Cholo Soy Food Truck 1
FOOD
TACOS
BUTTERMILK FRIED, CHOLULA, CHIMICHURRI AIOLI, QUESO FRESCO, PICKLED RED ONIONS
BBQ BRISKET,GUAC, PICKLED RED ONIONS, QUESO FRESCO
PICKLED GREEN PAPAYA, PEPERS, CHOLO SAUCE
Grilled Shrimp, Bacon Crumbles, Pico de Gallo, Avocado Crema, Queso Fresco, Shredded Lettuce
SOFRITO BRAISED CHICKEN, PICKLED RED ONIONS, SPICED CREMA, QUESO FRESCO CRUMBLES
GRILLED SLICED STEAK, CHIMICHURRI AIOLI, QUESO FRESCO
TEMPURA FRIED LOCAL FISH, GUAC, PINEAPPLE SALSA, PICKLED RED ONIONS, CHOLO SAUCE
CHEF CHOICE OF INGREDIENTS
AJI ROCOTO MARINATED WOOD ROASTED PORK, PINEAPPLE SALSA, CHOLO SAUCE
BRAISED BEEF, PICKLED GREEN PAPAYA, GOCHUJANG AIOLI, QUESO FRESCO
NOT TACOS
EXACTLY WHAT IT SOUNDS LIKE
BBQ BRISKET, FULLY LOADED, HOMEMADE CHEESE SAUCE
SORT OF ECUADORIAN STYLE
YUCA FRIES WITH CHOLO SAUCE DIP
CHICKEN WINGS, SMOKED, FRIED, TOSSED IN CHOLULA HOT SAUCE
KARINAS CHURROS W/ DULCE DE LECHE
SPICED CORN CHIPS