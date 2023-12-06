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Restaurante Burritos El Tin Tan 2838 S I-35 Service Rd
QUESA, TACOS, TORTAS
MENU
APPETIZER
BREAKFAST
- CHILAQUILES$11.99
FRIED TORTILLA WITH SAUCE SERVED WITH CHEESE AND TWO EGGS, SIDE BEANS AND RICE
- MEXICAN EGGS$10.99
SCRAMBLE EGGS WITH TOMATOE, ONIONS, JALAPENO, SERVED WITH SIDE OF BEANS ANS RICE
- RANCHERO EGGS$10.99
TWO FRIED EGGS, SERVED WITH TWO FRIED TORTILLAS WITH SAUCE ON THE HOUSE, WITH A SIDE OF BEANS AND RICE
- HAM OMELET$12.99
SERVED WITH CHEESE TOMATOE, ONION, BELL PEPPER, RICE AND BEANS
- RANCHERO OMELET$13.99
SERVED WITH CHEESE, TOMATOE, ONION, PEPER, RICE AND BEANS
- HOTCACKES$6.00
3 PANCAKES
- MICKEY'S PLATE$10.99
MICKEY'S PLATE PANCAKES
- ILIANA'S PLATE$11.99
3 SMALL PANCAKES, WITH SCRAMBLE EGGS, SAUCE AND BACON ON THE SIDE
- YANELI'S BREACKFAST$10.99
3 PANCAKES WITH HASHBOWN, SLAICE OF BACON AN ONE FRIED EGG
- YARETZI'S PLATE$10.99
EGGS OMELET SERVE WITH HASH BROWN AND BEANS ON THE SIDE
- CHIMEX BREAKFAST$10.99
SCRAMBLE EGGS WITH CHIMEX WINNIE, SIDE OF BEANS, SALAD AVOCADO
- CHULETA DE PUERCO BREAKFAST$12.99
SACRAMBLE EGGS, A PORK CHOPP, FRIED POTATOE
- OSYEL'S EGGS$16.99
TOW FRIED EGGS WHITK STEAK BEANS AND RICE
- HUEVOS DIVORCIADOS$11.99
TWO FRIED EGGS WITH GREEAN AN RED SAUCE, BEANS AND FRIED POTATOE
- MARIA'S PLATE$12.99
TWO FRIED EGGS WUIT 2 BACONS, SAUCE. AND HASH BROWNS
- CHORIZO CON PAPAS$11.99
POTATOE WITH CHORIZO BEANS AND RICE ON THE SIDE
- HUEVO EN SALSA VERDE$11.99
SCRAMBLE EGGS IN GREEN SAUCE WHIT BEANS, RICE AND SMALL SALAD ON THE SIDE
- VICTOR'S PLATE$16.99
OMELET WITH STEAK ONIONS ANS JALAPENO, SERVED WITH HASH BOWNS AND SLICES OF AVOCADO
LUNCH
- TACOS CORN TORTILLA$2.50
CORN TORTILLA WITH MEAT
- TACOS FLOUR TORTILLA$3.25
FLOUR TORTILLA WITH MEAT
- TORTA$9.99
BREAD WITH MEAT, LETUCE, TOMATO, ONION, JALAPENO, CHEESE, AVOCADO
- SOPES$2.99
- SINGLE QUESADILLA$4.85
SERV WITH SMALL SALAD
- FLAUTAS$11.99
3 CORN ROLLED FRIED TACOS, WITH LETTUCE, TOMATO, CHEESE, SOUR CREAM, AVOCADO ON THE TOP, WITH BEANS AND RICE ON THE SIDE
- TAMALES PLATE
3 PORK TAMALES SERVED WITH BEANS AND RICE
- CHICKEN OR BEEF FRIED STEAK
SERVED WITH BEANS AND RICE, SMALL SALAD AND AVOCADO
- QUESADILLA FAJITA$12.99
FAJITA QUESADILLA SERVED WITH BEANS AND RICE, SMALL SALAD, AVOCADO
