Food

Shares

Four Cheese Garlic Breadstick
$12.50
Sweet Chili Teriyaki Chicken Pot Sticker
$11.50
BYH Chicken Wings
$14.00
Crispy Brussel Sprouts
$9.50
BYH Pretzels
$12.00
Buffalo Cauliflower
$13.00
Bacon Beer Cheese Fries
$15.00
Farm Fry
$9.50

Salad

Greek Salad
$11.00

Spring mix, Romaine, Tomato, Red Onion, Cucumber, Feta Cheese, Greek Dressing

House Salad
$11.00

Spring mix, Romaine, Cherry Tomato, Red Onion, Cucumber, Croutons, Ranch

Caesar Salad
$11.00

Romaine, Shaved Parmesan, Capers, Croutons, Caesar Dressing

Strawberry Summer Salad
$13.00

Spring Mix, Romaine, Sliced Strawberry, Feta, Toasted Almonds, Strawberry Balsamic Vinaigrette

Hand Crafted Protein Bowls

Japanese Brown Rice Bowl
$13.00

BROWN RICE, GINGER, GARLIC, MUSHROOMS, FRIED BRUSSELS SPROUTS, PEA SHOOTS, ROASTED RED PEPPER, TOFU IN A YAKINIKU SAUCE

SALMON POWER BOWL
$16.50

HERBED SALMON, QUINOA, AVOCADO, POWER BLEND VEGGIES, PEPITAS, RED WINE VINAIGRETTE, TARRAGON AIOLI, PEA SHOOTS, SOFT-BOILED EGG

CRISPY PORK BANH MI BOWL
$15.75

SPRING GREENS, PEA SHOOTS, BROWN RICE, KIMCHI, SPICY HOUSE PICKLED VEGETABLES, CRISPY PORK, SIRACHA AIOLI

MAYAN BOWL
$14.50

GUAJILLO PEPPER CHICKEN, SPRING MIX GREENS, QUINOA, PINEAPPLE CORN SALSA, ROASTED RED PEPPER, RED ONION, SOUR CREAM

THE SEOUL BOWL
$15.50

KOREAN BBQ PORK BELLY, BROWN RICE, ROASTED RED PEPPER, BRUSSELS SPROUTS, CHIVES, SWEET CHILI THAI SAUCE

FISH AND CHIP BOWL
$17.50

TRESTLE IPA BATTERED HADDOCK, FARM FRIES, POWERBLEND VEGGIE COLESLAW, LEMON WEDGE, TARTAR SAUCE

Add-Ons

Side Beer Cheese
$1.50
Side Guacamole
$2.00
Side Cole Slaw
$2.00

Craft Pizza

SM Pizza with Vegetables

SM-SWEET POTATO, GOAT CHEESE, HONEY DRIZZLE
$15.50
SM-FRESH MUSHROOM, ROASTED GARLIC, GORGONZOLA
$15.50
SM- TOMATO PESTO
$14.75
SM- SPINACH, RICOTTA, GARLIC
$15.50
SM- SPINACH, FRESH TOMATO, GOAT CHEESE
$15.50
SM- PEACHES, BALSAMIC REDUCTION GOAT CHEESE, BASIL
$15.50
SM- MASHED POTATO, SPINACH, SHALLOT, ROASTED RED PEPPERS, BROCCOLI
$15.50
SM- MARGHERITA: TOMATO BASIL, BALSAMIC REDUCTION
$15.50
SM- MAINE BLUEBERRIES, RICOTTA, ROASTED SHALLOT, LEMON ZEST
$15.50
SM- FRESH MUSHROOM, RED PEPPER, BROCCOLI, SWEET CHILI THAI SAUCE
$15.50
SM- CHEESE
$13.25
SM - 1/2 CRAFT
Out of stock

SM Pizza with Meat

SM-SMOKED BBQ PULLED PORK, FUJI APPLE, RED ONION
$15.75
SM-ROASTED CHICKEN PESTO
$14.75
SM-PEPPERONI, GROUND BEEF, CHERRY TOMATO, RED ONION, DONAIR SAUCE
$15.75
SM-MASHED POTATO, BACON, SHALLOT, SOUR CREAM CHIVE DRIZZLE
$15.75
SM- STRAWBERRY, BACON, HOT HONEY CHICKEN
$15.75
SM- SMOKED PULLED PORK, GOUDA, MAC & CHEESE, JALAPENO CORNBREAD
$15.75
SM- SAUSAGE, FRESH MUSHROOM, RED ONION
$15.75
SM- SAUSAGE, FETA, BANANA PEPPER
$15.75
SM- CUP & CHAR PEPPERONI
$14.50
SM- CAPICOLA PINEAPPLE, HOT HONEY
$15.75
SM- BUFFALO CHICKEN, RED ONION, GORGONZOLA CRUMBLE
$15.75
SM - 1/2 CRAFT
Out of stock

