Cafe Zocalo 136 S Glassell St
BEVERAGE MENU
DRINKS
COFFEE M
$3.25
COFFEE L
$3.99
MEXICAN HOT CHOCOLATE
$4.25
CAPPUCCINO
$4.75
MOCHA
$5.25
MAYAN MOCHA
$5.75
ESPRESSO
$2.95
DOUBLE ESPRESSO
$3.95
CAFE LATTE
$5.25
AMERICANO
$4.25
HORCHATA LATTE
$5.75
HORCHATA ICED COFFEE
$4.75
TROPICAL ICED TEA
$3.99
OCEAN BREEZE
$3.99
ICED TEA
$3.25
SODA
$3.25
WATER BTL
$1.99
ORANGE JUICE
$4.99
FRESH ORANGE JUICE
$7.99
CHAI LATTE
$4.25
CANNED SODA
$2.00
ICED COFFEE M
$3.25
ICED COFFEE L
$3.99
BREAKFAST MENU
BREAKFAST SANDWICH
LIGHT BREAKFAST
BREAKFAST PLATE
OFF THE GRIDDLE
BURRITOS
LUNCH MENU
SANDWICHES
1/2 TUNA SANDWICH
$12.99
TUNA SANDWICH
$14.99
1/2 CHICKEN SALAD SANDWICH
$12.99
CHICKEN SALAD SANDWICH
$14.99
VEGETABLE SANDWICH
$13.99
CLUB SANDWICH
$14.99
ZOCALO PHILLY SANDWICH
$14.99
SPICY CHICKEN PHILLY
$14.99
POT ROAST SANDWICH
$14.99
TUNA MELT
$14.99
HAM & CHEESE
$14.99
ROASTED TURKEY
$14.99
CHICKEN SPINACH SANDWICH
$14.99
VEGGIE PANINI SANDWICH
$13.99
1/2 SANDWICH
$12.99
LUNCH
BAKERY MENU
BAKERY
COOKIE
$3.00
MUFFIN
$3.50
BEAR CLAW
$3.50
CAKE
$43.00
CHOCOLATE BROWNIE
$4.25
CONCHA
$2.75
CHOCOLATE CROISSANT
$3.50
PLAIN CROISSANT
$3.00
CHOCOLATE FANTASY
$5.50
CINNAMON ROLL
$3.75
CUPCAKE
$4.50
ECLAIR
$5.50
HAM & CHEESE CROISSANT
$4.50
K LIME TAR
$5.25
MACAROON
$3.00
MEXICAN WEDDING
$1.25
MORNING ROLL
$3.50
NAPOLIAN
$3.50
PECAN BAR
$3.50
RASBERRY BERRY BAR
$3.50
SLICE CAKE
$6.00
STRAWBERRY CHEESE CROISSANT
$3.95
TARS
$5.50
TURN OVER
$3.50
WALNUT BROWNIE
$4.50
7 MULTIGRAIN LOAF
$8.25
SCONE
$3.50
BREAD PUDDING
$3.75
Cafe Zocalo 136 S Glassell St Location and Ordering Hours
(714) 538-3764
Closed