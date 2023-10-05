Cielito Burlington 108 Huffman Mill Road
FOOD
STARTERS
CHIPS AND SALSA
$4.99
CORN TORTIILA / TOMATE SALSA
CHICHARRONES DE RIBEYE
$16.99
RIBEYE/AVOCADO/CILANTRO
AGUACHILE NEGRO
$19.99
SHRIMP COOKED IN LIME/ONIONS
PIZZA QUESO FINDIDO
$12.99
MOZZARELLA/CHEESE/CHORIZO
QUESO DIP & CHIPS
$6.99
CHEESE DIP /CHIPS
GUACAMOLE & CHIPS
$8.99
AVOCADO / ONIONS/CILANTRO
CORN ON THE COB
$3.99
CORN/CHEESE/ TAJIN/
FLAUTAS AHOGADAS
$9.99
CHICKEN WINGS (8PC)
$13.99
CHICKEN WINGS (15PC)
$23.99
LAS PIZZAS
CIELITO TACOS
TACOS PREPARADOS
MACHETES
CACHETE CON COSTILLA MACHETE
$12.99
LARGE CORN QUESADILLAS
CARNE ADOBADA MACHETE
$12.90
LARGE CORN QUESADILLAS
BIRRIA MACHETE
$12.99
LARGE CORN QUESADILLAS
PORK BELLY MACHETE
$12.99
LARGE CORN QUESADILLAS
TINGA MACHETE
$10.99
LARGE CORN QUESADILLAS
CARNITAS MACHETE
$12.99
LARGE CORN QUESADILLAS
GRILL CHICKEN MACHETE
$12.99
BOWLS
ASADA BOWL
$13.99
RICE/BEANS/MIX GREENS/CREAM
BAJA FISH BOWL
$13.99
RICE/BEANS/MIX GREENS/CREAM
CACHETE CON COSTILLA BOWL
$12.99
RICE/BEANS/MIX GREENS/CREAM
CARNE ADOBADA BOWL
$12.99
RICE/BEANS/MIX GREENS/CREAM
VEGETARIANO BOWL
$12.99
RICE/BEANS/MIX GREENS/CREAM
TINGA BOWL
$11.99
RICE/BEANS/MIX GREENS/CREAM
SHRIMP
$13.99
ACP BOWLS
SIDES
DRINKS
Jumbo Marg
TEQUILA
PATRON SILVER
$11.00
PATRON REPOSADO
$12.00
PATRON ANEJO
$13.00
DON JULIO SILVER
$11.00
DON JULIO REP
$12.00
DON JULIO ANEJO
$13.00
CASAMIGOS SILVER
$11.00
CASAMIGOS REP
$12.00
CASAMIGOS ANEJO
$13.00
CLASE AZUL REP
$40.00
HERRADURA SILVER
$11.00
HERRADURA REP
$12.00
HERRADURA ANEJO
$13.00
HOUSE TEQUILA
$6.00
1800 SILVER
$8.00
1800 REP
$9.00
1800 ANEJO
$11.00
DON JULIO 1942
$40.00
Cielito Burlington 108 Huffman Mill Road Location and Ordering Hours
(332) 270-5327
Closed • Opens Thursday at 11AM