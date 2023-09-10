DROP COOKIE

WILLARD

$3.00

TRADITIONAL CHOCOLATE CHIP

WILDCAT

$3.00

CHOCOLATE TOFFEE & CARAMEL

BREWED AWAKENING

$3.00

SALTED ESPRESSO & TOFFEE

RUMBLE

$3.00

ALMOND SUGAR COOKIE WITH ALMOND BUTTERCREME

STUFFED WHITE CHOCOLATE CRANBERRY

$3.00

WHITE CHOCOLATE CRANBERRY COOKIE STUFFED WITH CREAM CHEESE

STUFFED CINNAMON ROLL

$3.00

CINNAMON ROLL COOKIE STUFFED WITH CINNAMON BLAST

THE NORMA

$5.00

SNICKERDOODLE COOKIE TOPPED WITH MAPLE BUTTERCREME & CINNAMON SUGAR SPRINKLE

BONNIE & CLYDE

$5.00

GIANT PEANUT BUTTER COOKIE TOPPED WITH PEANUT BUTTERCREME & JELLY

CHEESECAKE

A-RAYS CHEESECAKE SLICE

$6.99

WEEKLY FLAVORS

LUNCH

WEEKLY SANDWICH COMBO

$12.00

WEEKLY FLAVORS

GRAB N GO SANDWICH COMBO

$12.00

FLAVORS VARY

GRAB N GO SANDWICH ONLY

$7.00

FLAVORS VARY

TIK TOK GRINDER COMBO

$12.00

ITALIAN MEATS, MELTED PROVOLONE WITH TANGY DRESSING

BAG OF CHIPS

$1.75

PASTRIES

ICED BROWNIE

$3.00

BROWNIE WITH BUTTERCREME TOPPING

BROWNIE

$3.00

LARGE DECADENT BROWNIE

CREAM CHEESE CINNAMON ROLL

$4.00

CINNAMON ROLL WITH CREAM CHEESE FROSTING

CROISSANT

$4.00

WEEKLY FLAVORS

BROWN SUGAR CINNAMON ROLL

$5.00

LARGE CINNAMON ROLL MADE BY DESSERTS FIRST

MARSHMALLOW KRISPY BAR

$3.00

KRISPY MARSHMALLOW CEREAL BAR

BLUEBERRY SCONE

$3.00

APPLE CINNAMON SCONE

$3.00

RASPBERRY WHITE CHOCOLATE SCONE

$3.00

ORANGE CRANBERRY SCONE

$3.00

WEEKLY SCONE

$3.00

WEEKLY SPECIAL FLAVOR

BAKED GOODS

PARFAIT

$3.00

WEEKLY FLAVORS

CUPCAKES

$3.00

WEEKLY FLAVORS

GLUTEN FREE CUPCAKES

$5.00

FLAVORS VARY

MACARONS

$2.50

CAKEBALLS

$0.89

BROWNIE

$3.00

KETO

KETO COOKIES

$4.00

FLAVORS VARY

KETO CINNAMON ROLL

$5.00

KETO CUPCAKES

$4.00

FLAVORS VARY

KETO CHEESECAKE

$7.99