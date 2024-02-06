Chevere! Chevere!
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CATERING MENU
- C-12 PASTELES$50.00
- C-PERNIL$95.00+
- C-CARNE FRITA$85.00+
- C-POLLO A LA PLANCHA$80.00+
- C-CHICHARRON DE POLLO$75.00+
- C-ALITAS DE POLLO$75.00+
- C-BISTEC ENCEBOLLADO$125.00+
- C-CAMARONES EN SOFRITO$125.00+
- C-ARROZ CON GANDULES$75.00+
- C-HABICHUELAS GUIZADA$65.00+
- C-TOSTONES$60.00+
- C-MADUROS$65.00+
- C-ARROZ BLANCO$50.00+
- C-ARROZ AMARILLO$60.00+
- C-ENSALADA DE CONDITO$100.00+
- 12 ALCAPURRIAS DE CARNE$45.00
$30 PER DOZEN
- 12 RELLENO DE PAPA$45.00
- 12 PASTELILLOS DE QUESO$35.00
$30 PER DOZEN
- 12 PASTELILLOS DE CARNE$35.00
$30 PER DOZEN
- 12 PASTELILLOS DE POLLO$35.00
$30 PER DOZEN
- 12 TOSTONE CUPS CAMARONES$30.00
- 12 TOSTONE CUPS POLLO$30.00
- 12 TOSTONE CUPS PERNIL$30.00
- 12 TOSTONE CUPS DE VEDURAS$30.00
Chevere! Chevere! Location and Ordering Hours
(917) 855-6740
Closed • Opens Wednesday at 11AM