FOOD

SANDWICHES

FRIED CHICKEN & BACON

$14.95

FRIED CHICKEN, BACON, EGG, CHEDDAR, HOT HONEY, BRIOCHE

HAM SAND

$13.95

HAM, EGG, CHEDDAR, MAPLE AIOLI, CROISSANT

BACON SAND

$12.95

BACON, EGG, CHEDDAR, MAPLE AIOLI, BRIOCHE

SAUSAGE SAND

$12.95

SAUSAGE, EGG, CHEDDAR, MAPLE AIOLI, CROISSANT

KOREAN SHORT RIB

$13.95

SHORT RIB, EGG, CHEDDAR, GARLIC MOLASSES AIOLI, BRIOCHE

TOGORASHI SMOKED SPAM

$12.95

SPAM, EGG, CHEESE, SRIRACHA AIOLI, BRIOCHE

DISHES

AMERICAN BREAKFAST

$13.95

2 EGGS, BACON OR SAUSAGE, HASHBROWN, CHOICE OF BREAD

EMPANADAS

$12.95

CHORIZO, POTATO, EGG, BLACK BEAN SAUCE, CHIPOTLE AIOLI

PORK CAKE

$12.95

CORNMEAL PANCAKE, PORK, APPLE GREEN CHILI JAM, SUNNY EGG, PICKLED RED O'S

OATMEAL

$8.95

OATS, SEA SALT BUTTER, FIREBALL CARAMEL APPLES, CANDIED PECANS

AVOCADO TOAST

$13.95

MULTI GRAIN, AVOCADO, PANEER CHEESE, CURRY SAUCE, PICKLED CAULIFLOUR, POACHED EGG

CHICKEN & WAFFLE

$12.95

CHICKEN FRIES, WAFFLE FRIES, BOURBON MAPLE SYRUP, HOT HONEY

SHRIMP & GRITS

$14.95

CHEESE GRITS, SEARED SHRIMP, POACHED EGG, CHARRED CORN, BACON BOURBON SAUCE

SWEETS

WAFFLE FRIES

$10.95

WAFFLE FRIES, VAN BOURBON MAPLE SYRUP, WHIPPED BUTTERCREAM, STRAWBERRY COMPOTE

BREAD PUDDING FT

$12.95

BRIOCHE BREAD PUD, VANILLA CUSTARD, MAPLE BUTTERCREAM, DULCHE DE LECHE

CORNMEAL PANCAKES

$12.95

WEISENBERG CORNMEAL, BOURBON MAPLE SYRUP, WHIPPED CREAM

SAUSAGE CORNDOGS

$9.95

PANCAKE BATTER DIPPED SAUSAGE LINK, BOURBON VANILLA MAPLE

SIDES

SUPER SMOOTHIE

$7.95

MIXED BERRIES, BANANAS, VANILLA PROTEIN POWDER, SUPER GREENS, COLLAGEN PEPTIDE, OATMILK

CHEESE GRITS

$4.50

MARSCARPONE/WHITE CHEDDAR GRITS

HASHBROWN

$3.95

CRISPY CHEESE HASHBORWN

BACON (3)

$3.95

EGGS (1)

$1.95

COOKED TO ORDER

SAUSAGE LINKS (3)

$4.95

GRAB N GO

PARFAIT

$6.00

CHOICE OF 1

MIXED FRUIT

$3.95

MIXED GREENS SALAD

$10.95

PECANS, STRAWBERRIES, GOAT CHEESE, BALSAMIC

EGG SALAD

$10.95

SANDWICH ON CROISSANT

CHICKEN SALAD

$10.95

SANDWICH ON CROISSANT

BEER CHEESE

$6.00

PIMENTO CHEESE

$6.00

DRINKS

ORANGE JUICE

$6.00+

FRESH SQUEEZED

GRAPEFRUIT JUICE

$5.00

FRESH SQUEEZED, BOTTLED

JUICE OF THE DAY

$6.00

FRESH SQUEEZED, BOTTLED

BOTTLED WATER

$2.00

12oz SODA Can

$2.75

COKE, DIET COKE, SPRITE

TEA

$3.00

FRESH BREWED FREE REFILLS

COFFEE

$3.00

FRESH BREWED FREE REFILLS