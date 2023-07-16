D'Carbon Restaurant (Hawthorne)
FOOD
ENTRADAS/APPETIZERS
PARRILLAS/ON THE GRILL
SOPAS/ ENSALADAS
POLLO
POLLO C ARROZ Y ENSALADA
$22.79
POLLO C CHAUFA Y ENSALADA
$24.90
POLLO C MADUROS Y ENSALADA
$24.84
POLLO C PAPAS Y ENSALADA
$22.79
POLLO C SOLO ENSALADA
$22.79
POLLO C TOSTONES Y ENSALADA
$24.84
POLLO C YUCCA Y ENSALADA
$24.84
POLLO SOLO
$17.00
1/2 POLLO C ARROZ Y ENSALADA
$12.75
1/2 POLLO C CHAUFA Y ENSALADA
$14.25
1/2 POLLO C ENSALADA SOLO
$12.75
1/2 POLLO C MADUROS Y ENSALADA
$14.25
1/2 POLLO C PAPAS Y ENSALADA
$11.45
1/2 POLLO C TOSTONES Y ENSALADA
$14.25
1/2 POLLO C YUCCA FRITA Y ENSALADA
$14.25
1/2 POLLO SOLO
$11.45
1/4 POLLO ARROZ Y ENSALADA
$9.60
1/4 POLLO PAPAS Y ENSALADA
$9.65
1/4 POLLO SOLO
$7.50
CHAUFAS
COMIDA CRIOLLA/TIPICAL FOOD
BISTEC A LO POBRE
$20.75
BISTEC ENCEBOLLADO
$15.75
BISTECK FRITO
$15.75
CAUSA ACEVICHADA
$14.25
CAUSA DE ATUN
$12.70
CAUSA DE CAMARON
$14.25
CAUSA DE POLLO
$14.00
CHULETA A LO POBRE
$20.75
CHULETA FRITA
$16.75
MILANESA DE POLLO C ARROZ BLANCO Y PAPA
$18.24
PECHUGA A LO POBRE
$20.75
PECHUGA FRITA
$15.00
TACU TACU C BISTEC
$18.75
TACU TACU C LOMO
$18.75
TACU TACU C PECHUGA
$18.25
TACU TACU C/ ENTRANA
$33.50
TACU TACU MARINO
$22.25
TACU TACU SOLO
$10.75
TALLARIN HUANCAINA
TALLARIN VERDE
SALTADOS
L.MTDO CARNE
$17.99
L.MTDO MIXTO
$21.75
L.MTDO POLLO
$19.24
L.MTDO SUPREMO
$24.00
LOMO C/ENTRANA
$33.25
LOMO CAMARON
$23.25
LOMO CAMARON/CARNE
$21.00
LOMO CAMARON/POLLO
$21.00
LOMO CARNE
$17.50
LOMO MARISCOS
$22.50
LOMO MIXTO
$19.00
LOMO PESCADO
$17.24
LOMO POLLO
$16.24
LOMO SUPREMO
$21.25
LOMO VEGETALES
$12.00
TS CAMARON
$20.50
TS CARNE
$18.24
TS MARISCOS
$21.50
TS MIXTO
$19.75
TS PESCADO
$17.24
TS POLLO
$17.24
TS VEGETALES
$12.00
MARISCOS
ALIANZA CEVICHE PESCADO Y JALEA
$32.50
ARROZ CON CAMARONES
$23.00
ARROZ CON MARISCOS
$22.50
BLACK & WHITE
$38.00
CAMARONES AL AJILLO
$23.00
CAMARONES EMPANIZADO
$20.75
CAMARONES EN SALSA
$23.50
CANASTA DE CAMARONES
$21.50
CANASTA MARISCOS
$21.25
CEVICHE CAMARON
$23.75
CEVICHE MIXTO
$23.45
CEVICHE PESCADO
$21.25
CEVICHE PESCADO Y CAMARONES
$21.50
D’CARBON MAR Y TIERRA
$61.00
JALEA
$22.00
JALEA ROYAL
$33.00
LANGOSTA EN LA PLAYA
$43.99
LANGOSTA PARADISE
$43.99
LECHE MONJA
$46.00
LECHE TIGRE
$13.50
LOMO MARISCOS
$20.75
MARISCADA
$47.50
FIESTA DE MARISCOS
$37.00
PARGO SALSA MARISCOS
$29.50
PARIHUELA
$20.75
PESCADO A LA CHORILLA
$17.50
PESCADO A LO MACHO
$20.50
PESCADO ENTERO
$25.75
PESCADO FRITO CON ARROZ Y YUCA
$18.50
PICANTE DE CAMARONES
$21.50
PICANTE MARISCOS
$22.50
RULETA MARINA
$48.00
SUDADO DE MARISCOS
$18.50
SUDADO DE PESCADO ENTERO
$22.00
SUDADO PESCADO
$18.50
TACU TACU MARINO
$22.00
TRIPLETA CEVICHE
$39.00
TRIPLETA: ARROZ DE MARISCOS,JALEA, Y CEVICHE
$44.00
REINA DE MAR
$29.00
TRIO DE CAUSAS
$28.00
D'LIMA
$21.50
MAR Y TIERRA
$33.00
GRILLED OCTOPUS
$32.00
CHUPE DE CAMARON
$19.00
MASTER TAIL
$34.00
ADICIONES/SIDES
BAG FEE
$0.25
ECO CONTAINER
$0.16Out of stock
HAPPY BIRTHDAY
$15.00
$1.50 AJI DE POLLO
$1.50
$1.50 AJI VERDE
$1.50
$1.50 DRESSING
$1.25
$1.50 ROCOTO
$1.50
$5 AJI POLLO
$5.50
$5 AJI VERDE
$5.50
$5 DRESSING
$5.50
$5 ROCOTO
$5.50
1/2 BOTE HUANCAINA
$10.75
ARROZ BLANCO
$3.75
CAMARON EXTRA
$6.75
CAMOTE
$3.75
CHOCLO
$5.75
CHORIZO
$4.00
CREMA DE HUANCAINA
$2.99
ENCEBOLLADO
$3.75
ENSALADA
$4.50
ENSALADA CRIOLLA
$4.25
EXTRA
$1.00
FRIJOLES
$4.00
HUEVO FRITO
$4.00
PAPA DORADA
$4.25
PAPA SANCOCHADA
$4.25
PAPAS FRITAS
$4.50
PLATANO MADURO
$5.75
PORCION DE CANCHA
$4.25
TOSTONES
$5.75
YUCA FRITA
$5.00
PALITOS
$1.00
Chessecake
$6.00
Cup Cake
$3.75
JUGOS Y SODA
JUGOS
SODAS DE MAQUINA
D'Carbon Restaurant (Hawthorne) Location and Ordering Hours
(732) 357-0288
Open now • Closes at 11PM