Brickyard Hollow - Augusta 1 Stephen King Dr, Ste 10
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Salad
Spring mix, Romaine, Tomato, Red Onion, Cucumber, Feta Cheese, Greek Dressing
Spring mix, Romaine, Cherry Tomato, Red Onion, Cucumber, Croutons, Ranch
Romaine, Shaved Parmesan, Capers, Croutons, Caesar Dressing
Spring Mix, Romaine, Sliced Strawberry, Feta, Toasted Almonds, Strawberry Balsamic Vinaigrette
Hand Crafted Protein Bowls
BROWN RICE, GINGER, GARLIC, MUSHROOMS, FRIED BRUSSELS SPROUTS, PEA SHOOTS, ROASTED RED PEPPER, TOFU IN A YAKINIKU SAUCE
HERBED SALMON, QUINOA, AVOCADO, POWER BLEND VEGGIES, PEPITAS, RED WINE VINAIGRETTE, TARRAGON AIOLI, PEA SHOOTS, SOFT-BOILED EGG
SPRING GREENS, PEA SHOOTS, BROWN RICE, KIMCHI, SPICY HOUSE PICKLED VEGETABLES, CRISPY PORK, SIRACHA AIOLI
GUAJILLO PEPPER CHICKEN, SPRING MIX GREENS, QUINOA, PINEAPPLE CORN SALSA, ROASTED RED PEPPER, RED ONION, SOUR CREAM
KOREAN BBQ PORK BELLY, BROWN RICE, ROASTED RED PEPPER, BRUSSELS SPROUTS, CHIVES, SWEET CHILI THAI SAUCE
TRESTLE IPA BATTERED HADDOCK, FARM FRIES, POWERBLEND VEGGIE COLESLAW, LEMON WEDGE, TARTAR SAUCE