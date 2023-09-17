Books + Records
BEVS
N / A
WINE
FEAT COCKTAILS
MARTINI
$16.00
MANHATTAN
$16.00
MARGARITA
$14.00
PURPLE RAIN
$16.00
REVOLVER
$14.00
TOM KHA-LINS
$15.00
BEET IT
$14.00
TARO DREAMS
$15.00
THE T
$14.00
BORN TO BREW
$16.00
DARK SIDE OF THE MOON
$17.00
BITTERSWEET SYMPHONY
$16.00
BRASS MONKEY
$16.00
CS OLD FASHIONED
$14.00
GARDEN STATE VESPER
$16.00
CRM DRINK
$0.00+
BAD ROMANCE
$15.00
COCKTAILS A-Z
APEROL SPRITZ
$13.00
BOULEVARDIER
$16.00
CARAJILLO
$13.00
COSMO
$16.00
EASTSIDE
$15.00
ESPRESSO MARTINI
$16.00
FRENCH 75
$16.00
GIMLET
$15.00
GODFATHER
$16.00
GREYHOUND
$14.00
KAMIKAZE
$14.00
LAST WORD
$16.00
LEMONDROP MARTINI
$16.00
LONG ISLAND
$16.00
MAI TAI
$16.00
MANHATTAN
$16.00
MARGARITA
$14.00
MARTINI
$16.00
MINT JULEP
$14.00
MOJITO
$14.00
MOSCOW MULE
$14.00
NEGRONI
$16.00
OLD FASHIONED
$16.00
PAINKILLER
$14.00
PALOMA
$14.00
SCREWDRIVER
$14.00
SIDECAR
$14.00
TEQUILA SUNRISE
$14.00
TOM COLLINS
$14.00
VESPER
$16.00
WHISKEY SOUR
$16.00
VODKA + GIN
WHISKEY + SCOTCH
TEQUILA + MEZCAL
CORDIALS
DINNER
RAW BAR
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