- PARRILLADA TIN TAN$17.99
CHICKEN, BEEF, AND SHRIMP FAJITA WITH CHORIZO SERVED WITH BEANS AND RICE, SMALL SALAD
- CHEESEBURGUER$8.99
WITH TOMATOE, LETTUCE AND ONIONS, SERVED WITH FRENCH FRIES
- MEXICAN CHEESEBURGUER$10.99
HAM, WINNIE, AVOCADO, TOMATO, LETTUCE JALAPENOS AND ONIONS, SERVED WITH FRENCH FRIES
- TACO PLATE$10.99
3 TACOS WITH YOUR CHOICE IF MEAT, SERVED WITH BEANS AND RICE
- ENCHILADAS$11.99
SERVED WITH BEANS AND RICE, SMALL SALAD AND AVOCADO
- NACHO SUPREME$9.99
SERVED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, LETUCE, TOMATO, ONION, AND SOUR CREAM
- SIMPLE NACHOS$6.99
CHEESE AND JALAPENO
- CHILE RELLENO$10.99
SERVED WITH BEANS AND RICE, SMALL SALAD AND AVOCADO
CALDO
- CALDO DE RES$14.90
SERVED WITH CORN, CARROT, CAYOTE, REPOLLO, ZUQQINI, AND RICE ON THE SIDE
- CALDO DE CAMARON$15.99
SERVED WITH ZANAHORA, CELERY,CHAYOTE, RICE ON THE SIDE
- CALDO DE PESCADO$13.99
SERVED WITH ZANAHORA, CELERY,CHAYOTE, RICE ON THE SIDE
- CALDO 7 MARES$17.99
SERVED WITH ZANAHORA, CELERY,CHAYOTE, RICE ON THE SIDE
FAJITAS
- FAJITAS DE RES$16.99
- FAJITAS POLLO$15.99
- FAJITAS CAMARON$17.99
- FAJITA MIX$18.99
- CARNE ASADA$18.99
SERVED FRIED POTATOE WITH BEANS AND RICE, SMALL SALAD AND AVOCADO
- ALAMBRE$12.99
STEAK MIXED WITH BACON, BELL PEPER AN CHEESE, WITH BEAN, RICE AND SMALL SALAD ON THE SIDE.
- POLLO A LA PLANCA$17.99
SERVED WITH SMALL SALAD, VEGETABLES
- EL TRIO$15.99
STEAK, CHICKEN AND SHIRMP, SERVED WITH BEANS AND RICE AND SMALL SALAD
SEAFOOD
- FRIED FISH$12.99
FRIED TILAPIA SERVED WITH RICE, BEANS AND SMALL SALAD
- SHRIMP AND FILET CHIPOTLE STYLE$14.99
SERVED WITH FRIES AND STEAMED VEGETABLES
- SHRIMP AL MOJO DE AJO$15.99
SHRIMP GARLIC STYLE, SERVED WITH BEANS, RICE AND SMALL SALAD
- SHRIMP A LA DIABLA$15.99
VERY SPICY SHRIMP, SERVED WITH BEANS, RICE AND SMALL SALAD
- SHRIMP COCKTAIL$16.99
TACOS AND MORE
- TACOS FAJITA (3)$10.50
3 FLOUR OR CORN TORILLA
- TACOS SUAVES (3)$7.50
3 CORN TORTILLA TACOS
- HUARACHES$6.99
SERVED WITH THE MEAT OF YOYR CHOIS, LETTUCE, ONION, TOMATOE, CHEESE AND SOUR CREAM ON THE TOP
- BURRO BURGUER$10.99
MEAT, BEACON, BELL PEPER, HAM, GROUNDBEEF, LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM
- BURRITO MOJADO$10.99
SERVED WITH BEANS AND RICE ON THE SIDE AND A SAUCE OF THE HOUSE
- CHIMICHANGA$10.90
MEAT OF YOUR CHOICE SERVED WITH BEANS AND RICE
- CHICKEN NUGGETS$4.99
SERVED WITH FRENCH FRYES