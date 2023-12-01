Californias Mexican Restaurant 2147 E Vista Way, Vista, CA 92084
ALA CARTA
APPETIZERS
BREAKFAST BURRITOS
BREAKFAST PLATES
BURRITOS
- ADOBADA BURRITO$9.99
- BEANS BURRITO$4.99
- BEAN & CHEESE BURRITO$5.99
- CABEZA BURRITO$15.99
- BUCHE BURRITO$15.99
- CALIFORNIA BURRITO$10.99
- CARNE ASADA BURRITO$9.99
- CARNITAS BURRITO$9.99
- CHICHARON BURRITO$8.99
- CHICKEN BURRITO$9.99
- CHILE VERDE BURRITO$9.99
- CHILE RELLENO BURRITO$9.99
- FISH BURRITO$9.99
- LENGUA BURRITO$9.99
- MACHACA BURRITO$10.99
- POLLO ASADO BURRITO$9.99
- SHRIMP BURRITO$9.99
- TRIPA BURRITO$15.99
- VEGGIE BURRITO$7.99
- BEEF BURRITO$9.99
- MOLE BURRITO$9.99
- SURF & TURF BURRITO$15.99
- MIXED BURRITO BURRITO$9.99
- GRILLED FISH BURRITO$10.99
COMBINATION PLATES
DRINKS
QUESADILLAS
SEAFOOD
SIDES
- SIDE BEANS$2.99
- SIDE RICE$2.99
- SIDE GUACAMOLE$4.99
- SIDE SOUR CREAM$2.10
- SIDE PICO DE GALLO$2.99
- SIDE SALSA$1.99
- SIDE TORTILLAS$1.50
- SIDE CHIPS$2.99
- SIDE ENCHILADA SAUCE$5.99
- LARGE RICE 32OZ$12.99
- LARGE BEANS 32OZ$12.99
- SIDE SHREDDED CHICKEN$10.99
- SIDE POLLO ASADO$10.99
- SIDE BISTEK$10.99
- SIDE ADOBADA$10.99
- SIDE CARNITAS$10.99
- SIDE CARNE ASADA$10.99
SOUPS
SPECIAL OF THE HOUSE
TACOS
- ADOBADA TACO$2.99
- BEEF TACO$3.99
- BUCHE TACO$3.99
- CABEZA TACO$3.99
- CARNE ASADA TACO$2.99
- CARNITAS TACO$2.99
- CHICHARON TACO$5.99
- CHICKEN TACO$3.99
- FISH TACO$3.99
- GRILLED FISH TACO$8.99
- LENGUA TACO$3.99
- PATATO TACO$4.99
- POLLO ASADO TACO$2.99
- SHRIMP TACO$8.99
- TRIPA TACO$3.99
- TACO GRANDE ADOBADA$7.99
- TACO GRANDE CARNE ASADA$7.99
- TACO GRANDE CARNITAS$7.99
- TACO GRANDE CABEZA$8.99
- TACO GRANDE LENGUA$8.99
- TACO GRANDE POLLO ASADO$7.99
- TACO GRANDE TRIPA$8.99
TORTA
Californias Mexican Restaurant 2147 E Vista Way, Vista, CA 92084 Location and Ordering Hours
(760) 630-8511
Open now • Closes at 9PM