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Capitol Public House 1099 Capitol St
LUNCH
STARTERS
SANDWICHES
SOUPS
FULL PLATES
PUB HOUSE PIZZAS LUNCH
KIDS MENU
BAR SNACKS MENU
DINNER
STARTERS
SOUPS
ENTREES
PUB HOUSE PIZZAS DINNER
KIDS MENU
BAR SNACKS MENU
DRINKS
LIBATIONS
MANHATTENS & OLD FASH
VINO
BREWS
- 4 NOSES PERFECT DRIFT PILSNER$8.00+
- AVERY ELLIE'S BROWN$6.00+
- BELCHING BEAVER MUST BE THE HONEY! BLONDE$8.00+
- COLORADO NATIVE AMBER$7.00+
- COLORADO CIDER CO. GLIDER CIDER$8.00+
- ELEVATION 8 SECOND KOLSCH$6.00+
- GREAT DIVIDE YETI IMPERIAL STOUT$8.00+
- GUINNESS$8.00+
- OUTER RANGE EL RANGO$6.00+
- VBC GORE CREEK IPA$8.00+
- SKA EUPHORIA PALE ALE$7.00+
- STONE DELICIOUS CITRUS IPA$7.00+
- TELLURIDE SEE FOREVER HAZY PALE$8.00+
- TIVOLI MILE HI HEFEWEIZEN$6.00+
- VOODO RANGER IPA$8.00+
- BOOCHCRAFT HARD KOM$8.00
- COORS BANQUET$5.00
- COORS LIGHT$5.00
- HIGH NOON BLACK CHERRY$7.00
- HIGH NOON PEACH$7.00
- MODELO$6.00
- UNTITLED ART (NA) GOLDEN LAGER$8.00
- UNTITLED ART (NA) JUICY IPA$8.00
WHISK(E)Y
- 10TH MOUNTAIN BOURBON$8.00+
- 10TH MOUNTAIN RYE$7.00+
- ANGEL'S ENVY BOURBON$8.00+
- ANGEL'S ENVY RYE$10.00+
- AUCHENTOSHAN THREE WOOD$9.00+
- BALCONES CATLEJA$13.00+
- BARDSTOWN DISCOVERY #10$14.00+
- BARRELL CRAFT BATCH #35$8.00+
- BARRELL CRAFT SEAGRASS$8.00+
- BASIL HAYDEN$7.00+
- BASIL HAYDEN 10$9.00+
- BASIL HAYDEN MALTED RYE$8.00+
- BENCHMARK 8$4.00+
- BLANTON'S$10.00+
- BLUE RUN HIGH RYE$10.00+
- BOOKER'S$9.00+
- BRANCH & BARREL PLUMWOOD$7.00+
- BUFFALO TRACE$6.00+
- BUSHMILLS 10$8.00+
- CLYDE MAY'S SPECIAL RESERVE$7.00+
- CROWN ROYAL$6.00+
- DEXTER 3 WOOD$7.00+
- DEXTER 5 WOOD RYE$8.00+
- DICKEL/LEOPOLD COLLABORATION RYE$11.00+
- DISTILLERY 291 COLORADO BOURBON$6.00+
- DISTILLERY 291 HR$10.00+
- DRUMSHANBO PINOT NOIR CASK$11.00+
- DRY FLY CASK STRENGTH WHEAT$6.00+
- EAGLE RARE$7.00+
- EH TAYLOR$10.00+
- ELIJAH CRAIG 18$15.00+
- ELIJAH CRAIG BARREL PROOF$8.00+
- ELIJAH CRAIG RYE$6.00+
- ELIJAH CRAIG SMALL BATCH$6.00+
- FEW BOTTLED IN BOND$7.00+
- FOUR ROSES SINGLE BARREL$6.00+
- FOUR ROSES SMALL BATCH SELECT$7.00+
- GARRISON BROS. SMALL BATCH$8.00+
- GLENDALOUGH POT STILL$7.00+
- GLENFARCLAS 12$8.00+
- HAZELBURN 10$9.00+
- HEAVEN'S DOOR REVELATION$8.00+
