Breakfast AF 1008 Goss Avenue
FOOD
SANDWICHES
FRIED CHICKEN & BACON
FRIED CHICKEN, BACON, EGG, CHEDDAR, HOT HONEY, BRIOCHE
HAM SAND
HAM, EGG, CHEDDAR, MAPLE AIOLI, CROISSANT
BACON SAND
BACON, EGG, CHEDDAR, MAPLE AIOLI, BRIOCHE
SAUSAGE SAND
SAUSAGE, EGG, CHEDDAR, MAPLE AIOLI, CROISSANT
KOREAN SHORT RIB
SHORT RIB, EGG, CHEDDAR, GARLIC MOLASSES AIOLI, BRIOCHE
TOGORASHI SMOKED SPAM
SPAM, EGG, CHEESE, SRIRACHA AIOLI, BRIOCHE
DISHES
AMERICAN BREAKFAST
2 EGGS, BACON OR SAUSAGE, HASHBROWN, CHOICE OF BREAD
EMPANADAS
CHORIZO, POTATO, EGG, BLACK BEAN SAUCE, CHIPOTLE AIOLI
PORK CAKE
CORNMEAL PANCAKE, PORK, APPLE GREEN CHILI JAM, SUNNY EGG, PICKLED RED O'S
OATMEAL
OATS, SEA SALT BUTTER, FIREBALL CARAMEL APPLES, CANDIED PECANS
AVOCADO TOAST
MULTI GRAIN, AVOCADO, PANEER CHEESE, CURRY SAUCE, PICKLED CAULIFLOUR, POACHED EGG
CHICKEN & WAFFLE
CHICKEN FRIES, WAFFLE FRIES, BOURBON MAPLE SYRUP, HOT HONEY
SHRIMP & GRITS
CHEESE GRITS, SEARED SHRIMP, POACHED EGG, CHARRED CORN, BACON BOURBON SAUCE
SWEETS
WAFFLE FRIES
WAFFLE FRIES, VAN BOURBON MAPLE SYRUP, WHIPPED BUTTERCREAM, STRAWBERRY COMPOTE
BREAD PUDDING FT
BRIOCHE BREAD PUD, VANILLA CUSTARD, MAPLE BUTTERCREAM, DULCHE DE LECHE
CORNMEAL PANCAKES
WEISENBERG CORNMEAL, BOURBON MAPLE SYRUP, WHIPPED CREAM
SAUSAGE CORNDOGS
PANCAKE BATTER DIPPED SAUSAGE LINK, BOURBON VANILLA MAPLE