Flight 112 Lounge 112 Franklin St
Food
Shareables
- Basic Board Charcuterie$30.00
CRACKERS, SALAMI, CHEDDAR, SWISS, PEPPER JACK, PICKLES, OLIVES, MIXED NUTS, AND DRIED FRUIT - SERVED WITH A CHOICE OF ONION OR BACON JAM
- Garden Flight Charcuterie$25.00
CELERY, CARROTS, CHERRY TOMATOES, GRAPES, STRAWBERRIES, MIXED NUTS, DRIED CRANBERRIES, AND APRICOTS - SERVED WITH A CHOICE OF DRESSING
- Pretzel Bites$10.00
SERVED WITH CHOICE OF DIPPING SAUCE
- Deli Salad Pin Wheels$13.00
CHOICE OF HOUSEMADE CHICKEN SALAD, TUNA SALAD OR BOTH WRAPPED WITH LETTUCE BIN A WARM TORTILLA AND CUT INTO PINWHEEL BITES.
Sandwiches
- Club Deluxe$13.00
HAM, TURKEY, AMERICAN CHEESE, LETTUCE TOMATO, AND BACON AIOLI
- Turkey Pesto$12.00
TURKEY, SWISS CHEESE AND PESTO SAUCE
- Fat Italian$15.00
SALAMI, HAM, PEPPERONI, PEPPERS, LETTUCE, TOMATO, AND GHOST PEPPER CHEESE DRIZZLED WITH ITALIAN VINAIGRETTE
- Honey Mustard Pork$12.00
SLICED PORK LOIN, RED ONION, AND SWISS CHEESE TOPPED WITH HONEY MUSTARD
- Kids Ham & Cheese$7.00
- Kids Turkey & Cheese$7.00
Naan Breads
- Chicken Teriyaki - Naan Bread$13.00
TERIYAKI CHICKEN, SWISS CHEESE, LETTUCE, AND TOMATO TOPPED WITH MAYO
- Beef Roll Up - Naan Bread$12.00
SHREDDED BEEF AND MOZZARELLA CHEESE SERVED WITH AU JUS & PEPPERS
- Turkey Dijon - Naan Bread$12.00
SLICED TURKEY, MIXED GREENS, TOMATO, CUCUMBER, AND SMOKED GOUDA TOPPED WITH A DIJON AIOLI
- Avocado Chicken - Naan Bread$15.00
Flatbreads
- Bacon Jamboree Flatbread$12.00
BACON JAM, BACON, JALAPENO, AND CHEDDAR CHEESE TOPPED WITH CHIVES
- Shrimp & Grit Flatbread$15.00
GRILLED SHRIMP, CHEESY GRITS, AND SMOKED GOUDA CHEESE OVER A LAYER OF CREAMY QUESO CHEESE
- Burnt N' Ghosted Flatbread$15.00
BURNT BRISKET ENDS, SPICY BBQ, RED ONION, AND GHOST PEPPER CHEESE GARNISHED WITH FRESH CILANTRO
- Roasted Tomato Flatbread$12.00
PESTO SAUCE AND TOMATOES TOPPED WITH SHAVED PARMESAN
Salads
- Lounge Salad$10.00
MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS AND BACON
- Peppercorn Salad$12.00
MIXED GREENS, PEPPERCORN BLEND, GARBANZO BEANS, AND SMOKED CHICKEN
- Cranberry Bacon Salad$12.00
ROMAINE LETTUCE, MOZZARELLA CHEESE, TOMATO, BACON, DRIED CRANBERRIES, BROCCOLI AND DITALINI NOODLES
- Chicken Caesar Salad$11.00
ROMAINE, SMOKED CHICKEN, SHAVED PARMESAN AND CROUTONS