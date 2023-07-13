Cold Spot Charleston
THURSDAY SPECIAL
PIZZA SPECIAL
CHEESE PIZZA
CHOICE OF MOZZARELLA, CHEDDAR, OR FETA CHEESE WITH MARINARA
PEPPERONI PIZZA
PEPPERONI PIZZA WITH MOZZARELLA AND MARINARA
MARGHERITA PIZZA
MOZZARELLA, TOMATOES, ONIONS, OLIVE OIL, AND ITALIAN SEASONINGS
RANCH PIZZA
CHOICE OF PEPPERONI, GRILLED, OR CRISPY CHICKEN, LOADED WITH MOZZARELLA CHEESE, BAKED TO PERFECTION, AND DRENCHED WITH RANCH DRESSING
PBS PIZZA
MARINARA, MOZZARELLA, CHEDDAR, PEPPERONI, BACON, & STEAK
PHILLY PIZZA
MARINARA, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, GRILLED ONIONS, GREEN PEPPERS, & MUSHROOMS
GREEK PIZZA
GRYO, MOZZARELLA & FETA CHEESE, TOMATOES, BLACK OLIVES TOPPED WITH TZATZIKI
VEGGIE PIZZA
WRAP SPECIAL
PHILLY STEAK WRAP
STEAK, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, CHEDDAR CHEESE
CHICKEN PHILLY WRAP
CHICKEN, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, CHEDDAR CHEESE
CHICKEN WRAP
CRISPY CHICKEN, WING SAUCE, DRESSING, LETTUCE, TOMATOES
HUMMUS WRAP
HUMMUS, GREEK SALAD BLEND, FETTA CHEESE
ORIGINAL GYRO
GYRO, TZATZIKI, LETTUCE, TOMATO, ONION
CHICKEN GYRO
GRILLED CHICKEN, TZATZIKI, LETTUCE, TOMATO, ONION
BBQ CHICKEN WRAP
BUFFALO CHICKEN WRAP
FOOD
APPETIZERS
SEARED AHI TUNA
SEARED AHI TUNA STEAK WITH PICO DE GALLO AND CHIPOTLE CREAM SAUCE
ROASTED SWEET POTATO FRIES
OVEN ROASTED SWEET POTATO FRIES
HUMMUS & PITA
FRESH HUMMUS AND TOASTED PITA BREAD
HUMMUS & PITA WITH GYRO
FRESH HUMMUS TOPPED WITH GYRO SERVED WITH TOASTED PITA BREAD
HUMMUS PLATTER
FRESH HUMMUS, OLIVES, FETA CHEESE, CELERY, CARROTS, & CUCUMBERS SERVED WITH TOASTED PITA BREAD
CHIPS & SALSA
CRISPY TORTILLA CHIPS WITH HOUSE MADE SALSA
FRENCH FRIES
CRISPY FRIES SEASONED IN OUR SPECIAL HOUSE RUB
ONION RINGS
THICK CUT BEER BATTERED ONION RINGS
BATTERED SHROOMS
BEER BATTERED AND DEEP FRIED BUTTON MUSHROOMS SERVED WITH RANCH DRESSING
ROASTED CAULIFLOWER
OVEN ROSTED CAULIFLOWER DUSTED WITH OUR HOUSE RUB AND DRENCHED IN OUR SPECIAL TAHINI SAUCE
DEEP FRIED CAULIFOWER
GLODEN FRIED CAULIFLOWER "NOT BATTERED OR BREADED" DUSTED WITH OUR HOUSE RUB AND DRENCHED IN OUR SPECIAL TAHINI SAUCE
MOZZARELLA CHEESE STICKS
CRISPY FRIED BATTER DIPPED MOZZARELLA STICKS SERVED WITH MARINARA
JALAPENO POPPERS
CREAM CHEESE FILLED BREADED JALAPENO PEPPERS SERVED WITH MARINARA
ROASTED CORN
OVEN ROASTED CORN DRENCHED IN BUTTER, HOUSE RUB, AND PARMESAN CHEESE
FRIED PICKLES
CHEESE FRIES
ENTREES & PLATTERS
WING DINN
10 WINGS YOUR CHOICE BONE IN OR BONELESS SERVED WITH CELERY, CARROTS, RANCH OR BLUE CHEESE DRESSING WITH FRENCH FRIES
GYRO PLATTER
SLICED GYRO SERVED WITH TZATZIKI, GREEK SALAD, PITA BREAD AND CHOICE OF FRIES OR HUMMUS
GRILLED CHICKEN PLATTER
2 GRILLED CHICKEN BREASTS WITH CHOICE OF 2 SIDES: FRENCH FRIES, ONION RINGS, ROASTED CORN OR SIDE SALAD
FRIED CHICKEN PLATTER
2 CRISPY FRIED CHICKEN BREASTS WITH CHOICE OF 2 SIDES: FRENCH FRIES, ONION RINGS, ROASTED CORN OR SIDE SALAD
BASIC TACO PLATTER
Your choice of 3 Beef, Chicken, Steak, BBQ Chicken, or Veggie Tacos served with Roasted Corn and French Fries
SEAFOOD TACO PLATTER
Your Choice of 3 Mahi Mahi, Shrimp, or Seared Ahi Tuna Tacos served with Roasted Corn and French Fries.
