Dough Boy Pizza - Shoppes at Bel Air - Mobile 3201 Airport blvd Bel-Air Mall k-24
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Signature Pizza
- CHASING CHEDDAR FRANKIE$14.99
Marinara Sauce, Cheese Pizza
- PILED UP PEPPERONI PAULI$14.99
Marinara, Cheese, Pepperoni
- GOODFELLAS$14.99
Marinara, Mozzarella shredded cheese, Pepperoni, Ham, BACON, Italian Sausage
- BIG BANKS BONANNO$14.99
PEPPERONI , HOT CAPPICOLA , SALAMI , HAM
- LUCKY LUCIANO$14.99
ALL-WHITE PIZZA OLIVE OIL BASE
- TONY SOPRANO$12.99
CHEESY BREAD - SHAVED PARM, SHREDDED MOZZARELLA, SHAVED MOZZARELLA, DRIED PARSLEY, GARLIC BUTTER CRUST
- THE VILLA CHRISTINA$14.99
ALFREDO SAUCE, SHREDDED MOZZARELLA, HAM, PINEAPPLE, FRESH GARLIC , CARMELIZED RED ONION, CILANTRO
- DAPPER DON$14.99
BBQ SAUCE AS A BASE, BBQ CHICKEN , RED ONIONS , BACON , SHREDDED MOZZERELLA
- HIGH FLYING GAMBINO$14.99
BLUE CHEESE , BUFFALO CHICKEN , DRIZZLE OF BUFFALO SAUCE, CELERY
- WISEGUYS$14.99
Veggie pizza - Mushrooms, Roasted Red Peppers, Green Peppers, Mushroom and Spinach, cherry tomatos, red onion, black olives,
- THE BIG CHEESE (Vegan)$15.99
MARINARA , VEGAN CHEESE
- THE MOBSTERRITA$14.99
THE MARINARA, SLICED MOZZARELLA, FRESH BASIL, FRESH GARLIC , GRATED PARMESAN
- GODFATHER PIZZA$18.99
ALFREDO SAUCE, SHREDDED MOZZARELLA, SHRIMP, GARLIC , PARMESAN
- THE GODFATHER OF HARLEM$14.99
ALFREDO SAUCE, FRESH GARLIC, CHICKEN, PARSLEY, PARMESAN
- MASTER COUNTERFEITER (VEGAN)$15.99
VEGAN CHEESE, IMPOSSIBLE MEAT BURGER CRUMBLES, WHITE ONIONS, PICKLES, BURGER SAUCE, ITALIAN SEASONINGS
- BIG MEECH$19.99
ALFREDO SAUCE, MOZZARELLA, SHRIMP,STEAK, FRESH GARLIC, PESTO DRIZZLE, PARSLEY,
- MR UNTOUCHABLE$18.99
ALFREDO SAUCE, MOZZARELLA, CARAMELIZED ONIONS, DICED GREEN PEPPERS, FRESH GARLIC, STEAK , SHREDDED MILD CHEDDAR, SALT, PEPPER, ITALIAN SEASONING, FRESH PARSLEY
- FRANK SINTRA$15.99
ALFREDO SAUCE, MOZZARELLA,SEASONED CHICKEN, BACON CITS, FRESH PARSLEY, PESTO DRIZZLE
- BIG FRANKIE$14.99
MARINARA SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, FRESH GARLIC, GREEN PEPPERS, RED ONION, MUSHROOM, ITALIAN SEASONING, FRESH PARSLEY
- DON VITO VEGGIE (VEGAN)$15.99
Build Your Own Pizza From Scratch
Pizza Combo + Drink Special
Caesar Salad
Beverage Menu
Drinks
- Stubborn Agave Vanilla$3.50
- Stubborn Cherry Taragon$3.50
- San Pellegrino Sparkling Aranciata$3.50
- San Pellegrino Sparkling Limonta$3.50
- San Pellegrino Aranciata Rossa$3.50
- San Pellegrino Melograno & Arancia$3.50
- Liquid Death Sparkling Water$3.50
- Liquid Death Severed Lime$3.50
- Liquid Death Berry It Alive$3.50
- Liquid Death Mango$3.50
- Liquid Death Mountain Water$3.50
- Stubborn Root beer$3.50
- Pure Life Water$2.50