRASEROS
$30.00
EXTRAS
SERVICIO DE AREPAS ASADAS
$3.50
SERVICIO DE AREPAS FRITAS
$3.50
SERVICIO DE YUCA ASADA
$3.50
SERVICIO DE YUCA FRITA
$3.50
SERVICIO DE QUESO DE MANO
$3.50
SERVICIO DE QUESO FRITO
$3.50
BEVERAGE
AGUA
AGUA 500ML
$1.00
MALTA
MALTIN - POLAR
$2.00
NESTEA
NESTEA DE LIMON
$3.00
NESTEA DE DURAZNO
$3.00
REFRESCO EN LATA
COCA-COLA
$2.00
COCA-COLA DIET
$2.00
SPRITE
$2.00
FRESCOLITA
$2.00
Braseros Location and Ordering Hours
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