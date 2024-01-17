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Capperi Restaurant
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Capperi Restaurant
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TABLES NOTE
DRINKS MENU
DINNER MENU
JUICES + SODAS
TABLES NOTE
TABLES NOTE
How ever is ready
All together
Fire
DRINKS MENU
DRINKS NEMU
COKE
$2.50
DITE COKE
$2.50
SPRITE
$2.50
GINGER REALLY
$2.50
WATTER BOTTLE
$2.50
DINNER MENU
APPETIZERS
CAPRESE
$8.95
ZUCCHINI STICKS
$7.95
MOZZARELLA STICKS
$7.95
CHICKEN WINGS
$10.95
BRUSCHETTA
$9.95
ANTIPASTO
$11.95
ARANCINI
$7.95
GARLIC BREAD
$4.00
GARLIC BREAD (WITH CHEESE)
$5.00
SOUPS
PASTA E FAGIOLI
$6.95
STRACCIATELLA
$6.95
CHICKEN NOODLE
$6.95
SALADS
HOUSE SMALL (SMALL)
$5.95
HOUSE LARGE (LARGE)
$7.95
MEDITERIAN SALAD. (SMALL)
$6.95
MEDITERIAN SALAD. (LARGE)
$9.95
CEASAR (SMALL)
$5.95
CEASAR (LARGE)
$7.95
СОВВ (SMALL)
$8.95
СОВВ (LARGE)
$10.95
PASTAS
ALFREDO
$13.95
WITH MEATBALLS
$14.95
PUTTANESCA
$15.95
BOLOGNESE
$14.95
VODKA SAUCE
$14.95
PRIMAVERA
$16.95
DINNER
CHICKEN MARSALLA
$16.95
VEAL MARSALLA
$18.95
CHICKEN PARMIGIANA
$15.00
VEAL PARMIGIANA
$17.95
CHICKEN SORRENTINO
$17.95
VEAL SORRENTINO
$19.95
CHICKEN CACCIATORE
$17.95
VEAL CACCIATORE
$19.95
CHICKEN SARPARIELLO
$18.95
CHICKEN FRANCAISE
$18.95
CHICKEN PICCATA
$16.95
BAKED SPECIALITIES
BAKED ZITTI
$13.00
LASAGNA
$14.95
EGGPLANT PARMIGIANA
$16.00
EGGPLANT ROLLATTINI
$17.00
BAKED CHEESE RAVIOU
$15.95
SEAFOOD SPECIALTIES
SHRIMP SCAMPI
$18.95
SHRIMP ROSE
$18.95
SHRIMP PARMIGIANA
$17.95
SOLE FRANCAISE
$17.95
SOLE FRANCAISE
$19.95
SANDWICH + WRAPS
CHICKEN PARMIGIANA
$8.95
MEATBALL PARMIGIANA
$8.95
BUFFALO CHICKEN
$8.95
EGGPLANT PARM
$7.95
CHICKEN BACON RANCH
$8.95
PHILLY CHEESESTEAK
$9.95
SAUSAGE & PEPPER
$8.95
ITALIAN COMBO
$10.00
CAPRESE
$9.00
TRI COLORE
$9.95
IL PAESE
$9.95
JUICES + SODAS
COKE
$2.50
DITE COKE
$2.50
SPRITE
$2.50
GINGER REALLY
$2.50
WATTER BOTTLE
$2.50
Capperi Restaurant Location and Ordering Hours
(845) 473-3900
801 Main St Poughkeepsie, NY 12603 United States, Poughkeepsie, NY 12603
Closed
All hours
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