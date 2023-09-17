BEVS

N / A

COKE

$3.50

DIET

$3.50

LEMON SODA

$3.50

HIBISCUS SODA

$3.50

GINGER BEER

$3.50

TONIC

$3.50

CLUB SODA

$2.50

JUICE

$4.00+

LEMONADE

$3.50

ICED TEA

$3.50

BOTTLED STILL

$8.00

BOTTLED SPARKLING

$8.00

COFFEE

$3.50

ESPRESSO

$3.50

HOT TEA

$3.50

MOCKTAIL

$9.00

BEER

KOLSCH

$8.00

BIKINI BLONDE

$8.00

RED ALE

$8.00

HAZY IPA

$8.00

WINE

PROSECCO

$13.00+

BRUT ROSÉ

$16.00+

PALE ROSÉ

$12.00+

ARNEIS

$13.00+

SAUV BLANC

$14.00+

CHARD

$16.00+

GRENACHE / SYRAH

$13.00+

SUBSTANCE PINOT

$14.00+

COPAIN PINOT

$19.00+

SYMMETRY CAB

$28.00+

CANVAS CAB

$17.00+

NEIGHBOR CAB

$22.00+

AUSTIN HOPE CAB

$20.00+

DUCKHORN CAB BTL

$210.00

CORKAGE

$25.00

FEAT COCKTAILS

MARTINI

$16.00

MANHATTAN

$16.00

MARGARITA

$14.00

PURPLE RAIN

$16.00

REVOLVER

$14.00

TOM KHA-LINS

$15.00

BEET IT

$14.00

TARO DREAMS

$15.00

THE T

$14.00

BORN TO BREW

$16.00

DARK SIDE OF THE MOON

$17.00

BITTERSWEET SYMPHONY

$16.00

BRASS MONKEY

$16.00

CS OLD FASHIONED

$14.00

GARDEN STATE VESPER

$16.00

CRM DRINK

$0.00+

BAD ROMANCE

$15.00

COCKTAILS A-Z

APEROL SPRITZ

$13.00

BOULEVARDIER

$16.00

CARAJILLO

$13.00

COSMO

$16.00

EASTSIDE

$15.00

ESPRESSO MARTINI

$16.00

FRENCH 75

$16.00

GIMLET

$15.00

GODFATHER

$16.00

GREYHOUND

$14.00

KAMIKAZE

$14.00

LAST WORD

$16.00

LEMONDROP MARTINI

$16.00

LONG ISLAND

$16.00

MAI TAI

$16.00

MANHATTAN

$16.00

MARGARITA

$14.00

MARTINI

$16.00

MINT JULEP

$14.00

MOJITO

$14.00

MOSCOW MULE

$14.00

NEGRONI

$16.00

OLD FASHIONED

$16.00

PAINKILLER

$14.00

PALOMA

$14.00

SCREWDRIVER

$14.00

SIDECAR

$14.00

TEQUILA SUNRISE

$14.00

TOM COLLINS

$14.00

VESPER

$16.00

WHISKEY SOUR

$16.00

VODKA + GIN

BELVEDERE VODKA

$16.00

FORD'S GIN

$12.00

HENDRICK'S GIN

$14.00

HUMBOLDT VODKA

$12.00

SUNCLIFF GIN

$12.00

TITO'S VODKA

$13.00

WHISKEY + SCOTCH

HIBIKI

$20.00

HIGH WEST CAMPFIRE

$16.00

JAMESON

$13.00

JEFFERSON

$14.00

LAPHROAIG

$16.00

MACALLAN 12YR

$18.00

MAKERS MARK

$13.00

MONKEY SHOULDER

$12.00

OLD FORESTER

$12.00

SUNTORY

$14.00

TEMPLETON RYE

$13.00

WHISTLEPIG 10YR

$20.00

WOODFORD

$14.00

TEQUILA + MEZCAL

CASA DRAGONES

$18.00

CENTENARIO ANJEO

$14.00

MILAGRO

$12.00

NOSOTROS BLANCO

$13.00

NOSOTROS REPO

$14.00

PRODUCER ESPADIN MEZCAL

$12.00

PRODUCER TEPEZTATE MEZCAL

$20.00

RUM + BRANDY

FLOR DE CANA

$12.00

HUMBOLDT RUM

$13.00

DIPLOMATICO

$14.00

CORDIALS

AMARO ANGELENO

$10.00

CAMPARI

$10.00

CHARTRUESE

$16.00+

GRAND MARNIER

$10.00

LICOR 43

$10.00

LILLET

$10.00

DINNER

RAW BAR

COBB SALAD

$18.00

OYSTERS

$18.00+

CARPACCIO

$21.00

AGUACHILE

$20.00

TARTARE

$18.00

ARTICHOKE SALAD

$16.00

SD FRY BREAD

$2.00

SD TARO CHIPS

$2.00

HOT APPS

MAITAKEYAKI

$18.00

BROCCOLI

$14.00

ZUCCHINI FRIES

$10.00

MAC + CHEESE

$14.00

MAINS

CABBAGE

$22.00

LINGUINE

$30.00Out of stock

MUSSELS

$20.00

MUSSEL BREAD REFILL

SD MUSSEL BREAD

$2.00

LARGE FORMAT

FILET

$60.00

SHORT RIBS

$80.00

SEABASS

$58.00

DUCK CARNITAS

$60.00

SD SHISO PANCAKES

$2.00

DESSERTS

CREME BRULEE

$12.00

CHEESECAKE

$12.00

REFILLS + SIDES

MUSSEL BREAD REFILL

FRY BREAD REFILL

TARO CHIPS REFILL

SHISO PANCAKES REFILL

SD MUSSEL BREAD

$2.00

SD FRY BREAD

$2.00

SD TARO CHIPS

$2.00

SD SHISO PANCAKES

$2.00