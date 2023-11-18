Cooper Diner
Beverages
- WATER
- COFFEE$2.99
- DECAF COFFEE$2.99
- SODA$2.99
- ICE TEA$2.99
- HOT CHOCOLATE$3.75
- LARGE MILK$3.75
- SMALL MILK$2.99
- LARGE CHOCOLATE MILK$3.75
- SMALL JUICE$2.99
- LARGE JUICE$3.75
- SM CHOCOLATE MILK$2.99
- TEA$2.99
- LATTE$4.50Out of stock
- EXPRESSO SINGLE$2.80Out of stock
- WESTON DINER COFFEE$4.50
- EXPRESSO DOBLE$4.00
- BOTTLED WATER$3.50
- CAPPUCCINO$4.50Out of stock
Breakfast
OMELETTES
- BACON & CHEESE OMELETTE$10.95
- BROCCOLI AND CHEESE OMELETTE$10.95
- CHEESE OMELETTE$10.75
- CHICKEN FAJITA OMELETTE$11.95
- CORNED BEEF HASH & CHEESE OMELETTE$11.95
- FARMER OMELETTE$11.75
- GARDEN OMELETTE$10.75
- HAM & CHEESE OMELETTE$10.95
- MUSHROOM & CHEESE OMELETTE$10.95
- NEOPOLITAN OMELETTE$10.95Out of stock
- SAMANTHA OMELETTE$11.50
- SAUSAGE & CHZ OMELETTE$10.95
- SPANISH OMELETTE$11.75
- SPINACH & FETA OMELETTE$11.75
- STEAK FAJITA OMELETTE$13.95
- THREE CHEESE OMELETTE$10.75
- TURKEY & CHEESE OMLETTE$10.95
- TURKEY SAUSAGE AND CHEESE OMELETTE$10.95
- WESTERN OMELETTE$11.25
- COOPER DINER OMELETTE$11.25
Sausage, bacon, spinach, onions and jack and cheddar cheese.
EGG & BREAKFAST SPECIALTIES
- 2-2 FRENCH TOAST CROISSANT$11.95
- 2-2-FRENCH TOAST$10.95
- 2-2-PANCAKES$10.95
- CORNED BEEF HASH & TWO EGGS$12.49
- COUNTRY FRIED STEAK AND EGGS$12.49
- CROISSANT EGG SANDWICH$11.75
- EGGS BENEDICT$11.49
- FOUR EGGS BREAKFAST$8.50
- ONE EGG BREAKFAST$4.95
- SIDE OF BISCUIT & GRAVY$3.90
- STEAK & EGGS$17.99
- SUPER MESS$12.49
- THE MESS$11.75
- THE NEO$12.95
- THREE EGGS BREAKFAST$9.95
- TWO EGGS BREAKFAST$8.95
- WAFFLE & CHICKEN TENDERS$12.95
- WESTON DINER POACHED EGG SPECIAL$10.95
GRIDDLE SPECIALTIES
BREAKFAST SIDE ORDERS
- BACON$4.00
- BACON - CRISPY$4.00
- BAGEL$3.50
- BANANA$1.50
- BISCUIT$1.80
- BISCUITS & GRAVY$3.90
- BLUEBERRIES$3.00
- BOWL GRITS$4.75
- BOWL OATMEAL$4.75
- CANADIAN BACON$4.00
- CORN BEEF HASH$4.75
- CORN BEEF HASH - WD$4.75
- CUP GRITS$3.50
- CUP OATMEAL$3.50
- ENGLISH MUFFIN$1.50
- FIVE EGG$9.50
- HAM$4.00
- HASBROWN$4.50
- HASBROWN - WD$4.50
- HOME FRIES$4.50
- ONE EGG$1.90
- SAUSAGE$4.00
- SAUSAGE GRAVY$2.10
- SIDE OF NOVA$9.95
- SLICED TOMATOES$1.80
- THREE EGG$4.90
- TOAST$1.50
- TURKEY SAUSAGE$4.00
- TWO EGG$3.50
Lunch & Dinner
APPETIZERS
- BBQ CHICKEN QUESADILLA$9.95
- BOWL CHILI SOUP$7.00
- BUFFALO CHICKEN FINGERS$9.95
- BUFFALO CHICKEN QUESADILLA$9.95
- CHEESE FRIES$7.49
- CHICKEN AND CHEESE QUESADILLA$9.95
- CRISPY CHICKEN TENDERS APP$9.95
- CUP CHILI SOUP$4.00
- FRIED YUCA$7.50
- MOZZARELLA STICKS$8.99
- SWEET POTATO FRIES APP$7.50
- BOWL OF SOUP$5.50
- CUP OF SOUP$3.50
SUPER SALADS
- BLK GROUPER CAESAR SALAD$16.95
- CAESAR SALAD$9.49
- CHEF SALAD$11.00
- CHICKEN CAESAR SALAD$10.50
- CHICKEN SALAD W/ MIXED GREENS$10.50
- COBB SALAD$11.49
- GREEK SALAD W. CHICKEN$11.95
- GREEK SALAD W. SHRIMP$13.95
- GRILLED CHICKED W/ MIX GREENS$10.50
- GROUPER W/ MIXED GREENS$16.95
- MIXED GREENS$8.95
- SALMON W/ CESAR SALAD$13.95
- SALMON W/ MIXED GREENS$13.95
- SOUP & SALAD COMBO$8.95
- TUNA SALAD OVER MIXED GREEN SALAD$10.50
CLUB SANDWICHES
Club sandwiches come with bacon, lettuce and tomatoes on a toasted Ciabatta. Served with french fries.
