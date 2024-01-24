Skip to Main content
Butterbird 1134 Regent St
Online Ordering Unavailable
0
Butterbird 1134 Regent St
We are not accepting online orders right now.
Online Ordering Unavailable
FOOD
MERCH
TAKEAWAY BEVERAGES
SNACKS
SALADS
SIDES
FRIED & ROTISSERIE CHICKEN
SANDWICHES
DESSERT
KIDS
SAUCES
FOOD
SNACKS
SOFT PRETZEL
$10.00
MAC N CHEESE BITES
$10.00
FRIED SUPER DILL PICKLES
$8.00
CHICKEN FRIED MOZZARELLA STICKS
$11.00
SALADS
KALE CAESAR
$13.00
CHOPPED VEG SALAD
$13.00
SIDES
SIDE SLAW
$5.00
SIDE FRIES
$5.00
SIDE BROCCOLI SALAD
$5.00
SIDE SWEET POTATO
$5.00
SIDE CHICKEN IN A BISCUIT
$5.00
FRIED & ROTISSERIE CHICKEN
2 PC FRIED - LEG & THIGH
$10.00
2 PC FRIED - BREAST & WING
$12.00
4 PC FRIED - HALF BIRD
$19.00
8 PC FRIED - FULL BIRD
$36.00
HALF ROTISSERIE
$18.00
WHOLE ROTISSERIE
$28.00
Out of stock
CHICKEN TENDERS
$12.00
SANDWICHES
BUTTERBIRD CLASSIC SANDWICH
$13.00
BADGER HOT CHICKEN SANDWICH
$14.00
TRIPLE SMASHBURGER
$16.00
ROTISSERIE SANDWICH
$14.00
Out of stock
PAPA'S EGGPLANT PARM
$14.00
DESSERT
CUP
$4.00
CONE
$4.00
BANANA SUNDAE
$7.00
ROOT BEER FLOAT
$8.00
DESSERT TOKEN CUP
DESSERT TOKEN CONE
KIDS
KIDS CHEESEBURGER
$10.00
KIDS TENDERS
$10.00
KIDS MAC BITES
$8.00
SAUCES
HOT HONEY
$1.00
BUFFALO
$1.00
GREEN GARLIC MAYO
$1.00
Out of stock
HONEY MUSTARD
$1.00
DILLY RANCH
$1.00
BBQ
$1.00
CHIPOTLE MAYO
$1.00
MARINARA
$1.00
4 OZ BEER CHEESE
$1.00
HOT SAUCE
MERCH
Merchandise
TOTE
$15.00
BEANNIE
$25.00
SNAPBACK HAT
$25.00
ENAMEL PIN
$7.00
TAKEAWAY BEVERAGES
SODA CANS & BOTTLES
COKE CAN
$1.00
DIET COKE CAN
$1.00
SPRITE CAN
$1.00
SPRECHER BOTTLE
$1.00
WISCO GINGER
$1.00
WISCO GRAPEFRUIT
$1.00
FANTA CAN
$1.00
BOTTLED DRAFT COCKTAILS
TO GO GOLDEN CADILLAC MARGARITA
$10.00
TO GO PINK VODKA LEMONADE
$10.00
TO GO BOURBON OLD FASHIONED
$10.00
TO GO LOUISE'S LONG ISLAND ICED TEA
$10.00
TO GO BUTTERBIRD PUNCH
$10.00
WINE
RAMONA SPRTIZ
$9.00
PRISMA SAUVIGNON BLANC
$8.00
UNA ROSE
$16.00
JELLO SHOTS
PAINKILLER
WATERMELON MARGARITA
FUZZY NAVEL
APPLETINI
KIDS
APPLE JUICE
$4.00
CHOCOLATE MILK
$4.00
PLAIN MILK
$4.00
Butterbird 1134 Regent St Location and Ordering Hours
(608) 609-6806
1134 Regent St, Madison, WI 53715
Closed
All hours
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement