Casa Oinari 775 BETHEL AVE. SANGER, CA 93657
Sushi
NIGIRI
SASHIMI
CLASSIC ROLLS
- 3AMIGOS ROLL 5PC.LARGE MAKI ROLL$13.50
YELLOWTAIL, TUNA, SALMON, AVOCADO, CUCUMBER
- CALI ROLL$9.99
CRAB, AVOCADO, CUCUMBER
- PHILLY ROLL$10.99
SALMON, CREAM CHEESE, AVOCADO
- SALMON CREEK ROLL$10.99
SALMON, AVOCADO, CUCUMBER
- SPICY CALI ROLL$9.99
CRAB, AVOCADO, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
- SPICY CRAB ROLL$10.25
SNOWCRAB, AVOCADO, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
- SPICY SHRIMP ROLL$10.99
STEAMED SHRIMP, AVOCADO CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
- SPICY TUNA ROLL$10.99
SPICY TUNA, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
- SPICY YELLOWTAIL ROLL$10.99
SPICY YELLOWTAIL, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
- TEMPURA CRAB ROLL$10.99
SOY WRAPPED, TEMPURA CRAB, AVOCADO, CUCUMBER,
- TEMPURA SHRIMP ROLL$10.99
TEMPURA SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER
- TERIYAKI CHICKEN SUSHI ROLL$7.50
TERIYAKI CHICKEN, AVOCADO, CUCUMBER
- UNAGI ROLL$11.25
BBQ EEL, AVOCADO, CUCUMBER, TERIYAKI
- SPICY SALMON$10.99
- SALMON ROLL$5.00
- SPAM MUSUBi$5.25
- HANDROLL- SPiCY TUNA$7.50
- HANDROLL-SPiCY SALMON$7.50
- HANDROLL- Crispy Salmon Skin$12.00
SPECIALS ROLLS-ALL COOKED INGREDIENTS
- ALOHA ROLL$16.99
INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CRAB, CUCUMBER OnTOP AVOCADO SHEET, SPICY SHRIMP, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
- APACHE ROLL$13.99
INSIDE- TEMPURA CRAB; CREAM CHEESE; AVOCADO OnTOP- SPICY TERIYAKI, HOT N SPICY, SRIRACHA
- BAKED SALMON ROLL$16.99
BAKED ROLL INSIDE- SNOW CRAB,TEMPURA SHRIMP, AVOCADO TOPPED WITH SPICY MAYO AND BAKED GOLDEN BROWN then FINISHED w/TERIYAKI
- CATERPILLAR ROLL$15.99
INSIDE- BBQ EEL, CUCUMBER OnTOP-AVOCADO SHEET, TERIYAKI
- CRUNCHY ROLL$13.99
INSIDE-TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO OnTOP TERIYAKI, TEMPURA FLAKE, SPICY MAYO
- LAS VEGAS$14.99
- GREEN MEADOW ROLL$16.99
INSIDE- SNOW CRAB, TEMPURA SHRIMP CREAM CHEESE, CUCUMBER OnTOP-TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
- Kingsburg Roll$16.99
- PARLIER ROLL$15.99
INSIDE-TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO OnTOP TERIYAKI, TEMPURA FLAKE, SPICY MAYO
- PiO PiO ROLL$15.99
INSIDE-SPICY CHICKEN, CUCUMBER, OnTOP-AVOCADO SHEET, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
- SAYURI CHAN ROLL$13.99
INSIDE- CRAB, STEAM SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP-TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
- SNOWFLAKE ROLL$15.99
SOY WRAPPED- INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CREAM CHEESE, CUCUMBER OnTOP-SNOW CRAB, TERIYAKI
- UNAGI DRAGON ROLL$15.99
INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- BBQ EEL, AVOCADO, TERIYAKI
- CHALEX ROLL$19.99
DEEP FRIED- INSIDE-CRAB, AVOCADO OnTOP- SESAME CHICKEN, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA,
SPECIAL ROLLS RAW
- BANGER ROLL$15.99
INSIDE- TEMPURA CRAB, CUCUMBER OnTOP- TUNA, SALMON, TERIYAKI, TOBIKO
- LA LUNiTA ROLL$19.99
INSIDE-SNOW CRAB, TEMPURA SHRiMP, CUCUMBER OnTOP- THICK, SASHiMi CUT YELLOWTAiL, HOUSE PONZU, GREEN ONIONS, SESAME SEEDS
- DOUBLE RAINBOW ROLL$18.50
INSIDE- SPICY TUNA, CUCUMBER OnTOP- ASSORTED SASHIMI, TOBIKO
- GRIZZLY CITY ROLL$17.99
INSIDE- SPICY SHRIMP, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA,TOBIKO
- KIYOMI CHAN ROLL$16.99
INSIDE- SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- YELLOWTAIL, SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO
- LEMON HAZE ROLL$16.99
INSIDE- CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnaTOP- SALMON, THINLY SLICED LEMON, TOBIKO
- M/M ROLL$17.99
INSIDE- SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- BBQ EEL, TUNA, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA
- MARIO SPECIAL ROLL$17.99
INSIDE- SPICY TUNA, SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO, TEMPURA FLAKE
- MELLOW YELLOW ROLL$17.99
INSIDE- SPICY YELLOWTAIL, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- TUNA, STEAM SHRIMP, AVOCADO, TERIYAKI, TOBIKO
- ORANGE BLOSSOM$16.99
INSIDE- SNOWCRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO
- RAINBOW ROLL$17.99
INSIDE- CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP- Assorted SASHIMI, TOBIKO
- RED DRAGON ROLL$17.99
INSIDE- SPICY TUNA, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP-TUNA, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA
- THUNDER ROLL$16.99
INSIDE- SNOWCRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- TUNA, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA, TOBIKO
- RED GOLD GREEN$16.99
- CHERRY BLOSSOM$14.95
VEGETERIAN ROLL
- FRESHY ROLL$6.99
INSIDE- STEAMED CARROT, CUCUMBER, AVOCADO
- Maki- AVOCADO ROLL$3.99
MAKi ROLL(seaweed outside)w/ AVOCADO
- MAKi- CUCUMBER$3.50
MAKi ROLL(seaweed outside)w/ CUCUMBER
- Maki-ASPARAGUS ROLL$3.99
MAKi ROLL(seaweed outside) w/ ASPARAGUS
- SPICY VEGGIE ROLL$6.99
INSIDE- AVOCADO, CUCUMBER, SPROUTS, SRIRACHA
- T-VEGGiE ROLL$17.99
INSIDE- TEMPURA VEGETABLES, DEEP FRIED TOFU, CUCUMBER OnTOP- AVOCADO, SHEET, TERIYAKI, SRIRACHA REMAINDER OF 5 pc. TEMPURA VEGETBALES SERVED ON THE SIDE
- TEMPURA VEGGIE ROLL$9.99
INSIDE- TEMP. CARROT, BROCCOLI, ZUCH, AVOCADO, OnTOP-TERIYAKI SAUCE
- TOFU VEGGIE ROLL$7.99
INSIDE- FRESH TOFU, AVOCADO, CUCUMBER
SUSHI BOWLS
- SALMON POKi BOWL$16.99
SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.
- TUNA POKi BOWL$17.99
SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.
- UNAGI DONBURI$18.99
BBQ EEL STEAMED OVER STEAMED RICE and a side of TERIYAKI
- YELLOWTAIL POKi BOWL$18.99
SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.
- CHIRASHI BOWL$23.99
9pc. ASSORTED SASHIMI, SHRIMP, TOBIKO SERVED OVER SUSHI RICE
SUSHI SALADS
- SEAWEED SALAD$8.99
REFRESHING MIX OF SEAWEEDS MARINATED IN SESAME VINAIGRETTE, with TOPPES STEAMED SHRIMP AMD SLICED CUCUMBER, AND SESAME SEEDS. SERVED WITH CUCUCMBER SALAD.
- SPICY SEAFOOD SALAD$15.99
ASSORTED SASHIMI MIXED W/SEAWEED SALAD, CUCUMBER, AVOCADO, FISH EGGS, SPROUTS, SESAME SEEDS and SRIRACHA
- SASHIMI SALAD$21.99
FRESH, CUT TO ORDER; ASSORTED SASHIMI ON TOP OF OUR DELUXE SALAD and TOPPED w/TOBIKO, SPROUTS & SESAME SEEDS
- KANI SALAD$9.99
Food
Appetizers
- CUCUMBER SALAD$4.99
Refreshing, pickled sweet cucumbers topped w/sesame seeds
- EDAMAME$4.99
lightly salted soybean pods cold or steamed
- GARLIC EDAMAME$7.99
Soybean pods sautéed in butter and garlic
- SPICY EDAMAME$7.99
Soybean pods sautéed in spicy Oinari Saucee; garlic and Oinari pepper blemd
- VEGETBALE EGG ROLLS$7.99
Vegetable egg rolls served with sweet chili sauce
- CHICKEN POTSTICKERS 6pc.$6.99
Deep fried chicken dumplings
- JALAPEÑO POPPERS$9.99
half cut jalapeno stuffed with spicy crab and cream cheese, topped with teriyaki; spicy mayo and sriracha
- SPICY FRIED TOFU$9.99
lightly battered tofu fried and topped in spicy Oinari sauce
- TEMPURA SHRIMP 7 OZ.$11.99
lighly battered, jumbo shrimp, deep fried
- 7pc. TEMPURA VEGETABLE$9.99
Jumbo cut vegetables lightly battered& deep fried
- KARAGE SPICY CHICKEN SANDO$7.99
- DELUXE TEMPURA$13.99
SALADS
- HOUSE SALAD$9.99
Salads served on bed of fresh cut Green Leaf lettuce tossed with shaved carrots, purrple cabbage, sliced cucumber avocado, sesame seeds and crispy won-tons. served with our scratch made vinaigrette
- SALAD-STIR FRY VEGGIE$13.99
- SALAD-SPICY FRIED TOFU$13.99
- SALAD-GRILLED CHICKEN$14.99
- SALAD-SESAME CHICKEN$14.99
- SALAD-GRILLED STEAK$18.99
- SALAD- SPICY TEMPURA SHRIMP$16.99
- SIDE SALAD$5.99
- SALAD- SPiCY OiNARi SHRiMP$17.99
CHiQUiTO BOWLS
BUDDAH BOWLS
BENTO BOX
- BENTO-VEGGIE STIR FRY$20.99
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
- BENTO- TERIYAKI CHICKEN$20.99
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
- BENTO-SESAME CHICKEN$22.99
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
- BENTO- SPICY OINARI SHRIMP$24.99
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
- BENTO-GRILLED TERIYAKI STEAK$24.99
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
- BENTO- SPiCY FRiED TOFU$18.99
- KiDS BENTO$11.99
SPECIALTY BENTO BOX
- FIRCRACKER CHICKEN BENTO BOX$24.95
SAME AS ABOVE W/CHOICE OF STEAMED OR FRIED RICE(subject to availability)
- FIRECRACKER SHRIMP BENTO BOX$25.95
SAME AS ABOVE W/CHOICE OF STEAMED OR FRIED RICE(subject to availability)
- HOT N SPiCY CHiCKEN BENTO$24.95
- HOT N SPiCY SHRiMP BENTO$25.95
- BANGER BENTO$25.99
- SESAME CHiCKEN BENTO$21.99
- SPiCY CHiCKEN BENTO$22.99
- TERiYAKi GRiLLED CHiCKEN BENTO$20.99
- NY STEAK 8oz BENTO$24.99
- TERiYAKi SALMON 7oz BENTO$25.99
- SPICY OiNARI SHRiMP BENTO$24.99
- HOT N SPiCY CHiCKEN BENTO (Copy)$24.95
A La Carte
- SPICY TERIYAKI$1.50
SAME AS ABOVE WITH A KICK
- SPICY MAYO$1.50
NOT TOO SPICY! YUMMY ON EVRYTHING!
- HOT N SPICY$1.99
CUSTOMER FAVORITE! SIMILAR TO THE SAUCE THEY GIVE YOU AT TEPPAN-YAKI,BUT OUR IS THE BEST!!
- CHAMOY SAUCE$1.50
PROBABLY THE CREWS FAVORITE! ITS SOUR, SPICY, TANGY AND WE PUT IT ON PRETTY MUCH EVERYTHING!l KINDA LIKE A HOT SAUCE
- TERIYAKI$1.99
XTRA SIDE OF OUR SCRATCH MADE TERIYAKI
- OINARI SPECIAL SAUCE$3.99
OUR SPECIAL REDUCTION SAUCE IS MADE TO ORDER!
- PONZU$1.50
- SPICY JALAPENOS$1.99
THIN SLICED JALAPENOS IN A SUPER FLAVORFUL, SPICY SAUCE GARRETT CREATED!
- STEAMED VEGETABLES$4.99
STEAMED BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT
- STIR-FRY VEGETABLES$5.99
BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT WOK-FIRED W/GARLIC AND SOY SAUCE
- SPICY STIR FRY VEGETABLES$6.99
BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT WOK-FIRED W/GARLIC AND SOY SAUCE and our SPECIAL 7 PEPPER BLEND!
- STEAMED RICE (REG)$3.99
BOWL OF STEAMED RICE
- STEAMED RICE (LRG)$7.99
- MISO SOUP (SM)$3.99
MISO BASED SOUP w/FRESH TOFU AND SEAWEED
- MISO SOUP (LG)$7.99
MISO BASED SOUP w/FRESH TOFU AND SEAWEED
- BACON FRIED RICE (REG)$6.99
BOWL OF BACON FRIED RICE
- BACON FRIED RICE (LRG)$10.99
BOWL OF BACON FRIED RICE
- SIDE -GRILLED TERIYAKI CHICKEN$6.99
7oz. GRILLED CHICKEN topped with our SCRATCH MADE TERIYAKI
- SIDE-SESAME CHICKEN$8.99
PANKO BREADED CHICKEN CUTLET DEEP FRIED TOPPED WITH TERIYAKI
- SIDE- GRILLED NY STEAK(Teriyaki)$13.99
HANDCUT 7oz. STEAK COOKED TO ORDER topped with TERIYAKI
- POTSTICKER 1pc.$1.39
CHICKEN AND MIXED VEGGIES DUMPLINGS DEEP FRIED
- TERIYAKI SAUCE 8oz.$6.99
Large portion of our Scratch-made teriyaki
- SPICY MAYO 8 oz.$7.99
Our mildly spiced, slighlty sweet mayo goes great with evrything!
- HOT N SPICY SAUCE 8oz.$8.99
8 full ozs. of our HOT N SPICY MAYO w/ 3oz. of our TERIYAKI. Large sauces are packaged seperately.
- AVOCADO SIDE$2.99
FRESH SLICED AVOCADO
- VEGGIE EGG ROLL 1pc.$1.69
DEEP FRIED VEGETABLE EGG ROLL
- SRIRACHA$1.50
- SIDE- OINARI SHRIMP$9.99
- SIDE- FIRECRACKER CHICKEN$10.99
- SIDE- FiRECRACKER SHRIMP$13.99
RICE BOWLS
- BOWL- STIR FRY VEGETABLES$15.99
VEGETABLES WOK-FIRED W\GARLIC & SOY SAUCE
- BOWL- TERIYAKI CHICKEN$15.99
GRILLED CHICKEN TOPPED WITH OUR SCRATCH MADE TERIYAKI
- BOWL- SESAME CHICKEN$16.99
CHICKEN BREAST CUTLET, PANKO BREADED AND DEEP FRIED
- BOWL-SPICY FRIED TOFU$15.99
TOFU CUBES lightly BATTERED &DEEP FRIED, SERVED WITH OUR SPICY OINARI SAUCE
- BOWL- OINARI SHRIMP$18.99
SHRIMP PREPARED IN OUR HOUSE, OINARI SAUCE w/GARLIC AND BUTTER
- BOWL- GRILLED STEAK$18.99
STEAKS ARE HAND CUT AND COOKED TO A MEDiUM TEMPERATURE UNLESS REQUESTED OTHERWiSe
- FIRECRACKER CHICKEN$17.99
HAND CUT CHICKEN CHUNKS LIGHTLY BATTERED &DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA
- STIR-FRY CHICKEN$16.99
- STIR-FRY SHRIMP$17.99
- STIR- FRY CHEF SPECIAL COMBO$18.99
- BOWL- SPiCY CHiCKEN$16.99
SEASONAL MENU
Drinks
BEVERAGES
SAKE TO-GO
BEER
- VOO DOO RANGER IPA$6.99
- RED STRiPE$5.99
- THROUGH THE HAZE$6.99
- MANGO IPA$4.00
- CAYMAN JACK$4.99
- JACK DANiELS$4.99
- GUiNESS$5.99
- STELLA$5.99
- 805$5.99
- ESTRELLA JALiSCO$4.99
- MODELO$4.99
- BLUE MOON$5.99
- COORS LiGHT$4.99
- COORS$4.99
- KiRiN (SM)$6.99
- ASAHi (LRG)$10.99
- SAPPORO (LRG)$10.99
- CORONA$4.99
- SALTY WALRUS$9.00
- MODELO ORO$6.99
- Cali Squeeze$5.99