WRAPS & SANDWICH BOARD
All wraps (except Grilled Chicken Cesar) comes with lettuce, tomatoes, Jack and Cheddar cheese and bacon. Served with French Fries.
- B.L.T.$8.99
Crispy bacon, lettuce and tomatoes served on toasted Ciabatta
- BUFFALO CHICKEN WRAP$9.50
- CHICKEN CAESAR WRAP$9.95
- CHICKEN SALAD MELT ON RYE$9.50
- CHICKEN SALAD SANDWICH$9.00
Served on a toasted Ciabatta with lettuce and tomatoes
- CORNED BEEF SANDWICH$10.95
Served on Rye bread . (Add Swiss Cheese for $1.20
- CRISPY CHICKEN WRAP$9.95
- CRISPY FISH SANDWICH$11.95
Served on a hoagie roll with lettuce and tomatoes.
- GRILLED AMERICAN CHEESE$7.00
Choice of white, wheat or rye bread
- GRILLED AMERICAN CHEESE / BACON$8.95
Choice of white, wheat or rye bread
- GRILLED AMERICAN CHEESE / HAM$8.95
Choice of white, wheat or rye bread
- GRILLED CHK WRAP$9.50
- HALF SAND AND SOUP$8.95
- ROASTED TURKEY WRAP$9.95
- SOUP & SANDWICH$8.95
- TUNA MELT ON RYE$9.50
- TUNA SALAD SANDWICH$9.00
Served on a toasted Ciabatta with lettuce and tomatoes
- CHICKEN SALAD WRAP$9.50
- ROASTED TURKEY BREAST SANDWICH$10.95
Served on toasted Ciabatta with lettuce and tomatoes
- TUNA SALAD WRAP$9.50
BURGERS
SPECIALTY SANDWICH
CHEF SPECIALTIES
- 10 oz CHURRASCO STEAK$18.95
- ARROZ CON POLLO$9.95
- CHICKEN CAJUN PASTA$10.50
- CHICKEN PARM PASTA$11.49
- CHICKEN TENDERS AND FRENCH FRIES$10.95
- COCONUT SHP / FF$13.90
- COUNTRY FRIED STEAK / MP /V$12.95
- CRISPY FISH & CHIPS$12.95
- DUO SEAFOOD PASTA$14.95
- GRILL GROUPER$16.95
- GRILLED CHICKEN STEAK$11.90
- GROUPER FLORENTINE$16.95
- GROUPER FRANCESE$16.95
- LINGUINI ALFREDO WITH CHICKEN$11.99
- MEATLOAF$11.49
- PASTA PRIMAVERA$9.95
- SALMON$14.95
- SALMON FLORENTINE$14.95
- SHRIMP SCAMPI$13.95
- STEAK JAMBALAYA$10.99
- LOMO SALTADO - SAUTE BEEF$17.95
LUNCH SIDE ORDERS
- BLACK BEANS$3.50
- BROWN GRAVY$3.50
- FRENCH FRIES$4.99
- MASHED POTATOES$3.99
- RICE PILAF$3.49
- SCOOP OF CHICKEN SALAD$5.25
- SCOOP OF TUNA SALAD$5.25
- SIDE CAESAR SALAD$4.50
- SIDE CHK BREAST$9.00
- SIDE FISH$11.95
- SIDE HOUSE SALAD$4.50
- SIDE OF CHURRASCO$14.00
- SIDE SHRIMP$9.90
- SLICED TOMATOES$1.80
- SML SD CHK BREAST$7.99
- SWEET POTATO FRIES$7.50
- VEGETABLE OF THE DAY$3.99
Cooper Diner Location and Ordering Hours
(954) 595-2361
Open now • Closes at 2:30PM