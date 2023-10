Con Huevos Torta / Torta de Huevo

$12.60

BOLILLO BREAD FILLED WITH EGGS, THE PROTEIN OF YOUR CHOICE (Ham, chorizo or sausage), BEANS, TOMATO, AVOCADO AND ONION. H(1,032 Cal.), (55 Protein). C(1,331 Cal.), (57 Protein). S(1,189 Cal.), (50 Protein).