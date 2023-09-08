BEVERAGE MENU

DRINKS

COFFEE M

$3.25

COFFEE L

$3.99

MEXICAN HOT CHOCOLATE

$4.25

CAPPUCCINO

$4.75

MOCHA

$5.25

MAYAN MOCHA

$5.75

ESPRESSO

$2.95

DOUBLE ESPRESSO

$3.95

CAFE LATTE

$5.25

AMERICANO

$4.25

HORCHATA LATTE

$5.75

HORCHATA ICED COFFEE

$4.75

TROPICAL ICED TEA

$3.99

OCEAN BREEZE

$3.99

ICED TEA

$3.25

SODA

$3.25

WATER BTL

$1.99

ORANGE JUICE

$4.99

FRESH ORANGE JUICE

$7.99

CHAI LATTE

$4.25

CANNED SODA

$2.00

ICED COFFEE M

$3.25

ICED COFFEE L

$3.99

BREAKFAST MENU

BREAKFAST SANDWICH

HAM & CHEESE CROISSANT

$12.99

BREAKFAST PANINI

$12.99

ITALIAN PANINI

$12.99

LIGHT BREAKFAST

AVOCADO TOAST

$12.99

OATMEAL

$9.99

SPINACH PANINI

$11.99

BREAKFAST PLATE

CHILAQUILES

$15.99

HUEVOS RANCHEROS

$15.99

THE MESSY ONE

$16.99

MACHACA

$16.99

THE OLD TOWN SPECIAL

$12.99

SIRLOIN STEAK & EGGS 8OZ

$19.99

OFF THE GRIDDLE

BELGAIN WAFFLE

$14.99

FRENCH TOAST

$12.99

MINI PANCAKES 25

$13.99

OMELETTE

ZOCALO OMELETTE

$15.99

CALIFORNIA OMELETTE

$15.99

BYO OMELETTE 4 ITEMS

$15.99

BURRITOS

BIG BREAKFAST BURRITO

$14.99

CHORIZO BURRITO

$14.99

MACHACA BURRITO

$14.99

VEGGIE BURRITO

$13.99

ASADA BURRITO

$15.99

LUNCH MENU

SANDWICHES

1/2 TUNA SANDWICH

$12.99

TUNA SANDWICH

$14.99

1/2 CHICKEN SALAD SANDWICH

$12.99

CHICKEN SALAD SANDWICH

$14.99

VEGETABLE SANDWICH

$13.99

CLUB SANDWICH

$14.99

ZOCALO PHILLY SANDWICH

$14.99

SPICY CHICKEN PHILLY

$14.99

POT ROAST SANDWICH

$14.99

TUNA MELT

$14.99

HAM & CHEESE

$14.99

ROASTED TURKEY

$14.99

CHICKEN SPINACH SANDWICH

$14.99

VEGGIE PANINI SANDWICH

$13.99

1/2 SANDWICH

$12.99

LUNCH

ASADA TACO

$4.50

BIRRIA TACO

$4.50

CHICKEN TACO

$3.99

FULLY LOADED POTATO

$9.99

ASADA FRIES

$14.99

CHICKEN QUESADILLA

$14.99

ASADA QUESADILLA

$14.99

ASADA BURRITO

$16.99

NACHOS

$14.99

HOUSE SALAD

$13.50

SPINACH SALAD

$14.50

CAESAR SALAD

$13.50

TUNA SALAD

$14.99

CHEF SALAD

$14.99

MOZZARELLA STICKS

$12.99

BASKET FRIES

$4.00

BAKERY MENU

BAKERY

COOKIE

$3.00

MUFFIN

$3.50

BEAR CLAW

$3.50

CAKE

$43.00

CHOCOLATE BROWNIE

$4.25

CONCHA

$2.75

CHOCOLATE CROISSANT

$3.50

PLAIN CROISSANT

$3.00

CHOCOLATE FANTASY

$5.50

CINNAMON ROLL

$3.75

CUPCAKE

$4.50

ECLAIR

$5.50

HAM & CHEESE CROISSANT

$4.50

K LIME TAR

$5.25

MACAROON

$3.00

MEXICAN WEDDING

$1.25

MORNING ROLL

$3.50

NAPOLIAN

$3.50

PECAN BAR

$3.50

RASBERRY BERRY BAR

$3.50

SLICE CAKE

$6.00

STRAWBERRY CHEESE CROISSANT

$3.95

TARS

$5.50

TURN OVER

$3.50

WALNUT BROWNIE

$4.50

7 MULTIGRAIN LOAF

$8.25

SCONE

$3.50

BREAD PUDDING

$3.75

KIDS MENU

KIDS PANCAKES

$8.99

1 EGG, 1 MEAT

KIDS GRILLED CHEESE

$7.99

KIDS CHEESE QUESADILLA

$7.99

SIDES MENU

SIDES

FRIES

$2.00

SIDE AVOCADO

$2.95

SIDE 1 EGG

$2.00

SIDE 2 EGG

$4.00

SIDE 7 GRAIN

$2.50

SIDE BACON

$3.95

SIDE FRUIT

$3.25

SIDE GUACAMOLE

$2.95

SIDE HAM

$3.75

SIDE TOAST

$2.25

SIDE POTATOES

$3.50

SIDE SAUSAGE

$3.75

SIDE TOMATO

$2.50

SIDE POTATO MAC

$2.99

SIDE TUNA

$3.95

SIDE CHICKEN

$2.25

SIDE ASADA

$3.00