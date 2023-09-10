Coley Cookie CO.
DROP COOKIE
WILLARD
$3.00
TRADITIONAL CHOCOLATE CHIP
WILDCAT
$3.00
CHOCOLATE TOFFEE & CARAMEL
BREWED AWAKENING
$3.00
SALTED ESPRESSO & TOFFEE
RUMBLE
$3.00
ALMOND SUGAR COOKIE WITH ALMOND BUTTERCREME
STUFFED WHITE CHOCOLATE CRANBERRY
$3.00
WHITE CHOCOLATE CRANBERRY COOKIE STUFFED WITH CREAM CHEESE
STUFFED CINNAMON ROLL
$3.00
CINNAMON ROLL COOKIE STUFFED WITH CINNAMON BLAST
THE NORMA
$5.00
SNICKERDOODLE COOKIE TOPPED WITH MAPLE BUTTERCREME & CINNAMON SUGAR SPRINKLE
BONNIE & CLYDE
$5.00
GIANT PEANUT BUTTER COOKIE TOPPED WITH PEANUT BUTTERCREME & JELLY
LUNCH
PASTRIES
ICED BROWNIE
$3.00
BROWNIE WITH BUTTERCREME TOPPING
BROWNIE
$3.00
LARGE DECADENT BROWNIE
CREAM CHEESE CINNAMON ROLL
$4.00
CINNAMON ROLL WITH CREAM CHEESE FROSTING
CROISSANT
$4.00
WEEKLY FLAVORS
BROWN SUGAR CINNAMON ROLL
$5.00
LARGE CINNAMON ROLL MADE BY DESSERTS FIRST
MARSHMALLOW KRISPY BAR
$3.00
KRISPY MARSHMALLOW CEREAL BAR
BLUEBERRY SCONE
$3.00
APPLE CINNAMON SCONE
$3.00
RASPBERRY WHITE CHOCOLATE SCONE
$3.00
ORANGE CRANBERRY SCONE
$3.00
WEEKLY SCONE
$3.00
WEEKLY SPECIAL FLAVOR
BAKED GOODS
Coley Cookie CO. Location and Ordering Hours
(417) 456-4811
Closed • Opens Monday at 7AM