Breakfast Club
BREAKFAST
BREAKFAST SPECIALS
BELGIUM WAFFLES
CLASSIC EGG & MEAT PLATTERS
PANCAKES & FRENCH TOAST
OMELETS
- 2 EGG BUILD YOUR FANTASY$6.99
- 2 EGG VEGGIE LOVER$6.99
- 2 EGG MEAT LOVER$6.99
- 2 EGG ULTIMATE$8.99
- 2 EGG GRAVY DREAM$7.25
- 2 EGG WESTERN$6.00
- 2 EGG PHILLY$8.99
- 2 EGG GREEK OMELET$8.99
- 2 EGG ROCKEFELLER OMELET$7.25
- 2 EGG CHICKEN HEAVEN$6.99
- 3 EGG BUILD YOUR FANTASY$8.99
- 3 EGG VEGGIE LOVER$8.99
- 3 EGG MEAT LOVER$8.99
- 3 EGG ULTIMATE$9.99
- 3 EGG GRAVY DREAM$9.25
- 3 EGG WESTERN$8.00
- 3 EGG PHILLY$9.99
- 3 EGG GREEK OMELET$9.99
- 3 EGG ROCKEFELLER OMELET$9.25
- 3 EGG CHICKEN HEAVEN$7.99
BREAKFAST SANDWICHES & MORE
LIGHTER PORTIONS
SIDES (A LA CARTE)
- 1 EGG$1.25
- 2 EGGS$2.00
- 3 EGGS$2.75
- 1 SAUSAGE$1.75
- 2 SAUSAGES$3.00
- 2 BACON$1.75
- 4 BACON$3.00
- 1 PORK CHOP$5.00
- 2 PORK CHOPS$6.50
- 8 OZ. Ribeye STEAK$8.00
- BAGEL$2.50
- BISCUIT$1.50
- BURGER PATTY$5.00
- Cheese grits$2.99
- GRITS$1.99
- CORN BEEF HASH$3.50
- COUNTRY FRIED STEAK$3.50
- CROISSANT$2.25
- CUP OF FRUIT$2.50
- ENGLISH MUFFIN$1.50
- GRILLED CHICKEN BREAST$3.75
- HAM STEAK$3.00
- HASH BROWNS$2.00
- HOME FRIES$2.49
- CUP OF HOLLANDAISE$1.99
- SIDE CUP SAUSAGE GRAVY$1.99
- BOWL OF GRAVY$2.99
- SMOKED SAUSAGE$2.75
- T bone$13.00
- TATER TOTS$2.00
- TOAST$1.25
- Turkey bacon$4.00
- Season home fries$2.49
Daily Specials
LUNCH
BURGERS
HOT PLATTERS
SANDWICHES & MORE
PANINIS
SALADS
SIDES
DRINKS
COLD
ALCOHOLIC
Breakfast Club Location and Ordering Hours
(407) 878-3103
Open now • Closes at 2PM