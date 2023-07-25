BRO'S GYRO & GRILL
SANDWICHES
GYRO
REG GYRO MEAT WITH ONION, TOMATO, GREEN PERRER AND TZATZIKI SAUCE WRAPPED IN A PITA BREAD
GYRO CHICKEN
CHICKEN GYRO MEAT WITH ONION, TOMATO, TZATZIKI SAUCE WRAPPED IN A PITA BREAD
SAWARMA
REG SHAWARMA MEAT WITH ONION, TOMATO, GREEN PEPPER, TAHINI SAUCE WRAPPED IN A PITA BREAD
SAWARMA CHICKEN
CHICKEN SHAWARMA MEAT WITH ONION, TOMATO, TZATZIKI SAUCE WRAPPED IN A PITA BREAD
HALF PHILLY CHEESESTEAK
STEAK WITH ONION, TOMATO, MASHROOM, BELL PEPPER, GREEN PEPPER TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE IN A ROLL
FULL PHILLY CHEESESTEAK
HALF CHIKEN PHILLY
FULL CHICKEN PHILLY
CHEESE BURGER
1/3LB 100% BEEF PATTY WITH LETTUCE, TOMATO, ONION KETCHUP & MUSTARD IN A BUN
FALAFEL SANDWICHES
FRIED CRUSHED FALAFEL WITH LETTUCE, TOMATO, ONION & TAHINI SAUCE WRAPPED IN A PITA BREAD (V)
BOWL
GYRO BOWL
GYRO WITH ONION, TOMATO, BELL PEPPER, GREEN PEPPER ON RICE & BEANS
SAWARMA LAMB BOWL
SHAWARMA WITH ONION, TOMATO, BELL PEPPER, GREEN PEPPER ON RICE & BEANS
SAWARMA CHICKEN BOWL
CHICKEN SHAWARMA WITH ONION, TOMATO, BELL PEPPER, GREEN PEPPER ON RICE & BEANS
SHRIMP BOWL
SHRIMP WITH ONION, TOMATO, BELL PEPPER, GREEN PEPPER ON RICE
CHICKEN
SF
SALAD
KIDS
GYRO & MAC
GYRO & TZATZIKI SAUCE ON MAC & CHEESE
SAWARMA & MAC
SHAWARMA & TZATZIKI SAUCE ON MAC & CHEESE
MAC & CHEESE
KIDS TENDERS
FISH
FRIED FILLET FISH
CHEESE BURGER
100% BEEF PATTY WITH LETTUCE, TOMATO, ONION KETCHUP & MUSTARD IN A BUN