FOOD

ENTRADAS/APPETIZERS

CAUSA

$14.25

CHICHARRON DE PESCADO

$17.25

CHICKEN FINGERS

$9.75

CHOCLO CON QUESO

$9.75

CHOCLO SOLO

$6.75

CHORROS A LA CHALACA

$22.00

PAPA A LA HUANCAINA

$9.75

PAPA A LA HUANCAINA

PICHANGUITA 12

$23.50

SALCHIPAPA

$9.75

CAUSA CEVICHADO

$18.00

PARRILLAS/ON THE GRILL

ANTICUCHOS

$10.50

CHULETA A LA PARILLA

$17.75

CHURRASCO

$25.25

CHURRASCO A LO POBRE

$31.24

ENTRANA

$34.25

ENTRANA A LO POBRE

$39.25

FUEGO ARDIENTE

$40.25

PARILLA D' CARBON

$44.24

PARILLA D' CARBON CON ENTRANA

$50.75

PECHUGA A LA PARILLA

$17.25

FUSION AMOR

$32.00

RIB EYE

$28.00

GRILLED RIB EYE

$28.00

SOPAS/ ENSALADAS

CALDO DE GALLINA

$11.50

CHILICANO

$11.00

SOPA A LA MINUTA

$11.75

SUSTANCIA DE CARNE

$11.75

SUSTANCIA DE POLLO

$11.00

GARDEN SALAD

CAESAR SALAD

Out of stock

POLLO

POLLO C ARROZ Y ENSALADA

$22.79

POLLO C CHAUFA Y ENSALADA

$24.90

POLLO C MADUROS Y ENSALADA

$24.84

POLLO C PAPAS Y ENSALADA

$22.79

POLLO C SOLO ENSALADA

$22.79

POLLO C TOSTONES Y ENSALADA

$24.84

POLLO C YUCCA Y ENSALADA

$24.84

POLLO SOLO

$17.00

1/2 POLLO C ARROZ Y ENSALADA

$12.75

1/2 POLLO C CHAUFA Y ENSALADA

$14.25

1/2 POLLO C ENSALADA SOLO

$12.75

1/2 POLLO C MADUROS Y ENSALADA

$14.25

1/2 POLLO C PAPAS Y ENSALADA

$11.45

1/2 POLLO C TOSTONES Y ENSALADA

$14.25

1/2 POLLO C YUCCA FRITA Y ENSALADA

$14.25

1/2 POLLO SOLO

$11.45

1/4 POLLO ARROZ Y ENSALADA

$9.60

1/4 POLLO PAPAS Y ENSALADA

$9.65

1/4 POLLO SOLO

$7.50

CHAUFAS

CHAUFA CAMARONES

$21.00

CHAUFA CARNE

$17.50

CHAUFA CARNE CAMARONES

$24.00

CHAUFA D'CARBON

$22.25

CHAUFA MARISCOS

$22.25

CHAUFA MIXTO

$17.25

CHAUFA PESCADO

$15.00

CHAUFA POLLO

$15.50

CHAUFA POLLO CAMARONES

$23.75

CHAUFA TRES SABORES

$22.50

CHAUFA VEGETALES

$12.50

COMIDA CRIOLLA/TIPICAL FOOD

BISTEC A LO POBRE

$20.75

BISTEC ENCEBOLLADO

$15.75

BISTECK FRITO

$15.75

CAUSA ACEVICHADA

$14.25

CAUSA DE ATUN

$12.70

CAUSA DE CAMARON

$14.25

CAUSA DE POLLO

$14.00

CHULETA A LO POBRE

$20.75

CHULETA FRITA

$16.75

MILANESA DE POLLO C ARROZ BLANCO Y PAPA

$18.24

PECHUGA A LO POBRE

$20.75

PECHUGA FRITA

$15.00

TACU TACU C BISTEC

$18.75

TACU TACU C LOMO

$18.75

TACU TACU C PECHUGA

$18.25

TACU TACU C/ ENTRANA

$33.50

TACU TACU MARINO

$22.25

TACU TACU SOLO

$10.75

TALLARIN HUANCAINA

TH C/BISTEC

$18.00

TH C/CHULETA

$17.50

TH C/CHURRASCO

$26.50

TH C/ENTRANA

$35.25

TH C/PECHUGA

$17.75

TH C/PESCADO

$18.00

TH SOLO

$12.25

TALLARIN VERDE

TV C/BISTEC

$19.00

TV C/CHULETA

$17.15

TV C/CHURRASCO

$29.25

TV C/ENTRANA

$35.25

TV C/PECHUGA

$18.75

TV C/PESCADO

$17.15

TV SOLO

$11.75

SALTADOS

L.MTDO CARNE

$17.99

L.MTDO MIXTO

$21.75

L.MTDO POLLO

$19.24

L.MTDO SUPREMO

$24.00

LOMO C/ENTRANA

$33.25

LOMO CAMARON

$23.25

LOMO CAMARON/CARNE

$21.00

LOMO CAMARON/POLLO