- HEAVENS HILL 7 BOTTLESD IN BOND$7.00+
- HENRY MCKENNA 10 BIB SB$8.00+
- HIGH WEST BOURBON$6.00+
- HIGH WEST CAMPIRE$8.00+
- HIGH WEST MIDWINTER NIGHT DRAM$14.00+
- HIGH WEST RENDZEVOUS$8.00+
- HIGHLAND PARK 15$13.00+
- HIRSCH HORIZONS$7.00+
- HIRSCH THE CASK STENGTH$19.00+
- IRON FISH MAPLE FINISH$7.00+
- JACK DANIEL'S$5.00+
- JAMESON$6.00+
- JEFFERSON'S OCEAN$8.00+
- JEFFERSON'S RESERVE$8.00+
- JEFFERSON'S TROPICS$10.00+
- JOHNNIE WALKER BLACK$6.00+
- KENTUCKY OWL CONFISCATED$15.00+
- KNOBB CREEK 12$8.00+
- KNOBB CREEK 18$16.00+
- KNOBB CREEK 9$6.00+
- LAGAVULIN 8$8.00+
- LAWS 4 GRAIN BONDED$8.00+
- LAWS RYE CASK$9.00+
- LEGENT$6.00+
- LEOPOLD BROS. BONDED$7.00+
- LOCKE+CO ASPEN AGED RYE SINGLE BARREL$10.00+
- MACALLAN 12$10.00+
- MAKER'S 46$7.00+
- MAKER'S MARK$6.00+
- MARS IWAI 45$6.00+
- MARS LUCKY CAT MAY & LUNA$10.00+
- MICHTER'S BOURBON$7.00+
- MICHTER'S RYE$7.00+
- MONKEY SHOULDER$6.00+
- NIKKA COFFEY GRAIN$8.00+
- NIKKA COFFEY MALT$9.00+
- NOAH'S MILL$8.00+
- OLD ELK INFINITY BLEND$14.00+
- OLD FITZGERALD 8 BOTTLED IN BOND$15.00+
- OLD FORESTER 1910$7.00+
- PEERLESS HIGH RYE$14.00+
- RARE PERFECTION 14$19.00+
- REDBREAST 12$8.00+
- REDWOOD EMPIRE GRIZZLY BEAST$9.00+
- ROWAN'S CREEK$8.00+
- SAZERAC RYE$6.00+
- SCREWBALL PEANUT BUTTER WHISKEY$5.00+
- STARWARD SOLERA$7.00+
- SUNTORY HIBIKI$10.00+
- SUNTORY TOKI$6.00+
- TRAVERSE CITY AMERICAN CHERRY BOURBON$6.00+
- UNCLE NEAREST 1856$8.00+
- WELLER SPECIAL RESERVE$8.00+
- WHISTLE PIG 10$9.00+
- WHISTLE PIG 12$15.00+
- WHISTLE PIG PIGGYBACK BOURBON$7.00+
- WOODFORD RESERVE DOUBLE OAK$7.00+
- YELLOW ROSE OUTLAW$8.00+
SPIRITS
- 10TH MOUNTAIN VODKA$11.00+
- GREY GOOSE$14.00+
- GREY GOOSE LE CITRON$14.00+
- TITO'S$12.00+
- WHEATLEY$8.00+
- BRECKENRIDGE GIN$8.00+
- DRUMSHANBO GUNPOWDER IRISH GIN$11.00+
- HENDRICK'S GIN$14.00+
- TANQUERY GIN$12.00+
- BRECKENRIDGE SPICED RUM$10.00+
- MEYERS DARK RUM$10.00+
- PANAMA-PACIFIC 15YR RUM$14.00+
- PLANTATION 3 STAR WHITERUM$10.00+
- PLANTATION 5YR RUM$14.00+
- RHUM J.M WHITE RUM$12.00+
- CASAMIGOS BLANCO$14.00+
- CORAZON BLANCO$10.00+
- FORTALEZA BLANCO$16.00+
- TEQUILA OCHO PLATA$15.00+
- CASAMIGO REPOSADO$15.00+
- CASAMIGOS CRISTALINO$15.00+
- CORAZON REPOSADO$12.00+
