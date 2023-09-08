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Carole’s House North Naples
HOT DRINK
COLD DRINK
VIENNOISERIE
ALMOND CROISSANT
$5.50
APPLE TURNOVER
$3.99
CHOCOLAT TWIST
$3.90
CINNAMON ROLL
$3.99
CROISSANT
$2.99
PAIN AU CHOCOLAT
$3.50
PAIN AU RAISIN
$3.90
BEIGNET
$1.75+
BISTRO
$4.50
MUFFIN
$4.25
CROISSANT PUDDING
$4.25
COOKIE
$3.50
SCONES
$2.99
BLUEBERRY DANISH
$3.99
STRAWBERRY DANISH
$3.99
MINI RAISIN X4
$5.25
GLUTEN FREE BROWNI
$3.90
BAR LEMON
$2.75
PECAN BAR
$2.75
APPLE BAR
$2.75
MADELEINE
$2.99
LARGE BEIGNET
$4.50
CHEESE DANISH
$3.75
MINI VIENNOISERIE
$1.75+
CHOCOLATE POCKET
$3.99
RASPBERRY DANISH
$4.25
LEMON DANISH
$4.25
PECAN DANISH
$4.25
CROISSANT STRAWBERRY
$3.99
ASSORTMENT 8 BAKED GOODS
$25.00
APRICOT DANISH
$4.25
BABKA SLICE
$3.50
BREAKFAST
CHIA SEED PUDDING
$6.90
GRANOLA BERRY PARFAIT
$7.90
OAT OVER NIGHT
$6.90
BREAKFAST CROISSANT
$7.90
SOFT BOILED EGG X1
$6.90
SOFT BOILED EGG X2
$8.90
SCRAMBLE EGGS WITH SALAD
$9.90
SCRAMBLE EGGS SIDE
$6.90
OMELETTE
WAFFLE PLATTER
$9.90
PANCAKE PLATTER
$9.90
FRITTATA WITH SALAD
$13.90
QUICHE LORRAINE
$11.90
QUICHE VEGGIES
$11.90
AVOCADO TOAST
$11.90
FRITTATA
$9.90
BREAKFAST PLATTER
$15.90
SINGLE BELGIUM WAFFLE
$3.90
CROISSANT SANDWICH
BAGUETTE SANDWICH
SALAD
GRAB & GO
DESSERT
PANTRY
ZA'ATAR
$14.00
OLIVE OIL 370ML
$11.00
OLIVE OIL 500ML
$16.00
ARTICHOKE
$11.00
BALSAMIC
$16.00
CAPERS
$9.00
HARISSA BAKLOUTI ORGANIC
$9.00
CHUTNEY
$9.00
JOECOFFEE BENCHMARK
$18.00
JOECOFFEE NIGHT CAP
$18.00
COUSCOUS
$8.00
HARISSA TUNISIAN ORGANIC
$9.00
HONEY ORANGE BLOSSOMS
$11.00
JAM
$8.50
LEMON
$7.50
OLIVE FENNEL
$7.00
OLIVE SPREAD
$8.00
SUMAC
$14.00
SUNDRIED TOMATOES ORGANIC
$9.00
DOG TREATS
$8.90
TEBOURSOUK SAUCE
$9.00
TIBAR SAUCE
$9.00
VICHY MINT
$4.90
MINI JAM
$1.50
BUNNY
$7.90
SIDE
Carole’s House North Naples Location and Ordering Hours
(239) 331-8003
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