$21.00

LOMO CARNE

$17.50

LOMO MARISCOS

$22.50

LOMO MIXTO

$19.00

LOMO PESCADO

$17.24

LOMO POLLO

$16.24

LOMO SUPREMO

$21.25

LOMO VEGETALES

$12.00

TS CAMARON

$20.50

TS CARNE

$18.24

TS MARISCOS

$21.50

TS MIXTO

$19.75

TS PESCADO

$17.24

TS POLLO

$17.24

TS VEGETALES

$12.00

MARISCOS

ALIANZA CEVICHE PESCADO Y JALEA

$32.50

ARROZ CON CAMARONES

$23.00

ARROZ CON MARISCOS

$22.50

BLACK & WHITE

$38.00

CAMARONES AL AJILLO

$23.00

CAMARONES EMPANIZADO

$20.75

CAMARONES EN SALSA

$23.50

CANASTA DE CAMARONES

$21.50

CANASTA MARISCOS

$21.25

CEVICHE CAMARON

$23.75

CEVICHE MIXTO

$23.45

CEVICHE PESCADO

$21.25

CEVICHE PESCADO Y CAMARONES

$21.50

D’CARBON MAR Y TIERRA

$61.00

JALEA

$22.00

JALEA ROYAL

$33.00

LANGOSTA EN LA PLAYA

$43.99

LANGOSTA PARADISE

$43.99

LECHE MONJA

$46.00

LECHE TIGRE

$13.50

LOMO MARISCOS

$20.75

MARISCADA

$47.50

FIESTA DE MARISCOS

$37.00

PARGO SALSA MARISCOS

$29.50

PARIHUELA

$20.75

PESCADO A LA CHORILLA

$17.50

PESCADO A LO MACHO

$20.50

PESCADO ENTERO

$25.75

PESCADO FRITO CON ARROZ Y YUCA

$18.50

PICANTE DE CAMARONES

$21.50

PICANTE MARISCOS

$22.50

RULETA MARINA

$48.00

SUDADO DE MARISCOS

$18.50

SUDADO DE PESCADO ENTERO

$22.00

SUDADO PESCADO

$18.50

TACU TACU MARINO

$22.00

TRIPLETA CEVICHE

$39.00

TRIPLETA: ARROZ DE MARISCOS,JALEA, Y CEVICHE

$44.00

REINA DE MAR

$29.00

TRIO DE CAUSAS

$28.00

D'LIMA

$21.50

MAR Y TIERRA

$33.00

GRILLED OCTOPUS

$32.00

CHUPE DE CAMARON

$19.00

MASTER TAIL

$34.00

ADICIONES/SIDES

BAG FEE

$0.25

ECO CONTAINER

$0.16Out of stock

HAPPY BIRTHDAY

$15.00

$1.50 AJI DE POLLO

$1.50

$1.50 AJI VERDE

$1.50

$1.50 DRESSING

$1.25

$1.50 ROCOTO

$1.50

$5 AJI POLLO

$5.50

$5 AJI VERDE

$5.50

$5 DRESSING

$5.50

$5 ROCOTO

$5.50

1/2 BOTE HUANCAINA

$10.75

ARROZ BLANCO

$3.75

CAMARON EXTRA

$6.75

CAMOTE

$3.75

CHOCLO

$5.75

CHORIZO

$4.00

CREMA DE HUANCAINA

$2.99

ENCEBOLLADO

$3.75

ENSALADA

$4.50

ENSALADA CRIOLLA

$4.25

EXTRA

$1.00

FRIJOLES

$4.00

HUEVO FRITO

$4.00

PAPA DORADA

$4.25

PAPA SANCOCHADA

$4.25

PAPAS FRITAS

$4.50

PLATANO MADURO

$5.75

PORCION DE CANCHA

$4.25

TOSTONES

$5.75

YUCA FRITA

$5.00

PALITOS

$1.00

Chessecake

$6.00

Cup Cake

$3.75

JUGOS Y SODA

JUGOS

CHICHA BOTELLA

$2.90

CHICHA VASO

$2.75

CHICHA JARRA

$9.99

MARACUYA VASO

$2.75

MARACUYA JARRA

$9.75

CRANBERRY MAQUINA

$1.75

SODA O JUGO PARA BOTELLA

$10.00

SODAS DE MAQUINA

COKE MAQUINA

$1.75

SPRITE MAQUINA

$1.75

GINGER ALE MAQUINA

$1.75

CLUB SODA MAQUINA

$1.75

ICE TEA MAQUINA

$1.75

SHIRLEY TEMPLE

$2.50

DIET COKE MAQUINA

$1.75

ORANGE SODA

$1.75

SODAS DE LATA/AGUA BOTELLA

AGUA BOTELLA

$1.50

ICE TE LATA

$1.75

CONCORDIA

$2.25

DIET COKE LATA

$1.75

INCA KOLA LATA

$2.00

RED BULL

$4.00

Perrier Mineral Water

$2.50