- FORTALEZA REPOSADO$17.00+
- TEQUILA OCHO REPOSADO$15.00+
- CASAMIGOS ANEJO$16.00+
- CORAZON ANEJO$14.00+
- DON JULIO 1942$30.00+
- FORTALEZA ANEJO$20.00+
- CASAMIGOS MEZCAL$15.00+
- LOS VECINOS MEZCAL$10.00+
- KORBEL$8.00+
- REMY MARTIN VSOP$16.00+
FLIGHTS
- 3 MIRACLES$21.00
- BONDED, JAMES BONDED$25.00
- FINISH HIM!!$25.00
- HOW THE WEST WAS REALLY WON$20.00
- IRISH EYES ARE SMILIN$27.00
- OAKEY DOKEY$22.00
- PRESIDENTAL VOYAGE$28.00
- ROCKY MOUNTAIN RYES$23.00
- THE THOROGOOD$15.00
- UP THE CREEK FLIGHT$27.00
- FLIGHT AROUND THE WORLD FULL TOUR$50.00
- BIG JOHN'S PRIME$45.00
- TOUR OF SCOTLAND FULL TOUR$43.00
- DON'T MESS W/ TEXAS$29.00
- KENTUCKY ELITE$43.00
- GEORGE & WEEZY$33.00
- STRAIGHT FROM THE BARREL$35.00
- 3 LITTLE PIGS$30.00
- THE KILLER B'S$30.00
FINISHERS
- KENTUCKY COLD BREW$14.00
- BLACK FORESTER$15.00
- MAPLE-PECAN OLD FASHIONED$15.00
- GRAHAM'S 10 YR$8.00
- LAZZARONI AMARETTO$10.00
- LAZZARONI LIMONCELLO$10.00
- LAZZARONI SAMBUCA$10.00
- FERNET-BRANCA$12.00
- AVERNA AMARO$10.00
- AMARO NONINO$12.00
- AMARO MONTENEGRO$10.00
- CHARTREUSE GREEN$14.00
- CHARTREUSE YELLOW$14.00
- GRAND MARNIER$12.00
SOFT DRINKS
RETAIL SWAG
RETAIL SHIRTS
RETAIL HATS
RETAIL SOCKS
HAPPY HOUR MONDAY
HH DRINKS
- HH 4 NOSES PERFECT DRIFT PILS$6.00+
- HH AVERY ELLIE'S BROWN$5.00+
- HH MUST BE THE HONEY! BLONDE$6.00+
- HH COLORADO NATIVE AMBER$5.00+
- HH GLIDER CIDER$6.00+
- HH ELEVATION 8 SECOND KOLSCH$5.00+
- HH GREAT COLETTE FARMHOUSE ALE$6.00+
- HH GUINNESS$6.00+
- HH SKA EUPHORIA PALE ALE$5.00+
- HH ORB EL RANGO$5.00+
- HH VBC GORE CREEK IPA$5.00+
- HH STONE DELICOUS CITRUS IPA$5.00+
- HH TELLURIDE SEE FOREVER HAZY PALE$6.00+
- HH TIVOLI MILE HI HEFEWEIZEN$5.00+
- HH VOODOO RANGER IPA$6.00+
- HH WHITE BLEND$8.00
- HH PINOT GRIGIO$8.00
- HH SAUVIGNON BLANC$8.00
- HH CHARDONNAY$8.00
- HH WHITE SPECIAL$10.00
- HH SPARKLING BRUT$8.00
- HH ROSE$8.00
- HH PINOT NOIR$8.00
- HH SHIRAZ$8.00
- HH RED BLEND$8.00
- HH CABERNET$8.00
- HH RED SPECIAL$10.00
- HH OLD FASHIONED$8.00
- HH GRAPEFRUIT APEROL SPRITZ$8.00
LATE NIGHT MENU
LN PIZZA SPECIALS
LN DRINKS SPECIALS
CLUBS
MUG CLUB
Capitol Public House 1099 Capitol St Location and Ordering Hours
(970) 705-1689
Closed • Opens Monday at 11AM