LG Pizza with Vegetables

LG-TOMATO PESTO
$23.50
LG- SWEET POTATO, GOAT CHEESE, HONEY DRIZZLE
$24.50
LG- SPINACH, RICOTTA, GARLIC
$24.50
LG- SPINACH, FRESH TOMATO, GOAT CHEESE
$24.50
LG- PEACHES, BALSAMIC REDUCTION GOAT CHEESE, BASIL
$24.50
LG- MASHED POTATO, SPINACH, SHALLOT, ROASTED RED PEPPERS, BROCCOLI
$24.50
LG- MARGHERITA: TOMATO BASIL, BALSAMIC REDUCTION
$24.50
LG- MAINE BLUEBERRIES, RICOTTA, ROASTED SHALLOT, LEMON ZEST
$24.50
LG- FRESH MUSHROOM, ROASTED GARLIC, GORGONZOLA
$24.50
LG- FRESH MUSHROOM, RED PEPPER, BROCCOLI, SWEET CHILI THAI SAUCE
$24.50
LG- CHEESE
$18.75
LG- 1/2 CRAFT

LG Pizza with Meat

LG-SMOKED BBQ PULLED PORK, FUJI APPLE, RED ONION
$25.00
LG-SAUSAGE, FRESH MUSHROOM, RED ONION
$25.00
LG-MASHED POTATO, BACON, SHALLOT, SOUR CREAM CHIVE DRIZZLE
$25.00
LG-BUFFALO CHICKEN, RED ONION, GORGONZOLA CRUMBLE
$25.00
LG- STRAWBERRY, BACON, HOT HONEY CHICKEN
$25.00
LG- SMOKED PULLED PORK, GOUDA, MAC & CHEESE, JALAPENO CORNBREAD
$25.00
LG- SAUSAGE, FETA, BANANA PEPPER
$25.00
LG- ROASTED CHICKEN PESTO
$23.50
LG- PEPPERONI, GROUND BEEF, CHERRY TOMATO, RED ONION, DONAIR SAUCE
$25.00
LG- CUP & CHAR PEPPERONI
$21.00
LG- CAPICOLA PINEAPPLE, HOT HONEY
$25.00
LG- LUKES LOBSTER SPECIAL! LOBSTER, RED PEPPERS, RED ONION, GARLIC BUTTER
$32.00Out of stock

GF Pizza with Meat

GF-PEPPERONI, GROUND BEEF, CHERRY TOMATO, RED ONION, DONAIR SAUCE
$19.75
GF-MASHED POTATO, BACON, SHALLOT, SOUR CREAM CHIVE DRIZZLE
$19.75
GF-BUFFALO CHICKEN, RED ONION, GORGONZOLA CRUMBLE
$19.75
GF- STRAWBERRY, BACON, HOT HONEY CHICKEN
$19.75
GF- SMOKED BBQ PULLED PORK, FUJI APPLE, RED ONION
$19.75
GF- SAUSAGE, FRESH MUSHROOM, RED ONION
$19.75
GF- SAUSAGE, FETA, BANANA PEPPER
$19.75
GF- ROASTED CHICKEN PESTO
$18.75
GF- CUP & CHAR PEPPERONI
$19.50
GF- CAPICOLA PINEAPPLE, HOT HONEY
$19.75
GF- STREET CORN, CHORIZO, CILANTRO, COTIJA
$19.75Out of stock

GF Pizza with Vegetables

GF- TOMATO PESTO
$18.75
GF- SWEET POTATO, GOAT CHEESE, HONEY DRIZZLE
$19.50
GF- SPINACH, RICOTTA, GARLIC
$19.50
GF- SPINACH, FRESH TOMATO, GOAT CHEESE
$19.50
GF- PEACHES, BALSAMIC REDUCTION GOAT CHEESE, BASIL
$19.50
GF- MASHED POTATO, SPINACH, SHALLOT, ROASTED RED PEPPERS, BROCCOLI
$19.50
GF- MARGHERITA: TOMATO BASIL, BALSAMIC REDUCTION
$19.50
GF- MAINE BLUEBERRIES, RICOTTA, ROASTED SHALLOT, LEMON ZEST
$19.50
GF- FRESH MUSHROOM, ROASTED GARLIC, GORGONZOLA
$19.50
GF- FRESH MUSHROOM, RED PEPPER, BROCCOLI, SWEET CHILI THAI SAUCE
$19.50
GF- CHEESE
$17.25

CUSTOM PIZZA

SM 12"
$13.25
LG 16"
$21.00
GF 12"
$17.25