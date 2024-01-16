GW Clisso's Restaurant Main St
STARTERS
- BATTER DIPPED MUSHROOMS$9.00
BATTER DIPPED FRIED MUSHROOMS
- HOT WINGS$9.00
CHICKEN HOT WINGS
- LOADED NACHOS$10.00
CHIPS, TACO MEAT, CHEESE
- FRESH-MADE PORK RINDS$7.00
HOME MADE PORK RINDS
- LOADED POTATO SKINS$9.00
SKINS, SPICY BEEF, MOZZARELLA
- RANCH FRIED CHICKEN TENDER PLATTER$8.00
HAND MADE CHICKEN TENDERS
- HOUSE SALAD$5.00
FRESH LETTUCE, VEGGIES
- RANCH FRIED CHICKEN TENDER SALAD$9.00
- CAESAR SALAD$9.00
- CHAR GRILLED CHICKEN TENDER SALAD$9.00
- PRIME RIB SALAD$15.00
SALAD TOPPED WITH RIBEYE
ENTREES
- 10oz RIBEYE$17.00
10 OZ RIBEYE
- 12oz RIBEYE$23.00
12 OZ
- 16oz RIBEYE$27.01
16 OZ
- 24oz RIBEYE$27.00
24 OZ
- DOC WATSON 12 “ PRIME RIB SANWICH$15.00
12 INCH PRIME RIB SANDWICH
- 6 OZ STEAK BURGER$11.00
6 OZ STEAK PATTY
- LASAGNA-SMALL$10.00
- LASAGNA- LARGE$14.00
- FETTUCCINI PLAIN$12.00
- FETTUCCINI WITH CHICKEN$14.00
- FETTUCCINI WITH SHRIMP$16.00
- ALFREDO PRIMAVERA$16.00
- CHAR-GRILLED SHRIMP$14.00
- TERIYAKI SALMON$16.00
Dessert
GW Clisso's Restaurant Main St Location and Ordering Hours
(606) 634-4476
Closed • Opens Thursday at 4PM