WINGS
SALADS
SANDWICHES
WILD BILL BURGER
DOUBLE 1/3LB ALL BEEF PATTIES, BACON, LETTUCE TOMATO, ONION, PICKLES, MAYO, KETCHUP, MUSTARD SERVED WITH CHOICE OR FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN
WILD BILL JUNIOR
THE WILD BILL WITH ONLY ONE PATTY
B&E BURGER
1/2LB BURGER WITH BACON, FRIED EGG, LETTUCE TOMATO, ONION, PICKLES, MAYO, KETCHUP, MUSTARD SERVED WITH CHOICE OR FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN
HAMBURGER
1/2LB 100% FRESH GROUND BEEF, LETTUCE TOMATO, ONION, PICKLES, MAYO, KETCHUP, MUSTARD SERVED WITH CHOICE OR FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN
CHEESEBURGER
1/2LB 100% FRESH GROUND BEEF, AMERICAN CHEESE, LETTUCE TOMATO, ONION, PICKLES, MAYO, KETCHUP, MUSTARD SERVED WITH CHOICE OR FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN
GRILLED CHICKEN SANDWICH
HALF POUND FRESH GRILLED CHICKEN BREAST, TOPPED WITH LETTUCE TOMATO, ONION, AND MAYO SERVED WITH FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN
CRISPY CHICKEN SANDWICH
HALF POUND CRISPY FRIED CHICKEN BREAST, TOPPED WITH LETTUCE TOMATO, ONION, AND MAYO SERVED WITH FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN
PITAS
PHILLY STEAK WRAP
STEAK, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, CHEDDAR CHEESE
CHICKEN PHILLY WRAP
CHICKEN, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, CHEDDAR CHEESE
CHICKEN WRAP
CRISPY CHICKEN, WING SAUCE, DRESSING, LETTUCE, TOMATOES
HUMMUS WRAP
HUMMUS, GREEK SALAD BLEND, FETTA CHEESE
ORIGINAL GYRO
GYRO, TZATZIKI, LETTUCE, TOMATO, ONION
CHICKEN GYRO
GRILLED CHICKEN, TZATZIKI, LETTUCE, TOMATO, ONION
BUFFALO CHICKEN WRAP
BBQ CHICKEN WRAP
TACOS
GROUND BEEF TACO
GROUND BEEF, CABBAGE, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE, & CILANTRO CREAM SAUCE
CHICKEN TACO
GRILLED CHICKEN, CABBAGE, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE, & CILANTRO CREAM SAUCE
BBQ CHICKEN TACO
BBQ CHICKEN, CABBAGE, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE, & CILANTRO CREAM SAUCE
VEGGIE TACO
ROASTED CAULIFLOWER, CABBAGE, CARMELIZED ONIONS, PICO DE GALLO, & CILANTRO CREAM SAUCE
STEAK TACO
SHAVED RIBEYE, CABBAGE, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE, & CILANTRO CREAM SAUCE
SHRIMP TACO
SHRIMP, CABBAGE, PICCO DE GALLO, CHIPOTLE CREAM SAUCE
AHI TUNA TACO
SEARED AHI TUNA, CABBAGE, PICCO DE GALLO, CHIPOTLE CREAM SAUCE
FISH TACO
MAHI MAHI, CABBAGE, PICCO DE GALLO, CHIPOTLE CREAM SAUCE
PIZZA
CHEESE PIZZA
CHOICE OF MOZZARELLA, CHEDDAR, OR FETA CHEESE WITH MARINARA
PEPPERONI PIZZA
PEPPERONI PIZZA WITH MOZZARELLA AND MARINARA
MARGHERITA PIZZA
MOZZARELLA, TOMATOES, ONIONS, OLIVE OIL, AND ITALIAN SEASONINGS
RANCH PIZZA
CHOICE OF PEPPERONI, GRILLED, OR CRISPY CHICKEN, LOADED WITH MOZZARELLA CHEESE, BAKED TO PERFECTION, AND DRENCHED WITH RANCH DRESSING
PBS PIZZA
MARINARA, MOZZARELLA, CHEDDAR, PEPPERONI, BACON, & STEAK
PHILLY PIZZA
MARINARA, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, GRILLED ONIONS, GREEN PEPPERS, & MUSHROOMS
GREEK PIZZA
GRYO, MOZZARELLA & FETA CHEESE, TOMATOES, BLACK OLIVES TOPPED WITH TZATZIKI